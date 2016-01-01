Авторизация
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Запомнить меня
Забыли пароль?
Войти
Зарегистрироваться
Войти как пользоавтель:
Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения
.
Зарегистрироваться
Сброс пароля
Сброс
Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Вход
Главная
Материалы
Новости
Тексты
Тесты
Спецпроекты
Россия для всех
Футбол Америки
Черчесов решит
Карта мира
Чат
Россия
РПЛ
ФНЛ
Кубок России
ПФЛ. Зона Запад
ПФЛ. Зона Центр
ПФЛ. Зона Восток
ПФЛ. Зона Юг
ПФЛ. Зона Урал-Поволжье
Молодежное первенство
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Кубок Лиги
Клубный ЧМ
Календарь
Результаты
Команды
Евро-2020
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Голландия
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
<a href='https://ad.leon.ru/www/delivery/ck.php?n=a8006b55&cb={random}' target='_blank'><img src='https://ad.leon.ru/www/delivery/avw.php?zoneid=37&cb={random}&n=a8006b55&ct0={clickurl_enc}' border='0' alt='' /></a>
Главная
Испания
Новости
Что стало с предыдущими обладателями Golden Boy
Главное за неделю
Главные новости
17:58
Экс-судья ФИФА Хусаинов: «Решение отстранить Вилкова было для отвода глаз, чтобы успокоить общественность»
2
16:31
Ракицкий – об уходе из сборной Украины: «Кто-то писал «чудак на букву «М», другие – «понимаем твой выбор»
16:05
Фелиш выиграл награду Golden Boy
2
15:20
«Зенит» и «Спартак» рассудит Мешков, VAR – Вилков. Эти судьи работали на матче команд в первом круге
63
14:33
«Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей
32
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. ФНЛ
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Арсенал
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Ростов
Рубин
Сочи
Спартак
Тамбов
Урал
Уфа
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гибралтар
Голландия
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Катар
Кипр
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Эстония
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
11:44
Estadio Departivo: «Севилья» рассматривает покупку Чалова
5
Читайте нас в телеграме и не пропустите ничего важного
26 ноября
17:34
Mundo Deportivo: «Золотой мяч» получит Месси
27
13:53
«Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты займешь мое место». Месси писал Неймару после вылета «Барселоны» из ЛЧ
7
09:45
Директор «Алавеса» – об интересе к российским футболистам: «Наблюдаем за вашим рынком, но не можем платить такие зарплаты»
9
25 ноября
14:31
Клопп: «Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения – это Месси. Лучший игрок прошлого сезона – ван Дейк»
16
09:29
Мбаппе: «Месси был лучшим в этом году. Он получит «Золотой мяч»
9
00:53
Примера. «Атлетик», «Алавес», «Сельта» и «Севилья» добыли гостевые победы
00:19
Defensa Central: «Реал» интересуется Цыганковым из киевского «Динамо»
5
24 ноября
23:17
Малком: «Болельщики пишут мне по поводу возвращения в «Барселону»
23
16:19
Примера. Соперники ЦСКА и «Краснодара» «Эспаньол» и «Хетафе» сыграли вничью
09:36
Модрич впервые поучаствовал в 3 голах «Реала» за матч
08:05
«Реал» выиграл пять из шести последних игр с общим счетом 19:1
1
07:50
Зидан: «Вокруг Бэйла слишком много шума, он хочет быть с нами и удерживать уровень»
2
00:49
Примера. «Реал» перед матчем с «ПСЖ» одержал волевую победу над «Реал Сосьедадом» и догнал «Барселону»
1
23 ноября
22:31
Примера. «Атлетико» не справился с «Гранадой» – ничья
18:09
Вальверде – после победы над «Леганесом»: «Сегодня было ветрено и «Барселона» не могла играть верховыми передачами»
3
16:54
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Леганесом»
9
15:39
21-летний защитник Ваге дебютировал за «Барселону» в этом сезоне в матче с «Леганесом»
12:48
Марсело: «Я еще очень далек от завершения карьеры»
3
11:18
Защитник «Барселоны» Лангле получил травму
2
10:47
Гризманн: «Я не знаю, как обводить соперников»
8
08:45
«Барселона» хочет купить двух защитников и форварда
9
00:54
Примера. «Леванте» одержал победу над «Мальоркой»
22 ноября
21:56
У «Атлетико» к матчу с «Гранадой» готовы 14 полевых игроков
1
21:37
Бэйл попал в заявку «Реала» впервые за полтора месяца
2
15:26
Черышев смотрел жеребьевку с датчанином Вассом. Они могут сыграть друг против друга на Евро-2020
2
13:51
Азар: «История с лишним весом – правда. Когда я в отпуске, ни в чем себе не отказываю»
3
12:19
Дмитрий Черышев: «Были разговоры о «Зените», на что Денис сказал: «Пап, я хочу играть в сильном чемпионате»
24
Все новости
3
теста для вас
1
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
2
Тест: угадай футболиста по любимому животному
3
Тест: вы помните Евро-2016?
Что стало с предыдущими обладателями Golden Boy
Бомбардир.ру
1
2
3
4
5
5
Голосов:
1
Сегодня, 17:49
Испания. Примера
Европа
Атлетико
Фелиш Жоау
В 2019 году ее взял Жоау Фелиш.
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
www.imago-images.de, Lapresse, AFLO, ZUMAPRESS / Global Look Press
1
2
3
4
5
Рейтинг:
5
Голосов:
1
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Комментарии
0
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Партнеры
Загрузка...
Рейтинг пользователей
#
1
sv1969
106832
#
2
Chernyi Lis
79361
#
3
Zenit-84
77128
#
4
zigbert
74590
#
5
Андрей Ермошин
69241
Все
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Реклама