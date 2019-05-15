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    Парфeнов снова в финале Кубка России. Как ему это удаeтся?


    4.3
    Голосов: 4
    15.05.2019 21:39
    С ним «Урал» стал веселее.

    «Урал» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка России. При новом тренере результаты уральцев не сильно отличаются от предыдущих сезонов. Зато команда стала более интересной для зрителя.

    Весело играют

    За месяц «Урал» забил два гола на первой минуте: Егорычев «Рубину» на 11 секунде, сегодня Бикфалви – на 46. Отличная иллюстрация весeлости команды. В этом сезоне «Урал» много забивает и пропускает. По сумме забитых и пропущенных выше них только «Зенит».

    Все дело в тренере. Дмитрий Парфeнов всем своим командам прививал атакующий футбол. Даже тренируя «Текстильщик», Парфeнов говорил: «В первую очередь мы хотим играть в комбинационный футбол, нацеленный на атаку».

    То же происходит и в Екатернибурге. «У «Урала» есть лицо, узнаваемый стиль, и он мне близок по духу, – говорил Дмитрий. – Я предпочитаю и ставлю в своих командах атакующий футбол».

    Плюс Парфeнов изучает европейские клубы (тщательнее всего «Атлетико», «Ливерпуль», «Наполи») и читает тактические материалы в интернете. В интервью sports.ru он рассказывал про прессинг: «По ходу матча должна быть аритмия. Организация прессинга – важнейший момент. Команда должна без мяча управлять соперником – нужно, чтобы он направлял мяч туда, куда хотим мы».

    На дистанции команды Парфeнова пока не дают серьeзных результатов: в прошлом году «Тосно» занял 15 место, в этом «Урал» идeт на 11. Зато тренер второй год подряд выводит клубы в финал Кубка России. Мощный результат, учитывая уровень команд Дмитрия. К тому же в прошлом году с «Тосно» он взял кубок.

    Появились новые лидеры

    При Парфeнове в составе «Урала» произошли заметные изменения. Поменялась пара центральных защитников: Арояна и Балажица сменили Страндберг и Поляков. Стефан перешeл в команду зимой, но сразу стал лидером на поле. Именно он организует линию обороны команды, начинает атаки и руководит партнeрами.

    Сильно спрогрессировал в этом сезоне Андрей Егорычев. Парень, которого «Урал» в прошлом году выдернул из третьей российской лиги (ПФЛ), стал основным игроком команды и еe мотором в центре поля. По цифрам у Андрея ничего выдающегося – всего одна голевая. Но он выполняют ту работу, которая не оценивает статистика. Егорычев хорошо видит поле, и это позволяет ему отдавать умные передачи, врываться в опасные зоны и грамотно продвигать мяч. Плюс он проделывает большой объем без мяча: в атаке уводит за собой соперников, расчищая зоны партнeрам; при обороне – хорошо выбирает позицию и много пашет.

    Панюков и вовсе выдает первый хороший сезон в РПЛ. В текущей кампании он уже забил пять голов. За всe время до этого он лишь раз забивал в чемпионате России. Парфeнов славится своей работой с нападающими. Именно при нeм лучший отрезок в карьере выдал Заболотный.

    Вингеры Эль-Кабир и Димитров проводят лучшие сезоны в карьере. Голландец пришeл в команду зимой прошлого года и долго осваивался. Зато при Парфeнове заиграл сразу. Из невнятного дриблeра Кабир превратился в лидера атак «Урала». Сейчас Отман лучший в команде по результативным действиям (три гола, шесть ассистов).

    Николай Димитров просто превратился в монстра. Раньше Николай был игроком, который прорывался по флангу и навешивал. Сейчас Димитров часто идeт в дриблинг, много смещается из фланга в центр и бьeт. В этом сезоне у него уже пять голов и три голевые передачи.

    Снова финал против «Локо»

    Два года назад «Урал» и «Локо» уже играли в финале кубка. Тогда победил «Локомотив», но матч запомнился дракой на последних минутах. Главные герои: Ари и Фидлер. По нашей информации, в ходе потасовки Ари оскорбил близкого человека Артeма. И Фидлер уже два года жаждет мести. Жаль, что бразилец больше не играет за «Локо».

    В этом сезоне «Урал» уже побеждал «Локомотив» в чемпионате. Плюс у Парфeнова есть опыт побед в финалах. Отличная возможность впервые в истории привезти еврокубки в Екатернибург.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Урал»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Комментарии10
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV 58 минут назад

      главное чтобы весело не ливанул сухиновцам

      0
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      Рейтинг: +20

      DonBaton 2 часа назад

      Впередя,Урал,посади кочегаров на паровоз и отправь в аут

      0
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      Рейтинг: +234

      PFC CSKA MOSCOW 3 часа назад

      Было бы интересно взглянуть на Урал в Лиге Европы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33

      ЕВЧ 7 часов назад

      По закону жанра в финал должны были выходить Локомотив и Урал. Потому что за три дня до финала им играть матч чемпионата. Грядёт двухматчевая серия. Что же будет? Сможет ли Локо победить дважды?

      3
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      Рейтинг: +187

      Вальдемар IV > ЕВЧ 58 минут назад

      неправильно вопрос поставлен, сдаст ли урал 1 и обе игры

      0
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      Рейтинг: +501

      Чуни Муни 9 часов назад

      Желаю удачи Уралу! Футбол в России начинается с Сибири.

      1
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      Рейтинг: +33

      ЕВЧ > Чуни Муни 7 часов назад

      Урал - это не Сибирь )))

      0
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      Рейтинг: +663

      Benifacto 13 часов назад

      Он всегда мне нравился, как футболист почти безупречный, минимум фолов и каких либо действий нее по делу, хороший удар...надеюсь и в тренерской шкуре он будет так же лаконичен
      ставлю на тяжёлую но его победу!

      4
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      Рейтинг: +2256

      Nesterenko 16 часов назад

      "Плюс у Парфенова есть опыт побед в финалах". А у Семина такого опыта нет, да?)))

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      Рейтинг: +59

      аарон 17 часов назад

      выиграет Урал.

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