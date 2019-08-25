Топ-футболисты, которые чуть не перешли в РПЛ

Фирмино, Кака, Ди Мария могли играть в нашем чемпионате.

Самый свежий пример – Франк Рибери. Этим летом у него закончился контракт с «Баварией», и он был близок к переходу в «Локомотив». Его агент Жан-Пьер Берне говорил, что между клубом и игроком велись активные переговоры

В итоге Рибери оказался в «Фиорентине», а агент Берне рассказал, почему Франк не поехал в Россию: «Мы действительно вели переговоры с московским клубом. Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию. Семья для Рибери всегда была на первом месте, в итоге мы приняли приглашение «Фиорентины», хотя по условиям оно было даже чуть хуже».

twit text — B/R Football (@brfootball) August 22, 2019

Главная сага прошлой осени – возможный переход Джона Терри в «Спартак». Англичанин был свободным агентом и собирался продолжать игровую карьеру. Клуб договорился с игроком, Терри получил российскую визу, приезжал на матч «Спартака», но в последний момент дал заднюю.

Как сам признался Терри, от переезда в Россию его отговорила семья: «После долгих размышлений я решил отказать «Спартаку». Это амбициозный клуб, я был впечатлен его профессионализмом. Но после обсуждения трансфера с семьей мы решили, что сейчас не подходящее время для перехода».

После отказа «Спартаку» Терри, видимо, подумал, что продолжать карьеру нет смысла, и объявил о еe завершение. А потом вошел в тренерский штаб «Астон Виллы», где работает до сих пор.

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) September 30, 2018

Сейчас это звучит дико, но летом 2005-го ФК «Москва» могла подписать Луиша Фигу. Генеральный директор клуба Юрий Белоус рассказывал о сорвавшейся сделке:

«Луиш долго думал. Ночи две-три, полагаю, он не спал, потому что деньги для 2005 года – были очень хорошие. Неделю он думал, и все же отказался. Причина в том, что его жена, топ-модель, не захотела ехать в Москву. Потом ему предложили перейти в «Интер», и они уехали в Милан».

Сам Фигу подтвердил, что мог поиграть под руководством Леонида Слуцкого: «Мне поступало предложение от ФК «Москва». Но я отказался и теперь рад, что так поступил, ведь клуба больше нет».

Позже Фигу все-таки приехал в Москву, но уже в качестве футболиста «Интера» – играть в Лиги чемпионов, а заодно посмотреть на город.

Помимо Луиша Фигу, «Москва» могла подписать Анхеля Ди Марию, Йосси Бенаюна и Эсекьеля Лавесси.

Снова рассказывает бывший директор клуба Юрий Белоус: «Помню, договорились с испанским «Расингом» о переходе Йоси Бенаюна. И даже нельзя сказать, что я пожадничал, а просто не захотел делать большой разрыв в зарплатах между футболистами клуба. У нас максимальная ставка была 700 тысяч евро, я предлагал израильтянину миллион, он хотел 1,4. Но Бенаюн ведь не играл бы в два раза лучше других

С Ди Марией мы разговаривали на молодежном чемпионате мира в Торонто. Сидели в отеле с ним, Макси Моралесом и Банегой, которого потом «Валенсия» купила. Все шло хорошо, мы укладывались в наш лимит – шесть миллионов евро. Но в последний момент «Бенфика» запросила восемь, вариант с ди Марией отпал.

Лавесси тоже сорвался. Он играл за «Сан-Лоренсо». Клуб народный – большая часть акций принадлежит фанатам. Переговоры вести было сложно, просили очень большие суммы, от 8 миллионов. Перед этим мы привезли из «Сан-Лоренсо» Барриентоса. Я спросил у Пабло про Лавесси, в ответ услышал: «Да, он сумасшедший, но имейте в виду: если вы его возьмете, мы станем чемпионами». Не получилось…»

twit text — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 5, 2016

Тоже поражающий факт: в начале десятых годов Роберто Фирмино, Дрис Мертенс, Томаш Росицки и Лукас Подольски могли оказаться в «Локомотиве». Об этом рассказывал экс-спортивный директор клуба Кирилл Котов:

«Мы договорились с Мертенсом, но трансфер сорвался, когда всплыл «Наполи». Если бы это не случилось, мы бы закрыли эту сделку».

«Когда Лукас играл в «Кельне», я лично к нему летал. Его выбор был сделан в пользу нас, но в последний момент на Подольски вышел «Арсенал», и он передумал».

«В 2012-м мы очень хотели Томаша Росицки. Его агент прилетал в Москву, мы практически обо всем договорились. Трансфер заблокировал Венгер, который сказал, что Росицки – его любимый игрок».

«Когда Фирмино играл в «Хоффенхайме», я летал на переговоры. Обсуждали его переход, сумма трансфера – около 9 миллионов евро. Внезапно представитель «Хоффенхайма» встал и вышел. Минут 15 его не было. Когда вернулся, сказал: «13 миллионов». Еще хотели бонусы, а это дополнительные 3-4 миллиона. Такие условия мы не потянули».

Игроки и их агенты тоже подтверждают свои возможные трансферы в «Локомотив».

Подольски: «Я действительно был к этому близок. Мой агент встречался с руководством клуба, мы ездили в Россию, они посещали Германию, но в конце концов я получил предложение от «Арсенала» и решил перейти туда».

Фирмино: «Я очень рад интересу «Локомотива»! Для меня большая честь, что моя игра получила признание в России. Было бы неплохо в один прекрасный день оказаться в Москве. Я слышал, что это очень впечатляющий город. Как футболист, я должен быть готов ко всему, поэтому в свое время согласился на переезд в Германию. Так что почему бы однажды не перебраться в Россию?»

Известный агент Паулу Барбоза о Мертенсе, который работал над сделкой: «Мы все утрясли и с «ПСВ», за который он тогда играл, и с агентами. Он приехал в Москву, согласовал финансовые условия, подписал предварительный контракт и улетел домой за вещами. После чего перестал отвечать на звонки – как и агенты».

Росицки и его окружение про возможный переход в «Локо» не высказывались.

Вы могли забыть или совсем не знали, но бразилец Кака реально мог перейти в ЦСКА. Вот подтверждения:

Гинер: «Больше всего жалею, что не получилось с Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но…»

Кака: «Да, я мог переехать в Россию. Речь шла о том, что я проведу год в ЦСКА, после чего, возможно, переберусь в «Челси». Однако я в тот момент не захотел рисковать. Ведь любая возможная травма или неудачная игра в загадочной России могла стоить мне переезда в Англию».

twit text — B/R Football (@brfootball) May 18, 2019

Важнейший в «Ливерпуле» и один из лучших в мире Садио Мане в 2014-м мог перейти в «Спартак».

Сам Мане вспоминает: «Саутгемптон» – хороший клуб, но я не хотел туда переходить. В то время я сменил агента, и Бьорн Беземер многое для меня сделал. Он боролся, чтобы вытащить меня из «Зальцбурга», но клуб не хотел уступать. Я хотел перейти в «Боруссию», мной интересовался Юрген Клопп. Но «Зальцбург» договорился с московским «Спартаком» – они хотели продать меня в Россию, чтобы получить больше денег.

Я отказался от перехода в «Спартак», потому что мечтал играть в лучших лигах. С этой истории начались проблемы между мной и клубом. Я пропустил матч, а они вылетели из Лиги чемпионов и сказали, что это моя вина. «Зальцбург» твердо говорил нет «Дортмунду», я – Москве. И вот появился вариант с «Саутгемптоном». Выбора у меня не было, и я поехал туда».

twit text — Squawka Football (@Squawka) April 4, 2018

Александр Коларов в 2007-м почти перешел в «Луч-Энергию». Все детали трансфера были улажены, но в последний момент, когда осталось только перечислить деньги за игрока сербскому ОФК, все сорвалось. Причина глупая и одновременно смешная: губернатора Приморского края, который выделял деньги на трансферы, не оказалось на месте. Это был последний день трансферного окна, платить было некому, не успели.

Коларов перешeл в Лацио», а позже, когда играл за «Манчестер Сити», вспоминал о возможном переезде в Россию:

«Знаю, что мой агент вeл тогда переговоры с российскими клубами. Владивосток ведь рядом с Японией, не так ли? Жаль, не слетал. Пусть «Луч» выйдет в еврокубки, и я разок туда слетаю».