«Ростов» снова на первом месте в РПЛ. Байрамян – герой, но мог облысеть после матча

А Чалов больше не бьет пенальти.

«Ростов» обыграл ЦСКА и вернулся на первое место. В таблице они лидируют вместе с «Локомотивом» и «Зенитом». К ним может присоединиться «Краснодар», если обыграет «Спартак».

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019

• Матч сделал Хорен Байрамян – забивал два гола, отдал ассист и стал лучшим игроком встречи.

Его прогресс:

Сезон-16/17: 20 матчей, 0 голов, 0 голевых;

Сезон-17/18: 16 матчей, 1 гол, 1 голевая;

Сезон-18/19: 24 матча, 2 гола, 3 голевые;

Сезон-19/20: 10 матчей, 4 гола, 2 голевые.

• После матча Байрамян рассказал, что Карпин месяц назад сказал: «Если забьешь в следующих четырех матчах – останешься с волосами. Не забьешь – побреешься налысо». Байрамян справился и не облысел.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019

• ЦСКА много пропускает: в последних шести матчах 11 пропущенных мячей. Почти по два за игру.

• Шомуродов продолжает блистать. 12 матчей, 10 голов, 2 голевые. После второго тура Роман Еременко сказал, что Шомуродов может забить за чемпионат 20 голов. Эльдор выполнил уже половину задачи. С опережением графика.

• Чалов больше не бьет пенальти. По крайней мере, сегодня не бил. После двух подряд нереализованных одиннадцатиметровых к точке у ЦСКА подошел Влашич. И забил

• Следующие соперники «Ростова»: «Зенит», «Сочи», «Спартак».

• Следующие соперники ЦСКА: «Уфа», «Динамо», «Зенит».