«Сочи» вышел в РПЛ. Год назад клуб сенсационно перевезли из Петербурга

Там голуби, пустой стадион и много развлечений.

UPD: Этот материал был написан в середине сезона, когда о выходе в РПЛ еще никто не думал. Он помогает лучше понять, откуда появилась и чем интересна новая команда Премьер-лиги.

Сочи и футбол – что там?

У Сочи сложные отношения с футболом. Здесь регулярно закрываются клубы, на матчах собирается минимум народа, зато часто гостит сборная России.

Летом в городе-курорте проходил ЧМ-2018. Сочинцам дико повезло: туда приезжали испанцы, португальцы и немцы, а сборная России почти выкинула из турнира Хорватию и вышла в полуфинал. Муравейник из иностранцев, забитый «Фишт» и праздничная чума – жару создавала совсем не погода.

Без масштабных мероприятий вроде чемпионата мира все сильно хуже. Город не раз пытался расшевелить футбольную движуху, но вместо этого получал сомнительный результат:

● С 2013 по 2017 год дважды погибал и возрождался клуб «Сочи». Все из-за отсутствия денег.

● Трижды умирала «Жемчужина». В 90-е команда играла в Высшей лиге, а потом просто развалилась. Реанимировать клуб не получилось даже за счет крупного бюджета и прихода Станислава Черчесова.

Болельщик «Жемчужины» Евгений вспоминает: «По всей России висели баннеры с фотографиями Бекхэма и фразой «Мы отказались от него». «Жемчужина» была хайпом того времени. Потом этот мыльный пузырь лопнул, и все наши мечты тоже». (Больше воспоминаний – тут).

● Четыре года (с 2004 по 2008) прожил «Сочи-04». Диагноз тот же – нет денег. Между «Жемчужиной» и «Сочи-04» даже существовало дерби, только народ часто не понимал, за кого болеть.

Сразу после ЧМ-2018 в городе снова заговорили о появлении профессиональной команды.

Что теперь?

Перед началом сезона в Сочи перевезли петербургское «Динамо». Событию придали весомости: для журналистов собрали пресс-конференцию «В Сочи возвращается профессиональный футбол», а команду встретили с хлебом и солью.

Клуб провел ребрендинг:

● поменял эмблему – вместо банального ромба с буквой «Д» появился стильный логотип с барсом;

● выбрал новое название – теперь это «Сочи»;

● сменил форму – хотя на первые тренировки команда выходила в старых динамовских футболках.

Главная цель – спасти клуб от закрытия и оживить футбол в Сочи. В Санкт-Петербурге «Динамо» оказалось никому не нужным. Команда жила на малой арене стадиона «Петровский» и иногда собирала на трибунах всего по 200-300 зрителей.

История петербургского «Динамо» – флешбэк из 2013 года. Тогда в Сочи хотели перевезти щелковскую «Спарту» – команду Андрея Тихонова с Хлестовым и Коноваловым в составе, созданную как проект «30 спартанцев» телеканала «Россия-2». Вспышка была мизерной: Тихонов ушел, а клуб расформировали из-за закрытого финансирования. Сейчас «Спарта» играет в любителях.

У «Сочи» все бодрее, хотя в Санкт-Петербурге команда жаловалась на условия для тренировок. «Там мы, к сожалению, имели то, что с натяжкой тянуло только на ПФЛ, – объяснял ТАСС главный тренер «Сочи» Александр Точилин. – Мне очень жалко болельщиков петербургского «Динамо», но, видимо, руководство посчитало, что другого варианта для сохранения команды нет. Был бы он – думаю, мы бы остались в Санкт-Петербурге».

Сочи выигрывает у Санкт-Петербурга по нескольким пунктам:

● Теплый климат. В интервью «Матч ТВ» Точилин отмечал: «Футболом здесь можно жить 12 месяцев в году и 24 часа в сутки».

● Новый стадион. Сейчас «Сочи» занимает «Фишт», но в начале сезона проводил матчи на «Центральном стадионе им. Славы Метревели». За аренду «Фишта» на один матч клуб, как отметил ТАСС генеральный директор Дмитрий Рубашко, платит 2,1 миллиона рублей.

Пока с посещаемостью не особо: на матчи приходят по 3-4 тысячи. При этом клуб намерен затаскивать на стадион даже туристов, которых в городе тусует предостаточно.

● Тренировочные поляны, на которых можно тренироваться круглый год. Спасибо чемпионату мира.

И какие перспективы у всего этого?

Возможно, эта попытка окажется удачной. «Сочи» идет в середине таблицы, но становится все более заметным в медийном пространстве:

● В сентябре в Сочи проходил этап «Формулы-1». Клуб позвал на «Фишт» гонщиков Карлоса Сайнса и Артема Маркелова, провел экскурсию, подарил майки и поиграл в футбол.

● Болельщик из США начал небанальную карьеру в Football Manager. Дела у виртуального «Сочи» оказались лучше, чем у настоящего. Клуб заценил.

● «Почта болельщика» позволяет фанатам напрямую писать письма – нужно только прийти на стадион. Кто-то ждет клуб в Лиге чемпионов, а кто-то просит разблокировать его страницу в инстаграме.

С деньгами тоже все в порядке. Последние годы «Сочи» руководит бизнесмен Борис Ротенберг. По информации «Спорт день за днем», миллиардер в 1,5 раза увеличил клубный бюджет и сделал его одним из самых больших в ФНЛ.

В прошлом сезоне «Сочи» (тогда еще «Динамо») занял шестое место, сейчас – идет восьмым, но находится в четырех очках от зоны стыков. Клуб очень хочет в РПЛ. И имеет для этого, кажется, все.

Что говорят игроки?

Капитан Евгений Песегов:

– «Динамо» превратилось в «Сочи». Что изменилось?

– Во-первых, состав поменялся. Процентов на 70. Сочи – совсем другие условия, совсем другая подготовка. В Санкт-Петербурге были искусственные поля, здесь – натуральный газон. На стадионе, на котором мы принимали матчи, тоже было искусственное покрытие. Здесь – современный «Фишт». Во-вторых, улучшилось условия проживания. Все стало лучше.

– О реформировании давно знали?

– Разговоры шли с января 2018 года. Во второй части сезона слышали такое в команде. Сначала восприняли странновато все это – не помню, когда команду перевозили из одного города в другой. Может, было пару случаев.

Вроде бы ожидаемо получилось, но все равно – новый этап, новый вызов. Команда восприняла реформу с позитивом.

– У «Динамо» была своя история, фан-база, традиции. Это не похоже на какое-то предательство?

– Мы понимаем, что нужно продвигать проект «Сочи», чтобы собиралось больше болельщиков. От названия мало что зависит. А цвета остались почти те же – бело-синие. Любой игрок готов играть в одной команде всю карьеру, но есть обстоятельства.

Сейчас как принято: президент и руководство решает, в каком городе, в каких условиях, в какой финансовой ситуации будет находиться команда. Понимали, что для болельщиков и города такая история – это плохо. Мы сожалеем, что уехали, но вот такое было решение. Футболисты с этим ничего поделать не могли.

Мы видели, как переживают преданные болельщики в интернете, ведь это была команда с историей и традициями, но откровенного экстремизма не видел.

Для команды и ее развития руководство поступило правильно. В Сочи все лучше, чем в Санкт-Петербурге. И стадион, и тренировочные поля, и погода…

– Сочи – футбольный город?

– По количеству болельщиков на трибунах вижу, что они рады появлению команды. Отзывы о команде положительные. Да, фанатов на трибунах не так много. Но это специфика Адлера. Здесь очень много развлекательных объектов, тут много туристов. Из Сочи добраться до «Фишта» нужно потратить достаточно времени и денег. В этом скрывается проблема.

Когда-то в Сочи были футбольные команды. Да, они умерли. Это же Россия. Здесь везде может умереть клуб: и в Сочи, и Москве. Все зависит от финансирования, а не от города. На данный момент у нас хорошая команда, нам смерть не грозит.

Что думают фанаты?

Болельщик Станислав:

– Команде однозначно нужно завоевывать симпатию фанатов. Болельщики со стажем, которые долгое время болели за «Жемчужину» [ее существование несколько лет назад подошло к концу], на матчи не ходят в принципе.

На первых домашних играх на трибунах было довольно много разговоров: «Да не «Сочи» это, а питерское «Динамо»!». Сейчас уже такое не услышишь.

Вообще, для жителей города футбол в диковинку. Люди только-только начинают узнавать про существование клуба. Очень жалко, что не удалось пробиться в 1/16 Кубка России, ведь если бы в город приехала сильная команда из Премьер-лиги, то «Сочи» при любом исходе матча получил бы широкую известность.

Благодаря работе менеджмента футбольного клуба команда обретает все больше и больше поклонников. Уверен, что хорошие результаты еще впереди, и через пару лет никто и не вспомнит про питерское «Динамо».

– У «Сочи» есть 40-тысячный «Фишт», но заполняется он лишь на 1/10. Маловато.

– Не соглашусь. Посещаемость довольно неплохая. По ней в ФНЛ мы уже находимся в десятке лучших, а ведь клуб играет в Сочи всего несколько месяцев. Это важный момент. Чем больше будет громких побед, тем больше людей узнают про «Сочи». Конечно, когда на 40-тысячном стадионе сидит четыре тысячи зрителей, кажется, что их маловато.

Но опять же, команда играет на стадионе «Фишт», который расположен в Адлере. Многим болельщикам из центра Сочи очень сложно добираться до арены. Да и многие просто не знают о том, что в городе появилась новая футбольная команда.

Зато знают голуби. У нас все приколы местные крутятся вокруг них и их прилета на поле. Делаются на этот счет всякие мемы. А после матча сборной, когда голуби вообще попали в кадр, клуб даже в шутку изменил логотип, заменив барса голубем. Кто-то даже поверил, что это навсегда.

У нас уже поверье есть: если голуби поздно прилетели, то все – пиши пропало. Думаете, почему мы последний матч с «Факелом» проиграли? Потому что голуби только к концовке матча подлетели, когда мы 0:2 горели.

Зато в матче с «Сибирью», который «Сочи» завершил с разгромным счетом 4:1, голуби с самого начала игры дежурили в штрафной площади. А когда Барсов забивал свой гол, птицы его поддержали. Это видно даже на повторах. Они чуть ли не садились на спины защитников, которые за Барсовым гнались, когда тот выходил один на один с вратарем.

Но лучше всего у них получается играть в обороне. Голуби, как правило, садятся в углу штрафной, мешая сопернику. Они не глупые: знают, где наши ворота, а где – чужие.

– Может, городу просто не нужен футбол?

– Я состою в фан-секторе, поэтому у меня нет такого ощущения. ЧМ-2018 повысил уровень интереса к футболу в целом. Хотя среди людей встречаются такие суждения: «Ротенберг сейчас наиграется, ему надоест, и клуб распадется».

Но верить в это не хочется. «Сочи» делает со своей стороны все возможное, чтобы сделать посещение домашних матчей приятным для всех категорий граждан. Вы только посмотрите, сколько на матч приезжает семей с детьми!

Для них организовали целый вип-зал с игровой зоной. Очень много развлечений для каждого перед матчем, работает «Почта болельщика», анимация, настольный футбол и прочее.

С фан-сектором ведется активная работа. Представители клуба всегда держат с нами контакт, помогают в изготовлении атрибутики, предлагают принять участие в интерактивах.

А еще надо строить академию, развивать детский футбол. Тем более яркий пример под боком – Краснодар, живущий футболом.

Громкие победы будут подогревать интерес к футболу. Вспомните тот сезон, когда московское «Динамо» вылетело в ФНЛ. Тогда ведь болельщик отвернулся от команды, а стадион в Химках оказался полупустым, отчего все были в шоке. Билеты бесплатно раздавали, и все равно никто не ходил. Это было катастрофой для команды, хотя у нее есть история и даже самый настоящий бренд. Будут победы – будет интерес.

– Нет ощущения какого-то псевдоболения?

– Нет. Мы любим город, любим клуб. Команда многое делает для своих болельщиков, активно взаимодействует с нами. Число болельщиков будет только увеличиваться.

И вообще, что можно понимать под словом псевдоболение в современном футболе? Это когда Еременко переходит в «Спартак», и ему все хлопают? Или когда Самедов поиграл за уже почти все московские клубы, а его все равно любят? Или когда Игуаин сегодня играет за «Ювентус», а завтра целует эмблему «Милана»?