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    Еще помните Бакку? Он сотворил лучший пас сезона


    3
    Голосов: 5
    17.02.2019 21:43
    Умное и сложное исполнение в доли секунды.

    Четыре года назад Карлос Бакка легко ускользал от защитников «Днепра» в финале Лиги Европы и сотворил победный дубль. В тот момент им интересовались чуть ли не все топ-клубы континента, но достался колумбиец «Милану». Там тоже было хорошо с голами, но не с титулами и взаимоотношениями с тренером.

    Времена меняются: сейчас Бакка – форвард предпоследней команды Испании с четырьмя забитыми мячами в лиге. Но класс футболиста временами проявляется, а иногда – просто завораживает.

    Матч против «Севильи» складывался для «Вильярреала» получше многих – открыли счет на 20-й минуте, удвоили на 45-й. Второй гол сделал Бакка – здорово открылся, вытащил на себя защитника и вратаря, которых одурачил одним касанием пяткой. Забивал Токо-Экамби уже в пустые ворота. Камерунец, похоже, тоже оцепенел, только от восторга.

    «У меня хватало предложений от клубов, выступающих в Лиге Чемпионов, и я, и моя семья – хотели в «Вильярреал». Я вернулся на свой привычный уровень в этом клубе, а мои дети сказали мне, что хотят остаться в Испании, даже если я буду продолжать играть за «Милан», – рассказывал Бакка прошлым летом. Стороны договорились, но колумбиец еще не знал, насколько тяжелым для его клуба окажется грядущий сезон.

    «Вильярреал» вышел из группы Лиги Европы, где также пересекся со «Спартаком», Бакка стал главным колумбийским голеадором Примеры, обойдя даже Фалькао, но в целом клубу в чемпионате это помогало мало. Казалось, убийственной была осенняя серия без побед в течение полутора месяцев, но за ней последовала и более длинная – со 2 декабря и до нынешнего момента «Вильярреал» не мог победить. Тем не менее, сегодня клуб Бакки выиграл у «Севильи» 3:0.

    Матч этот он в любом случае запомнит. Такой шедевральный голевой пас забыть невозможно.

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Вильярреал – Севилья – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Альваро, 20; 2:0 – Экамби, 45; 3:0 – Альфонсо, 86.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2019, 07:44

      Сезон ещё не закончился. Впереди ещё 14 туров. Бомбардир вообще способен на адекватные заголовки?
      Пас хороший, но мне больше нравятся не пяточки, а разрезающие и закидушки, когда одним пасом можно всю оборону вскрыть. Вот это и вправду гениально.

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 18 февраля 2019, 13:19

      такие пасы как месси иньеста и хави мало кто может !

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 февраля 2019, 01:10

      вот это молодца !

      1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 17 февраля 2019, 23:24

      гениальный пас, напарник явно в шоке был с паса, но благо что в целом ожидали быть на добивании в сл чего. я думаю такой пас они потом отмечали хорошо)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 февраля 2019, 22:36

      Красавчик.Видно,как он рад пасу.

      2
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