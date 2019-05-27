Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Кто помогает Соболеву столько забивать? Это воспитанник «Чертаново», которого не взяли в «Спартак» и ЦСКА


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 13:15
    «Крылья Советов» уже шестые, а у Зиньковского очень крутой месяц.

    Месяц назад «Крылья Советов» шли последними в РПЛ и вылетали из Кубка России от «Торпедо». Сейчас – уже шестые, возглавляют длинную группу из команд, мечтающих попасть в пятерку. От «Крыльев» до нее далековато – девять очков, зато удалось убежать от опасной зоны.

    Все это благодаря трем подряд победам. «Крылья» всухую обыграли «Тамбов» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (1:0).

    Главный герой Самары – Соболев, но в последнее время заработали и другие ресурсы. Рыжиков провел суперматч с «Оренбургом», Чернов и Карпов в центре защиты стали здорово читать игру (статистика перехватов очень впечатляет), начали забивать и одноклубники Соболева – Канунников укрепил преимущество с «Тамбовом», Антон принес победу над «Оренбургом».

    Особый разговор о 23-летнем полузащитнике – Антоне Зиньковском. Он сделал четыре ассиста и вообще здорово провел последний месяц.

    Что умеет Зиньковский – мы узнали еще полгода назад. Его супергол принес «Крыльям» победу над «Рубином».

    В этом сезоне пока голов нет, зато с его передач забивают другие.

    В игре с «Локомотивом» вышел на замену, утомил активностью Рыбуса и сделал голевой навес на Соболева.

    В Грозном удалось спасти ничью на последних секундах матча. Зиньковский отреагировал на подачу слева и прострелил на Карпова. Есть ли ощущение, что он бил по воротам? Кажется, все же делал пас.

    В Матче с «Сочи» отлично выполнил стандарт. С этого навеса Соболев и открыл счет.

    Вторая голевая передача в игре с «Сочи» вышла еще круче. Во-первых, он на скорости здорово отобрал мяч, а затем еще и правильно выбрал момент для паса на Соболева.

    Что еще нужно знать об одном из самых ярких игроков осени:

    • Зиньковский играет на позиции левого атакующего полузащитника, но Божович пробует его и в центре.

    • Он не подошел ни ЦСКА, ни «Краснодару», ни «Спартаку» (там отказали из-за малого роста – 175 см). Зиньковский до 12 лет занимался в Новороссийске, а в большом футболе дебютировал в «Чертаново», затем играл в аренде за «Зенит-2», теперь принадлежит «Крыльям». Статистика за 104 матча в «Чертаново» – 37+26 по «гол плюс пас».

    • Пробовался в португальском «Гимараэше», где его отправили в молодежную команду, но адаптироваться не сумел и вернулся в Россию через десять дней.

    Не удивился своему голу в ворота «Рубина»: «Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил». Еще Зиньковского сравнивают с Аршавиным и не только из-за дриблинга: «Изначально когда я сказал про внешнее сходство с Аршавиным в интервью, Божович сразу начал меня так звать. И все остальные стали вслед за ним».

    • Ударная нога – правая, но обостряющий пас может сделать и левой. Хорошо видит поле, работает с мячом на скорости, у него поставленный удар. Из минусов – не силен в отборе и силовых единоборствах.

    • Спокойно относится к деньгам. На вопрос, что купил на первую зарплату в Самаре, Зиньковский ответил: «Ничего. Деньги лежат. Хочу купить папе квартиру в Новороссийске. Но пока не хватает, так что коплю».

    • О главном поклоннике: «Самый лютый фанат — моя бабушка. Раньше она вообще не пользовалась интернетом. Еле понимала, как с телефоном справиться. А теперь ей поставили компьютер. Она смотрит матчи «Чертаново», «Чертаново-2», «Крыльев», молодежки «Крыльев». Все записывает на листочках: все расклады по турнирам, какой команде что надо, чтобы куда выйти или не вылететь. Даже я столько игр не смотрю».

    • В детстве немного болел за ЦСКА, сейчас не понимает политику «Спартака»: У «Спартака» много футболистов в аренде. Сначала не дают играть, потом отдают в аренду. После аренды продают в этот же клуб и выкупают обратно. Тратят большие средства на своего игрока. Возможно, некуда девать деньги…».

    Очень интересные четыре матча у «Крыльев» впереди, где как раз особенно любопытно посмотреть на Зиньковского: против «Зенита», «Рубина», «Спартака» и ЦСКА.

    Расходимся: «Ростов» несостоятелен как лидер чемпионата

    Джанаев – огонь. Отбил два пенальти «Арсенала», сделал два крутейших сейва

    Первый матч Тедеско в «Спартаке»: частая смена позиций, замены наконец-то усиливают игру, но глобальных изменений нет

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Крылья Советов»
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +204

      АКМ-74У 54 минуты назад

      В Спартак тоже взяли двух игроков из Чертанова, но выделяют мало игрового времени. А Зиньковский в Крыльях играет постоянно и это помогло ему раскрыться. Вывод: Умярову и Глушенкову надо поменять клуб на более низкий по статусу, там они тоже будут играть и смогут совершенствовать свое мастерство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3516

      Viper for CSKA 1 час назад

      Зиньковский очень хорош, прекрасный трансфер для КС. Ещё в Чертаново было ясно, что парень вполне может выбраться наверх и до сборной дорости.
      У меня лично больше любопытства вызывает игра Чернова. Я так понимаю, ЦСКА его за копейки продал, чтобы он заиграл, а потом, как Караваев, приносил пользу условному Зениту, а армейцы в это время бросали в бой необстрелянных семнадцатилетних юнцов. Ничего не имею против Карпова, он очевидно талантлив, но начинаешь и за него уже переживать в этом отношении. Чем собственно свой воспитанник Чернов хуже Шарлии, Гогуа и, прости Господи, Васина? Что мешало оставить его и не приобретать того же Гогуа, а впоследствии спокойно отпустить Васина (Шарлия ладно, он в принципе интересный и довольно молодой игрок, хотя пока и с кучей сложностей)?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      АКМ-74У > Viper for CSKA 52 минуты назад

      Согласен по Чернову, только перешел в Крылья Советов, так сразу занял место в основе, производит очень хорошее впечатление. Не вижу, чем нынешние защитники ЦСКА лучше Чернова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7110

      silver29 1 час назад

      Автор, селекционеры ЦСКА и Зенита уже взяли его на карандаш, про Спартак не буду говорить, там как парень сказал другая политика создать хаос и раздрай (((( Пишу как есть.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74153
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru