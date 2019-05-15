Парфeнов снова в финале Кубка России. Как ему это удаeтся?

С ним «Урал» стал веселее.

«Урал» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Кубка России. При новом тренере результаты уральцев не сильно отличаются от предыдущих сезонов. Зато команда стала более интересной для зрителя.

twit text — ФК Урал (@FCURAL) May 15, 2019

Весело играют

За месяц «Урал» забил два гола на первой минуте: Егорычев «Рубину» на 11 секунде, сегодня Бикфалви – на 46. Отличная иллюстрация весeлости команды. В этом сезоне «Урал» много забивает и пропускает. По сумме забитых и пропущенных выше них только «Зенит».

Все дело в тренере. Дмитрий Парфeнов всем своим командам прививал атакующий футбол. Даже тренируя «Текстильщик», Парфeнов говорил: «В первую очередь мы хотим играть в комбинационный футбол, нацеленный на атаку».

То же происходит и в Екатернибурге. «У «Урала» есть лицо, узнаваемый стиль, и он мне близок по духу, – говорил Дмитрий. – Я предпочитаю и ставлю в своих командах атакующий футбол».

Плюс Парфeнов изучает европейские клубы (тщательнее всего «Атлетико», «Ливерпуль», «Наполи») и читает тактические материалы в интернете. В интервью sports.ru он рассказывал про прессинг: «По ходу матча должна быть аритмия. Организация прессинга – важнейший момент. Команда должна без мяча управлять соперником – нужно, чтобы он направлял мяч туда, куда хотим мы».

На дистанции команды Парфeнова пока не дают серьeзных результатов: в прошлом году «Тосно» занял 15 место, в этом «Урал» идeт на 11. Зато тренер второй год подряд выводит клубы в финал Кубка России. Мощный результат, учитывая уровень команд Дмитрия. К тому же в прошлом году с «Тосно» он взял кубок.

Появились новые лидеры

При Парфeнове в составе «Урала» произошли заметные изменения. Поменялась пара центральных защитников: Арояна и Балажица сменили Страндберг и Поляков. Стефан перешeл в команду зимой, но сразу стал лидером на поле. Именно он организует линию обороны команды, начинает атаки и руководит партнeрами.

Сильно спрогрессировал в этом сезоне Андрей Егорычев. Парень, которого «Урал» в прошлом году выдернул из третьей российской лиги (ПФЛ), стал основным игроком команды и еe мотором в центре поля. По цифрам у Андрея ничего выдающегося – всего одна голевая. Но он выполняют ту работу, которая не оценивает статистика. Егорычев хорошо видит поле, и это позволяет ему отдавать умные передачи, врываться в опасные зоны и грамотно продвигать мяч. Плюс он проделывает большой объем без мяча: в атаке уводит за собой соперников, расчищая зоны партнeрам; при обороне – хорошо выбирает позицию и много пашет.

Панюков и вовсе выдает первый хороший сезон в РПЛ. В текущей кампании он уже забил пять голов. За всe время до этого он лишь раз забивал в чемпионате России. Парфeнов славится своей работой с нападающими. Именно при нeм лучший отрезок в карьере выдал Заболотный.

Вингеры Эль-Кабир и Димитров проводят лучшие сезоны в карьере. Голландец пришeл в команду зимой прошлого года и долго осваивался. Зато при Парфeнове заиграл сразу. Из невнятного дриблeра Кабир превратился в лидера атак «Урала». Сейчас Отман лучший в команде по результативным действиям (три гола, шесть ассистов).

Николай Димитров просто превратился в монстра. Раньше Николай был игроком, который прорывался по флангу и навешивал. Сейчас Димитров часто идeт в дриблинг, много смещается из фланга в центр и бьeт. В этом сезоне у него уже пять голов и три голевые передачи.

Снова финал против «Локо»

Два года назад «Урал» и «Локо» уже играли в финале кубка. Тогда победил «Локомотив», но матч запомнился дракой на последних минутах. Главные герои: Ари и Фидлер. По нашей информации, в ходе потасовки Ари оскорбил близкого человека Артeма. И Фидлер уже два года жаждет мести. Жаль, что бразилец больше не играет за «Локо».

В этом сезоне «Урал» уже побеждал «Локомотив» в чемпионате. Плюс у Парфeнова есть опыт побед в финалах. Отличная возможность впервые в истории привезти еврокубки в Екатернибург.

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