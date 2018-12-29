Жизнь главного вундеркинда мира: дебют в 16, выбор из трех сборных, победа в чемпионате

Карамоко Дембеле развивается по пятилетнему плану от Роджерса.

Историческое событие случилось еще в выходные. «Селтик» обеспечил чемпионство, поэтому в матче против команды «Хартс» (2:1) спокойно устраивал ротацию. Победный дубль оформил 20-летний Джонстон (14 матчей в сезоне), но это не самая важная история из этой игры.

В начале второго тайма на замену вышел 16-летний Карамоко Дембеле. Для парня 2003 года рождения матч стал дебютным в профессиональном футболе. До этого Карамоко даже не включали в заявку, но в мире о нем давно знают. Карамоко Дембеле – будущая звезда.

Это видно даже по его первому матчу. Несколько ударов по воротам, красивые обводки, качественное ведение мяча. По игре Карамоко выглядит намного старше своих лет. Теперь все надеются увидеть его на поле в финале Кубка Шотландии.

Тренер «Селтика» Нил Леннон впечатлен талантом Карамоко: «Футбольным интеллектом он поднимает фанатов на ноги. Я был в восторге от него. Здорово, что болельщики увидели проблеск нашего будущего. Это было прекрасное время, конец сезона, 45 минут. Ребенку всего 16 лет. Мы знаем, какой он талантливый, дальше хотим правильно его развивать».

Ближайшая цель Карамоко Дембеле – качественная предсезонная подготовка с первой командой «Селтика». «Не могу дождаться еще одного шанса сыграть перед таким количеством фанатов. Шум на стадионе невероятный. Самое важное сейчас – работать, чтобы все это повторить», – уже сказал сам игрок.

Парня давно знают по нарезкам на YouTube. По ним кажется, будто ему все дается легко.

Роджерс составил его план развития

В 13-летнем возрасте Дембеле дебютировал за «Селтик» U20. Все правильно: он играл с пацанами, которые на семь лет старше. В первой игре Карамоко выпустили на замену в последние десять минут, но он не выпал из командного футбола.

Тот дебют – прошлая история. С того времени Дембеле постоянно бегает со старшими, а в 2018-м подписал с «Селтиком» профессиональный трехлетний контракт.

Чтобы вы понимали уровень его таланта, сейчас Карамоко сравнивают с Оливером Берком. Этого игрока дважды покупали за 16 миллионов фунтов («Лейпциг» и «Вест Бромвич»), а в «Селтик» отправили в аренду (14 матчей, 4 гола).

О дебюте Карамоко написали, что за пять минут он сделал больше полезных действий, чем Берк за целый тайм. Из-за своего выхода на поле Карамоко тоже причастен к трофею – он получит медаль за победу в чемпионате.

Подписание контракта и выход на поле – аванс на будущее. Так «Селтик» стремится удержать таланта, чтобы в будущем получить за него много денег. В развитии Карамоко поучаствовал и ушедший в «Лестер» Брендан Роджерс, хотя при нем Дембеле так и не дебютировал.

«Мы многому научились, когда Ислам Феруз отправился в «Челси». Не хотим того же с Карамоко. Роджерс составил для него пятилетний план развития. У нас есть еще два с половиной года его контракта на реализацию первой части», – уже сказал его молодежный тренер Крис Маккарт.

Выбирает из трех сборных

Это Англия, Шотландия или Кот-д’Ивуар. Родители Дембеле родом из Кот-д’Ивуара, сам он родился в Англии, а сейчас живет в Шотландии. Скоро Карамоко будет выбирать взрослую сборную, но на подростковом уровне он поиграл за разные команды. У Дембеле есть десяток матчей за юношескую сборную Шотландии и три игры за Англию U15.

Родители Карамоко хорошо дружат с Коло и Яя Туре. Высказывался о выборе Дембеле и Уилфрид Бони: «Оба его родителя из Кот-д'Ивуара – это большая часть того, кем он является. Коло Туре может рассказать ему, как здорово играть в Кот-д'Ивуаре. Высокомерно утверждать, что его единственное решение – выбор между Шотландией или Англией».

Старшего брата знают по игре в Англии

Перед подписанием профессионального контракта на Карамоко выходили представители «Челси» и «Манчестер Сити». «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона» – все они следят за развитием Дембеле. На его перспективы и прогресс влияет и футбольная семья. Младший брат тоже занимается в «Селтике», а старший играет в третьем английском дивизионе.

Сирики Дембеле 22 года. Он проигрывает Карамоко в известности, но для своего уровня играет неплохо. Сирики начинал в «Гримсби», а в этом году представлял «Питерборо Юнайтед»: провел 38 матчей, забил пять голов, сделал шесть ассистов. Сирики вообще не занимался в академиях и пробивался в профессионалы через программу Nike. Говорит, дальше будет играть еще лучше.