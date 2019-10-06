«Ростов» снова на первом месте в РПЛ. Байрамян – герой, но мог облысеть после матча

«Ростов» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место. В таблице они лидируют вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». К ним может присоединиться «Краснодар», если обыграет «Спартак».
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— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
• Матч сделал Хорен Байрамян – забивал два гола, отдал ассист и стал лучшим игроком встречи.
Его прогресс:
Сезон-16/17: 20 матчей, 0 голов, 0 голевых;
Сезон-17/18: 16 матчей, 1 гол, 1 голевая;
Сезон-18/19: 24 матча, 2 гола, 3 голевые;
Сезон-19/20: 10 матчей, 4 гола, 2 голевые.
• После матча Байрамян рассказал, что Карпин месяц назад сказал: «Если забьешь в следующих четырех матчах – останешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». Байрамян справился и не облысел.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019
• ЦСКА много пропускает: в последних шести матчах 11 пропущенных мячей. Почти по два за игру.
• Шомуродов продолжает блистать. 12 матчей, 10 голов, 2 голевые. После второго тура Роман Еременко сказал, что Шомуродов может забить за чемпионат 20 голов. Эльдор выполнил уже половину задачи. С опережением графика.
• Чалов больше не бьет пенальти. По крайней мере, сегодня не бил. После двух подряд нереализованных одиннадцатиметровых к точке у ЦСКА подошел Влашич. И забил
• Следующие соперники «Ростова»: «Зенит», «Сочи», «Спартак».
• Следующие соперники ЦСКА: «Уфа», «Динамо», «Зенит».