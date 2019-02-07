«Барселону» спас Малком. Вы его еще не забыли?

«Реал» пустил от парня, который разучился забивать.

Летом Малкома покупали из «Бордо» за 41 миллион евро. Бразильцу отдали роль дорогого сменщика Месси, но из этого не вышло вообще ничего хорошего. В Примере Малком провел семь матчей, играя в среднем по 18 минут. Ни одного результативного действия в чемпионате Испании Малком так и не совершил, но получил критику.

В кубковых турнирах получалось чуть лучше. Малком забил «Интеру» в Лиге чемпионов (1:1) и помог разгрому команды «Культураль Леонеса» (4:1). Проблемы с адаптацией к новой стране и к сложной игровой модели эти голы не решили.

«Все игроки нуждаются в адаптации. У Малкома на нее достаточно времени. Он не получал много игровых минут, но на поле способен продемонстрировать все свои качества. Малком в порядке и хочет играть. Ему не нравится ситуация, но это не сказывается на предельной мотивации», – рассказывал агент Малкома еще осенью.

Исключая игру с «Интером», Малкома не выпускали на поле в больших матчах. Еще именно с ним в основном составе «Барселона» проиграла «Бетису», «Леванте» и «Севилье» в разных турнирах. Разговоры о продаже Малкома зимой не зря были актуальными. Его хотели китайцы, «Тоттенхэм» и «Арсенал», а цена начиналась от 50 миллионов евро.

«Барселона» не продала Малкома, потому что Вальверде любит ротацию. «Мы хорошо знаем, что ротация имеет ключевое значение, когда мы хотим провести успешный сезон», – говорил тренер «Барселоны». На игру с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании он без проблем поберег Месси и пульнул в основу Малкома. Лео, кстати, был полностью готов.

Видео взято из группы «Силы ТВ».

В первом для себя топ-матче Малком выдал отличные показатели: забил гол, показал 71% успешности дриблинга и 76% точности передач. Тут важен и контекст самой игры. «Барселона» большую часть матча отдавала «Реалу» мяч и убегала в контратаки. До выхода Месси все они развивались через Малкома. Когда бразилец получал мяч в позиционной атаке, то шел зарабатывать стандарт или обострял пасом в штрафную.

После такого успешного матча все разговоры о продаже можно отбросить далеко. Главное, чтобы Малком получил еще один шанс, а это Класико он точно запомнит.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 6 февраля 2019 г.

Еще пять фактов о первом матче «Барсы» и «Реала» в Кубке Испании:

• В первом тайме Винисиус нанес четыре удара по воротам «Барселоны». Столько же в сумме нанесли все игроки «Барсы».

• «Реал» забивал в каждой из последних 15-ти выездных матчей с «Барселоной». Сегодня отличился Лукас Васкес.

• Рамос остается лидером по желтым карточкам за всю историю матчей «Барселоны» и «Реала». В этой игре он получил 23-е предупреждение.

• Бензема и Малком – самые креативные игроки по первой половине матча. Оба создали для партнеров по три момента у ворот соперника.

• «Барселона» хотела продублировать фамилии игроков на китайском языке. Королевская федерация футбола Испании запретила, хотя так задумывалось отметить китайский Новый год.

Барселона – Реал – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лукас, 6; 1:1 – Малком, 57.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Алена, 76), Суарес.

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.