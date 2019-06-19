Никто не обсуждает Евро U-21. Это несправедливо

Там много интересных деталей.

Чемпионат Европы среди команд U-21 стартовал несколько дней назад, но в медиапространстве его полностью перекрыли Копа, нововведения в РПЛ и трансферные слухи. В России не показывают матчи Евро-2019, а зря: там много интересных моментов, способных привлечь внимание обычного зрителя.

Очень много крутых игроков

Достаточно просто открыть протокол матча Италия – Испания и обалдеть от количества селебрити: Барелла, Дзаньоло, Кен, Кьеза, Кутроне, Вальехо, Руис, Форнальс, Майораль. За сербов гоняют Живкович, Йович, Миленкович. За немцев – Амири, Та, Баумгартль.

Сборная Англии – отдельная история. В принципе команде U-21 по возрасту подходят Рэшфорд, Санчо, Александер-Арнольд, Гомес, но туда они не поехали. Все дело в том, что главный тренер взрослой команды Гарет Саутгейт запретил им играть за любую другую сборную, кроме основной. Поэтому за молодежку выступают Мэддисон, Фоден, Абрахам – с их вызовом в главную сборную Саутгейт пока не спешит.

Англичане – главные лузеры турнира

Сборная Англии постоянно привозит на Евро U-21 полно звезд: в разное время за команду играли Милнер, Руни, Лэмпард, Каррагер, Хендерсон, Бекхэм и другие классные игроки. Но в последний раз англичане выигрывали этот турнир в 1984 году. После этого были два подряд попадания в полуфиналы и 26 лет без плей-офф. Лишь на Евро-2007 Англия вышла в решающий раунд.

В этот раз англичане стартовали на чемпионате Европы крайне нервозно – проиграли Франции с разницей в один мяч (1:2), хотя могли пропустить намного больше. Французы дважды не реализовали пенальти – ошиблись Мусса Дембеле и Уссем Ауа. Забавно, что англичане вели почти весь матч (посмотрите, какой классный гол забил Фоден), но остались вдесятером в середине второго тайма, пропустили первый гол на последней минуте основного времени и проиграли встречу из-за нелепейшего автогола Ван-Биссаки. Тот появился перед вратарем и срезал мяч в свои ворота.

Италия снова фаворит турнира, у них просто бомбический состав

Итальянцы постоянно приезжают на молодежное Евро в статусе одного из главных кандидатов на победу. Проблема в том, что в последний раз они выиграли чемпионат Европы в 2004 году. Все остальное время им жутко не везло. В 2013-м, когда у них была последняя реальная возможность победить, в финале у испанцев словил фарт Тьяго, забил три мяча (до этого не забивал ни разу) и лишил Италию титула. В 2009-м Италию в полуфинале выбили немцы – они забили на 48 минуте и с этого момента не позволили сопернику ударить в створ своих ворот.

Сейчас итальянцы снова приехали на Евро в статусе фаворитов. В распоряжении главного тренера Луиджи Ди Бьяджо состав стоимостью в 415 миллионов евро и крутые игроки из многих команд Серии А: Федерико Кьеза, Мойзе Кен, Лоренцо Пеллегрини, Никола Барелла, Роландо Мандрагора, Джанлука Манчини, Федерико Бонаццоли. Примечательно, что Ди Бьяджо скромничает, когда его спрашивают о потенциальной победе на турнире. «У нас классный состав? Мы считаемся главными фаворитами на турнире? Не знаю, давайте смотреть, что будет твориться в матчах», – говорит тренер.

Этот чемпионат Европы – отборочный этап к Олимпийским играм

Евро-2019 – второй турнир, когда в финальном раунде играют всего двенадцать команд (три группы по четыре сборных). Кроме того, важной фишкой турнира можно считать отбор на Олимпийские игры-2020. Суть такова: победители групп и одна лучшая команда, занявшая второе место, выходят в полуфинал и автоматически получают путевки на ОИ-2020.

Молодежный чемпионат Европы проходит через каждые два года, и каждый второй турнир является отборочный этапом к Олимпийским играм. Всегда на Игры выходят четыре команды. Но было одно исключение – в 2007 году на турнир вышли пять. В полуфинал Евро-2007 вышли Голландия, Бельгия, Англия и Сербия. Англия на тот момент уже квалифицировалась в составе Великобритании. Так что еще одну путевку забрала Италия, как лучшая команда, занявшая третье место.

В России мало новостей о молодежном Евро, и это неудивительно

Интересный факт: Георгий Мелкадзе, ни разу не забивший во второй части РПЛ в прошлом сезоне, занимает восьмое место в общей таблице бомбардиров (отборочный этап и финальный раунд) с семью голами. Но улучшить этот результат ему не удастся – сборная России не вышла на групповой этап. И, кстати, она там не играла достаточно давно.

В последний раз Россия выходила в группу на Евро-2013: тогда за нее играли Щенников, Крицюк, Шатов, Дзагоев, Смолов и Черышев. До этого – на Евро-1998, где дошла до четвертьфинала (там играли Титов, Соломатин, Евсеев и Харин) и в 1994-м. Во все остальные разы наша сборная просто не квалифицировалась.

Материалы по теме:

Что смотреть во время перерыва в ведущих лигах

«Динамо» подписало первого новичка. Деньги – самое важное в этом трансфере

Жизнь главного вундеркинда мира: дебют в 16, выбор из трех сборных, победа в чемпионате