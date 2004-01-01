Как же в «Ростове» хорош Норманн. Его выбирают лучшим игроком и уже сравнивают с Эдегором

Забивает, ассистирует и кайфует от работы с Карпиным.

«Ростов» в великолепной форме, теперь он – полноценный претендент на чемпионство. Клуб делит первое место, больше него забивает только «Краснодар», его форвард лидирует в списке лучших бомбардиров, а в последних шести матчах одержано пять побед, в том числе – над «Локомотивом» и ЦСКА.

Успешный «Ростов» – это уверенный Сигурдссон и открытие сезона – защитник Чистяков, который уже дорос до сборной. Это звезды РПЛ Попов и Еременко, суперполезный Ионов, сверхзаметный Байрамян и очень результативный Шомуродов. Но об одной из главных звезд говорят не слишком часто.

«Важнейшую роль играет Матиас Норманн. Норвежец склеивает защиту и полузащиту, выводя команду из обороны в атаку», – еще в июле мы заметили, насколько полезным для «Ростова» оказалось его зимнее приобретение. 23-летний полузащитник перебрался из «Брайтона» всего за 1,7 млн евро. Вписался, сыграв девять матчей в прошлом сезоне, сделал три голевые передачи.

«Время в «Брайтоне» было для меня разочарованием. Казалось, что выхода нет, я проводил много времени в одиночестве дома», – рассказывал Норманн. Он не договорился с агентом – тот предлагал ждать своего шанса, норвежцу же хотелось играть, в итоге он сменил и клуб, и агента. Переход в «Ростов» многое изменил: «Я стал более профессиональным, я упорно работаю, набираюсь опыта. Я стал лучше понимать свое тело».

Сказываются и отношения с Карпиным: «У нас фантастический тренер, он хорош во всем. Знает, как нужно поговорить со мной и настроить на игру. Мы периодически беседуем с ним лично». Легкую адаптацию парню обеспечил тренер, это очевидно: «Он просто потрясающий. Всегда легко находит ко мне подход и как к игроку, и как к человеку».

За 11 матчей Норманн отдал три голевые передачи и однажды забил, хотя результативность в «Ростове» – задача других футболистов.

В сентябре фанаты «Ростова» выбрали Норманна лучшим игроком месяца. Осенние матчи пока хорошо удаются норвежцу – два ассиста с «Динамо» и ЦСКА, красивый гол «Ахмату». Забитый мяч стоит выделить особо:

Но и голевая передача на Зайнутдинова в игре с «Динамо» также очень хороша:

Вероятно, именно ее отметил главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек, даже сравнив Норманна с Мартином Эдегором: «Норманн из тех игроков, кто сделал большой шаг вперед и стал одним из лидеров своего клуба. Многие говорят о хорошей игре в пас Мартина Эдегора, но посмотрите голевую передачу Норманна в одном из последних матчей в России. В этом моменте вы найдете много общего с Эдегором».

Отъезд в «Брайтон» был первым зарубежным опытом в карьере Норманна. Кажется, он мог уехать и раньше, еще выступая за «Буде-Глимт». «Был какой-то интерес из Голландии, – рассказывал футболист пару лет назад и подошел к вопросу рассудительно. – Уезжать сейчас – не очень правильно, я еще слишком молод». Уже тогда он понимал, в чем нужно прибавить: «Наверное, уже сейчас пора становиться лидером и управлять игрой больше, чем прежде. Хотя для этого у «Буде-Глимта» не так уж часто держится мяч».

При этом у Норманна есть опыт игры на левом фланге полузащиты, именно там он дебютировал за «Буде-Глимт». «Потом я закрепился в центре, и все пошло хорошо и правильно, из обычного игрока я стал превращаться в более сильного», – считает Норманн.

Что еще мы можем узнать о Норманне:

Вместе с форвардом «Ростова» Бьорном Сигурдарсоном они играли за «Мольде». Исландец тоже повлиял на переход Норманна;

В «Мольде» он работал с нынешним тренером «МЮ» Сульшером: «Он отличный тренер и человек, все делает в британской манере».

Любимый игрок – Криштиану Роналду: «Он – настоящая машина. Много работает на поле и очень трудолюбивый».

Хобби – компьютерные игры, любимая из них – Fortnite.

Подсадил отца на татуировки: «Он был их противником, но когда я сделал первую, сумел уговорить его тоже попробовать».

Норманн отлично проводит осень в РПЛ, но теперь задача – проявить себя в команде Норвегии. Впереди матчи против испанцев у румын. Испанию не догнать, но от второго места в группе норвежцев отделяют всего два очка. В 21-м веке на крупных турнирах норвежская сборная еще не выступала.

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