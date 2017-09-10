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    Не факт, что Тедеско сделает «Спартак» лучше. Но для РПЛ – он подарок


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    Голосов: 1
    Сегодня, 20:32
    Лига станет умнее.

    Невозможно предсказать, угадал ли «Спартак», назначив Тедеско, и улучшит ли новый тренер результаты. Но уже сейчас уверенно можно сказать, что для РПЛ приход Тедеско – классная новость.

    В чемпионате России за всю историю было катастрофически мало специалистов с абсолютно новыми для лиги тактическими идеями. Мало повернутых на тактике и готовых постоянно меняться.

    Тедеско учился в академии Васвайлера – главной школе тренеров в Германии. И был там лучшим учеником курса (опередил даже Нагельсманна). Талант Тедеско подтверждает то, что он уже в 31 год возглавил «Шальке», а в 32 – дебютировал в Лиге чемпионов как тренер.

    Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель рассказывал о помешанности на тактике Тедеско: «Футболисты бегают к нему в кабинет, чтобы обсудить тактику. Он их заразил этим. Они много времени проводят за просмотром видео-нарезок. Никогда не видел, чтобы игроки так сильно были заинтересованы тактикой».

    Это были прелюдии. Теперь к делу. Объясняем, почему РПЛ выиграет с приходом Тедеско.

    Он сделает чемпионат более гибким

    Тедеско, работая в Бундеслиге, был самым часто меняющим схемы тренером. «Шальке» за полтора сезона играл больше чем в пятнадцати разных формациях. Команда перестраивалась с пятерки на четверку защитников, меняла формации в центре от двух до четырех полузащитников, выходила то с одним, то с двумя форвардами.

    Менялись принципы прессинга, выхода из обороны, позиционной атаки и обороны.

    Важно, что Тедеско постоянно делает перестановки и во время матчей. Обычное дело для «Шальке» Тедеско: команда выходила с тремя полузащитниками и двумя нападающими, а по ходу игры перестраивалась на игру с двумя игроками центра и одним форвардом.

    Это заставляло соперников по-особенному готовиться к «Шальке», изобретать новые схемы и тактические ходы. Плюс ответно меняться по ходу игры. Бундеслига с Тедеско (и еще с Нагельсманном, конечно) стало более гибкой и думающей.

    В РПЛ это тоже обязательно произойдет. Команды будут подстраиваться под «Спартак», искать новые решения и так же меняться по ходу матчей. Играть от себя, не подстраиваясь под соперника, который постоянно меняется – самоубийство.

    Подкинет тренерам новые идеи

    Идейные специалисты вдохновляют оппонентов. Например, Гвардиола, пытаясь обыграть Клоппа придумывает «Сити» новые схемы. То же происходило, когда Конте работал в «Челси» – большинство команд АПЛ тщательно готовились к ним и сильно менялись тактически.

    Еще одна важная деталь – Тедеско привезет в Россию новые розыгрыши стандартов. Его «Шальке» был лучшим в Германии по голам после стандартных положений. Тедеско перенес розыгрыши из других видов спорта и приятно удивил весь европейский футбол.

    В РПЛ уже есть команды, которые используют новые методы стандартов («Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Рубин» Бердыева). Но теперь этот тренд укрепится еще сильнее. У Виталия Кафанова (кажется, лучшего в лиге специалиста по стандартам) появляется серьезный конкурент.

    Покажет, как по-разному можно использовать игроков

    В «Шальке» Тедеско не боялся принимать смелых решений. Например, убрал из состава вратаря и капитана Ферманна, поставив молодого Нюбеля – для того, чтобы лучше начинать атаки. Нюбель качественнее играл ногами и помогал команде проходить прессинг соперника.

    Плюс он постоянно находил футболистам новые позиции. Тедеско передвинул Майера в опорную зону (хотя он всегда был атакующим игроком) – и тот по-новому раскрылся в новой роли, проведя лучший сезон в карьере.

    Опорник Стамбули стал центральным защитником для улучшения продвижения мяча из обороны. Керер освоил новые позиции центрального защитника и латераля.

    Поэтому вполне можно ожидать, что условный Зобнин станет центральным защитником, а, например, Айртон – фланговым нападающим.

    Это покажет другим тренерам РПЛ, что игроков действительно можно переучивать и выжимать их максимум на самых неожиданных для них позициях.

    Важный бонус: Тедеско использует прогрессивные методы анализа. Он опирается на статистику, много работает с видео; для него крайне важен его штаб аналитиков. «Шальке» дотошно разбирал соперников. Если у «Спартака» будет получаться – это будет хорошим примером и вдохновением для других клубов по части подготовки к матчам и новым методам анализа.

    Первая неделя Тедеско в «Спартаке»:

    Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско

    Джикия – член тренерского штаба, у «Спартака» должен быть стиль, негатив ветеранов – не проблема. Главное из интервью Тедеско

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SVEN SIMON/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7085

      silver29 2 минуты назад

      Начал знакомиться с опусом, показалось что-то знакомое бессвязное, посмотрел кто автор и не стал дочитывать. Валера , ЗАПИСЫВАЙ : Тедеско выраженный теоретик, профессионально не играл. Неутомимо донимает вверенных ему игроков видеоанализом и сменой тактических схем. Узнаваемую с первого взгляда игру принципиально своим командам не ставит. Увлечен не столько начертанием игрового рисунка, сколько переходными фазами от обороны к атаке и наоборот. Как следствие, с игры ВСЕ !!! его команды забивают туго, больше со стандартов. То же самое, но кратко.

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