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    «Ростов» снова на первом месте в РПЛ. Байрамян – герой, но мог облысеть после матча


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    Голосов: 0
    Сегодня, 18:49
    А Чалов больше не бьет пенальти.

    «Ростов» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место. В таблице они лидируют вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». К ним может присоединиться «Краснодар», если обыграет «Спартак».

    • Матч сделал Хорен Байрамян – забивал два гола, отдал ассист и стал лучшим игроком встречи.

    Его прогресс:

    Сезон-16/17: 20 матчей, 0 голов, 0 голевых;
    Сезон-17/18: 16 матчей, 1 гол, 1 голевая;
    Сезон-18/19: 24 матча, 2 гола, 3 голевые;
    Сезон-19/20: 10 матчей, 4 гола, 2 голевые.

    • После матча Байрамян рассказал, что Карпин месяц назад сказал: «Если забьешь в следующих четырех матчах – останешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». Байрамян справился и не облысел.

    • ЦСКА много пропускает: в последних шести матчах 11 пропущенных мячей. Почти по два за игру.

    • Шомуродов продолжает блистать. 12 матчей, 10 голов, 2 голевые. После второго тура Роман Еременко сказал, что Шомуродов может забить за чемпионат 20 голов. Эльдор выполнил уже половину задачи. С опережением графика.

    • Чалов больше не бьет пенальти. По крайней мере, сегодня не бил. После двух подряд нереализованных одиннадцатиметровых к точке у ЦСКА подошел Влашич. И забил

    • Следующие соперники «Ростова»: «Зенит», «Сочи», «Спартак».

    • Следующие соперники ЦСКА: «Уфа», «Динамо», «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: -577

      DonBaton 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Господи,да всем насрать на лошадей и колхозников,играли два дерьма,а освещается так,что словно играли мегасупер команды,а не эти днари

      -6
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      ...
      Рейтинг: +397

      dik_fransis > DonBaton 41 минуту назад

      дерьмо это ты недоносок дешёвый залезь туда откуда вылез при рождении

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