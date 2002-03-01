«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ, начав с 1 очка в 4 матчах. Помните, как то же самое сотворил «Локомотив»?

Никогда не сдавайся.

Старт «Аталанты» в этой Лиге чемпионов был ужасен: три поражения, два из них – разгромных, а разница – 2:11. Притом в чемпионате она шла достойно – лишь однажды проиграла в десяти матчах, уверенно обыграла «Рому», забила семь мячей «Удинезе». В первых девяти турах настреляла 28 голов – это рекорд Серии А за последние 27 лет. Но в ЛЧ отчаянно не шло.

«Мы – в процессе роста, – говорил после 1:5 от «Ман Сити» тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. – Слишком быстро расстроились в этой игре, пропустили необязательные голы».

А дальше все пошло наоборот – всего два очка в четырех играх Серии А, зато 1:1 с «Ман Сити» дома (чему англичане были только рады, заканчивая матч с Уокером в воротах), не реванш, но важные 2:0 над загребским «Динамо» и неплохие шансы перед последним туром. Там «Аталанте» помог «Сити», устранивший «Динамо», а сами итальянцы дожали «Шахтер» во втором тайме.

В историю ЛЧ «Аталанта» вошла сразу в дебютном сезоне – никому еще не удавалось попасть в плей-офф, проиграв три первых матча. Правда, была команда, которая из группы выходила – это случилось в ЛЧ-2002/03, тогда было два групповых этапа. После трех поражений на старте трижды выиграл «Ньюкасл», о чем до сих пор неприятно вспоминать фанатам киевского «Динамо» – победный гол Беллами на последней минуте последнего тура «Фейеноорду» оставил их клуб на третьем месте, а вышли именно англичане.

Похожий пример был и среди российских клубов, причем случилось это в том же самом розыгрыше сезона-2002/03. Московский «Локомотив», как и «Аталанта», набрал всего одно очко после четырех туров в группе с «Барселоной», «Галатасараем» и «Брюгге».

• В первой игре группового этапа в истории обновленного стадиона «Локомотив» хозяева проиграли сильному «Галатасараю», в составе которого играли семь бронзовых призеров недавно завершившегося ЧМ-2002. Счет 0:2;

• Через неделю из Брюгге «Локо» с трудом вывез ничью 0:0;

• Дальше была домашняя игра с «Барселоной», но там ничего не получилось – 0:3 к 49-й минуте, хорошо хоть Обиора забил первый гол «Локомотива» в том групповом этапе;

• Куда обиднее было проиграть в гостях – единственный гол был забит на 76-й минуте, после того как супермоменты запороли Обиора и Жулио Сезар. «Локо» не уступил на «Камп Ноу» ни по ударам в створ, ни по голевым моментам, но утешаться этим было грустно. «Мы обязаны были побеждать по такой игре», – сказал потом Юрий Семин.

Перед последними двумя турами у «Брюгге» было пять очков, у «Галатасарая» – четыре, у «Локо» – только одно. Шансов даже на игру в Кубке УЕФА маловато, учитывая, что впереди выезд в горячую Турцию. Поворотным тогда был именно матч «Галатасарай» – «Локомотив». Все три гола были забиты во втором тайме за пять минут: Лоськов открыл счет, Шаш – сравнял, а Евсеев вбил победный.

Через пару недель «Локо» на снежном поле в Москве обыграл «Брюгге», помогла и «Барса», победившая «Галатасарай». С семью очками наш клуб выбрался из группы и попал к «Милану», «Реалу» и «Боруссии».

На самом деле, параллелей с «Аталантой» у того «Локо» не так уж много, но история с перевернувшими всю ситуацию двумя последними турами – одна и та же. В обоих случаях – другой уровень игры, по сравнению с первыми турами, небольшая помощь фаворита и первый выход из группы в своей истории.