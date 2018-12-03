Что смотреть во время перерыва в ведущих лигах

Отбор к Евро-2020, женский ЧМ и еще много интересного.

Ведущие чемпионаты ушли в спячку. РПЛ вернется к нам в июле (6 июля состоится Суперкубок, лига стартует в середине июля), остальные лиги из топ-5 – чуть позже:

АПЛ: 10 августа. Суперкубок пройдет 3 августа.

Серия А: 24 августа.

Ла Лига: дата не определена, но (ориентировочно) стартует где-то в середине августа. Дата Суперкубка не определена, поскольку Федерация хочет провести его по олимпийской системе: трофей разыграют «Барселона», «Реал», «Атлетико» и «Валенсия».

Лига 1: дата не определена. Суперкубок Франции – 3 августа.

Бундеслига: 16 августа. Суперкубок Германии – 3 августа.

Если вы думаете, что за это время в футболе нечего посмотреть, то сильно ошибаетесь. Сейчас докажем вам обратное.

Кубок Америки-2019

14 июня – 7 июля

Почему я должен это смотреть

На это есть две причины: Япония и Катар. На Кубок Америки любят приглашать участников с других континентов. В разное время сюда приезжали американцы, те же японцы. В этом году руководство Копы вело переговоры с португальцами и французами, но дальше обсуждений эта тема не продвинулась. Японцы играют на Копе во второй раз. Главный тренер сборной Хадзимэ Мориясу сказал: «Для нас это хорошая возможность потренироваться и сыграть против классных команд. Это серьезный и официальный турнир. Не товарищеские матчи, где другие скорости и настроения».

Катар же принял приглашение на турнир, потому что в 2022 году страна примет чемпионат мира. Молодой сборной нужна практика перед таким серьезным турниром. И она ее получит: на Копе в группе Катар сыграет с Аргентиной, Колумбией и Парагваем.

Лига наций

5, 6, 9 июня

Почему я должен это смотреть

Здесь будут четыре матча: два полуфинальных (сыграют Португалия со Швейцарией и Голландия с Англией), игра за третье место и финал.

Лига наций существует для того, чтобы избавиться от бессмысленных товарищеских матчей и ввести дополнительный турнир для сборных в межсезонье. Это намного лучше, чем смотреть, как та же Португалия уничтожает (условно) слабую команду из Африки или Азии.

Отбор к Евро-2020

7 – 11 июня

Почему я должен это смотреть

Это будут 3 и 4 туры отборочного этапа к чемпионату Европы в 2020 году.

Если вы болельщик из России, то, поздравляем: есть шанс, что команда Станислава Черчесова набросает кучу голов в калитки Сан-Марино и киприотов. Дополнительная причина включить эти матчи и наслаждаться победами нашей сборной (давайте будем честны: в этих матчах ничего, кроме уверенных побед, от России никто не ждет) – просмотр новых лиц (или тех, кто появляется не так часто). Бакаев, Чалов, Комличенко, Ахметов, Сорокин, Обляков – если все будет хорошо, то стоит ожидать появления этих ребят на поле.

Кубок африканских наций

21 июня – 19 июля

Почему я должен это смотреть

У КАН-2019 есть две интриги. Первая – защитит ли Египет титул. Египтяне установили абсолютный рекорд турнира – завоевывали золотые медали на протяжении трех турниров подряд (серии поменьше, по две победы, были у них же, Ганы и Камеруна). Вероятную победу на этом КАН связывают с великолепной формой Салаха.

Вторая – на что способны аутсайдеры. У них очень похожие истории выступления на Кубке:

Бурунди. Играет на групповом этапе впервые в своей истории. Для этого ей пришлось выбить Габон вместе с Обамеянгом.

Мадагаскар. Так же впервые попадает в финальный раунд соревнования. С этой сборной связана интересная история. В 1996 году она снялась по ходу квалификации из-за недобора игроков. За это ее лишили права квалифицироваться на КАН-1998.

Танзания. В последний раз выходила на групповой этап в 1980 году. После этого либо не проходила квалификацию, либо снималась с соревнований по разным причинам.

Намибия. Дважды играла в группе (1998 и 2008 года). Во все остальные разы либо не проходила отборочный этап, либо ее участию мешала нестабильные финансовые и политические ситуации в стране.

Золотой Кубок КОНКАКАФ-2019

15 июня – 7 июля

Почему я должен это смотреть

Здесь в плане интриги все довольно очевидно. За победу поборются Мексика и США. Других чемпионов не было с 2000 года – тогда турнир выиграла Канада.

Несмотря на это, в этом году турнир будет достаточно интересным. Во-первых, потому что впервые в его истории на групповом этапе играют 16 команд, а не 12. Во-вторых, у действующих чемпионов, американцев, сложная группа: Панама, Тринидад и Тобаго, Гайана. Если последнего соперника можно спокойно пройти, то первые два могут доставить немало неприятностей США.

Женский чемпионат мира

7 июня – 7 июля

Почему я должен это смотреть

Несколько новостей, связанных с этим турниром:

1. На нем будет работать VAR. Это сделано для того, чтобы начать аккуратно вводить систему в лучшие женские лиги (Англия, Испания, Франция и т.д.). Кроме того, за счет женского ЧМ ФИФА планирует выявить главные проблемы системы, чтобы в мужском футболе этих ошибок не было.

2. Главная проблема связана с зрителями. Многие болельщики покупали билеты онлайн, и система бронирования по интернету дала сбой. В результате люди, которые покупали по несколько билетов на один матч, обнаруживали, что получили места на разных рядах и трибунах. ФИФА уже решила этот вопрос, выдав новые билеты болельщикам.

3. США приедет с самым молодым нападением, средний возраст – 22,5. А самой молодой участницей будет 17-летняя Эшли Санчес из «Со Кол Блюз». Кроме того, США – самый титулованный участник ЧМ-2019. В истории этой сборной 3 победы на чемпионатах мира. В этот раз США так же приедет на ЧМ в статусе главного кандидата на победу.

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