Кто помогает Соболеву столько забивать? Это воспитанник «Чертаново», которого не взяли в «Спартак» и ЦСКА

«Крылья Советов» уже шестые, а у Зиньковского очень крутой месяц.

Месяц назад «Крылья Советов» шли последними в РПЛ и вылетали из Кубка России от «Торпедо». Сейчас – уже шестые, возглавляют длинную группу из команд, мечтающих попасть в пятерку. От «Крыльев» до нее далековато – девять очков, зато удалось убежать от опасной зоны.

Все это благодаря трем подряд победам. «Крылья» всухую обыграли «Тамбов» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (1:0).

Главный герой Самары – Соболев, но в последнее время заработали и другие ресурсы. Рыжиков провел суперматч с «Оренбургом», Чернов и Карпов в центре защиты стали здорово читать игру (статистика перехватов очень впечатляет), начали забивать и одноклубники Соболева – Канунников укрепил преимущество с «Тамбовом», Антон принес победу над «Оренбургом».

Особый разговор о 23-летнем полузащитнике – Антоне Зиньковском. Он сделал четыре ассиста и вообще здорово провел последний месяц.

Что умеет Зиньковский – мы узнали еще полгода назад. Его супергол принес «Крыльям» победу над «Рубином».

В этом сезоне пока голов нет, зато с его передач забивают другие.

В игре с «Локомотивом» вышел на замену, утомил активностью Рыбуса и сделал голевой навес на Соболева.

В Грозном удалось спасти ничью на последних секундах матча. Зиньковский отреагировал на подачу слева и прострелил на Карпова. Есть ли ощущение, что он бил по воротам? Кажется, все же делал пас.

В Матче с «Сочи» отлично выполнил стандарт. С этого навеса Соболев и открыл счет.

Вторая голевая передача в игре с «Сочи» вышла еще круче. Во-первых, он на скорости здорово отобрал мяч, а затем еще и правильно выбрал момент для паса на Соболева.

Что еще нужно знать об одном из самых ярких игроков осени:

• Зиньковский играет на позиции левого атакующего полузащитника, но Божович пробует его и в центре.

• Он не подошел ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Спартаку» (там отказали из-за малого роста – 175 см ). Зиньковский до 12 лет занимался в Новороссийске, а в большом футболе дебютировал в «Чертаново», затем играл в аренде за «Зенит-2», теперь принадлежит «Крыльям». Статистика за 104 матча в «Чертаново» – 37+26 по «гол плюс пас».

• Пробовался в португальском «Гимараэше», где его отправили в молодежную команду, но адаптироваться не сумел и вернулся в Россию через десять дней.

• Не удивился своему голу в ворота «Рубина»: «Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил». Еще Зиньковского сравнивают с Аршавиным и не только из-за дриблинга: «Изначально когда я сказал про внешнее сходство с Аршавиным в интервью, Божович сразу начал меня так звать. И все остальные стали вслед за ним».

• Ударная нога – правая, но обостряющий пас может сделать и левой. Хорошо видит поле, работает с мячом на скорости, у него поставленный удар. Из минусов – не силен в отборе и силовых единоборствах.

• Спокойно относится к деньгам. На вопрос, что купил на первую зарплату в Самаре, Зиньковский ответил: «Ничего. Деньги лежат. Хочу купить папе квартиру в Новороссийске. Но пока не хватает, так что коплю».

• О главном поклоннике: «Самый лютый фанат — моя бабушка. Раньше она вообще не пользовалась интернетом. Еле понимала, как с телефоном справиться. А теперь ей поставили компьютер. Она смотрит матчи «Чертаново», «Чертаново-2», «Крыльев», молодежки «Крыльев». Все записывает на листочках: все расклады по турнирам, какой команде что надо, чтобы куда выйти или не вылететь. Даже я столько игр не смотрю».

• В детстве немного болел за ЦСКА, сейчас не понимает политику «Спартака»: У «Спартака» много футболистов в аренде. Сначала не дают играть, потом отдают в аренду. После аренды продают в этот же клуб и выкупают обратно. Тратят большие средства на своего игрока. Возможно, некуда девать деньги…».

Очень интересные четыре матча у «Крыльев» впереди, где как раз особенно любопытно посмотреть на Зиньковского: против «Зенита», «Рубина», «Спартака» и ЦСКА.

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