Какой крутой «Вильярреал»: всех громит, классно забивает, уже забрался в зону ЛЧ

Касорла – просто царь, но есть и другой герой.

В 10-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» разгромил «Алавес» 4:1 и вырвался на третье место. Понятно, что весь тур еще впереди, но свою задачу на неделю клуб уже выполнил и пока пониже отодвинул всех, кроме «Барсы» и «Реала».

Мы привыкли к «Вильярреалу» как к пятой-шестой команде Испании за последние несколько сезонов, но прошлой весной они финишировали лишь 14-ми. Несмотря на это, клуб продолжил тренировать Хавьер Кальеха. Очень вкратце, что такое «Вильярреал» сейчас, если вы за ним не следил.

• Клуб в межсезонье продал игроков на 62 млн евро (в списке и Денис Черышев), потратил в три раза меньше.

• Сейчас 27-летний форвард Жерар Морено с семью голами делит первое место в списке бомбардиров с Мороном из «Бетиса».

• Морено лидер и по «гол плюс пас» (девять баллов), но второй по этому показателю – всеми любимый и уважаемый Санти Касорла, у него 4+4.

• «Вильярреал» начал с веселых 4:4 с «Гранадой» – трижды позволил сопернику отыграться. Во втором туре получил в свои ворота три пенальти и проиграл «Леванте».

• Следующие восемь матчей вместили в себя достойные игры с «Барсой» (1:2, могли сравнять) и «Реалом» (2:2), три крупные победы, хорошие результаты с непростыми «Вальядолидом» и «Эспаньолом» и неудачные 1:2 от «Осасуны».

• 10 туров для него позади, и теперь «Вильярреал» – претендент на место в четверке для Лиги чемпионов, да и просто веселая, интересная команда, с которой очень редко когда случаются скучные матчи.

Есть и еще несколько причин наблюдать за ней. Они – ниже на видео. «Вильярреал» нельзя назвать командой, которая забивает красиво в каждом туре, напротив, обычных рабочих голов с прострелов или добиваний там больше. Но некоторые мячи их фанаты наверняка пересматривают часто.

Гол «Леганесу» очень прост, но при этом как же приятен: Касорла мгновенно отдал точный пас на Морено – и вовремя, и нужной силы, а тот технично исполнил.

На «Камп Ноу» вряд ли сильно пожалели, увидев шедевр от Касорлы:

А Морено еще умеет вот так – убежать со своей половины поля и спокойно положить в дальний угол. Вроде бы все легко и просто, но насколько эффектно:

Можно еще парой передач расчертить и забить «Гранаде». И тоже все так технично:

А как насчет крутого гола со штрафного? Это Онтиверос довел счет с «Алавесом» до разгромного:

Все видео – телеканал «СИЛА»

В последний день октября у «Вильярреала» матч с «Эйбаром», в ноябре – с «Атлетиком», «Мальоркой» и «Сельтой». Есть хороший шанс забраться выше в таблице, заодно сделать это эффектно, как «Вильярреалу» нравится.