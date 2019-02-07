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    «Барселону» спас Малком. Вы его еще не забыли?


    2
    Голосов: 5
    07.02.2019 01:00
    «Реал» пустил от парня, который разучился забивать.

    Летом Малкома покупали из «Бордо» за 41 миллион евро. Бразильцу отдали роль дорогого сменщика Месси, но из этого не вышло вообще ничего хорошего. В Примере Малком провел семь матчей, играя в среднем по 18 минут. Ни одного результативного действия в чемпионате Испании Малком так и не совершил, но получил критику.

    В кубковых турнирах получалось чуть лучше. Малком забил «Интеру» в Лиге чемпионов (1:1) и помог разгрому команды «Культураль Леонеса» (4:1). Проблемы с адаптацией к новой стране и к сложной игровой модели эти голы не решили.

    «Все игроки нуждаются в адаптации. У Малкома на нее достаточно времени. Он не получал много игровых минут, но на поле способен продемонстрировать все свои качества. Малком в порядке и хочет играть. Ему не нравится ситуация, но это не сказывается на предельной мотивации», – рассказывал агент Малкома еще осенью.

    Исключая игру с «Интером», Малкома не выпускали на поле в больших матчах. Еще именно с ним в основном составе «Барселона» проиграла «Бетису», «Леванте» и «Севилье» в разных турнирах. Разговоры о продаже Малкома зимой не зря были актуальными. Его хотели китайцы, «Тоттенхэм» и «Арсенал», а цена начиналась от 50 миллионов евро.

    «Барселона» не продала Малкома, потому что Вальверде любит ротацию. «Мы хорошо знаем, что ротация имеет ключевое значение, когда мы хотим провести успешный сезон», – говорил тренер «Барселоны». На игру с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании он без проблем поберег Месси и пульнул в основу Малкома. Лео, кстати, был полностью готов.

    Видео взято из группы «Силы ТВ».

    В первом для себя топ-матче Малком выдал отличные показатели: забил гол, показал 71% успешности дриблинга и 76% точности передач. Тут важен и контекст самой игры. «Барселона» большую часть матча отдавала «Реалу» мяч и убегала в контратаки. До выхода Месси все они развивались через Малкома. Когда бразилец получал мяч в позиционной атаке, то шел зарабатывать стандарт или обострял пасом в штрафную.

    После такого успешного матча все разговоры о продаже можно отбросить далеко. Главное, чтобы Малком получил еще один шанс, а это Класико он точно запомнит.

    Еще пять фактов о первом матче «Барсы» и «Реала» в Кубке Испании:

    • В первом тайме Винисиус нанес четыре удара по воротам «Барселоны». Столько же в сумме нанесли все игроки «Барсы».

    • «Реал» забивал в каждой из последних 15-ти выездных матчей с «Барселоной». Сегодня отличился Лукас Васкес.

    • Рамос остается лидером по желтым карточкам за всю историю матчей «Барселоны» и «Реала». В этой игре он получил 23-е предупреждение.

    • Бензема и Малком – самые креативные игроки по первой половине матча. Оба создали для партнеров по три момента у ворот соперника.

    • «Барселона» хотела продублировать фамилии игроков на китайском языке. Королевская федерация футбола Испании запретила, хотя так задумывалось отметить китайский Новый год.

    Барселона – Реал – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лукас, 6; 1:1 – Малком, 57.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур, Бускетс, Коутиньо (Месси, 63), Ракитич (Видаль, 63), Малком (Алена, 76), Суарес.

    «Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Льоренте (Каземиро, 63), Васкес (Асенсио, 84), Модрич, Винисиус Жуниор (Бэйл, 64), Бензема.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:19

      1. «Барселона» не продала Малкома, потому что Вальверде любит ротацию.
      Во-первых, Малкому банально дают время показать себя. Его брали как игрока пусть не основы, но основной обоймы за серьёзные деньги. Алькасеру 2 сезона дали. С чего бы это Малкому за его 41 млн, не дать доиграть хотя бы один до конца. Его и летом купят, при необходимости, за те же деньги. Во-вторых, Вальверде резко полюбил ротацию с конца прошлого сезона, когда многие его серьёзно упрекали в её отсутствии, особенно, после функционального провала в ответке с Ромой, что стоило вылета из ЛЧ. Но ротирует Вальверде весьма специфически - почти всегда у него ротация = потеря очков.
      15.09.2017. Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не уверен в том, что сможет предоставить отдых лидерам команды по причине плотного графика игр.
      "В „Барселоне“ мы думаем только о победах, не забывайте об этом"
      10.12.2018 Испанские журналисты призывают Вальверде к ротации, но ""Барселона" будет стараться предстать в лучшем виде и играть только на победу".
      11.01.2019 Вальверде: "Мы не можем полагаться лишь на 11 игроков"
      12.01. 2019 Вальверде: "Мы должны признать тот факт, что "Барселоне" иногда следует ротировать состав, и делать это для любой игры - риск..."

      2. Лео, кстати, был полностью готов.
      Нет не был, он и в предыдущих нескольких матчах выглядело непривычно бледно для себя, хотя и забивал голы, но это сказывается его класс великого игрока. А в этом он вышел во втором тайме на замену на 100% не восстановившись, и ничем особо не запомнился. Игра команды изменилась, это само собой, но даже в плане дриблинга, зрелищности Семеду и Малком выглядели лучше кэпа. Автор всерьёз верит, что таких игроков как Месси подвергают ротации, если они "полностью готовы" к Эль-Классико?)))

      3. «Барселона» хотела продублировать фамилии игроков на китайском языке. Королевская федерация футбола Испании запретила, хотя так задумывалось отметить китайский Новый год.
      У некоторых игроков на футболках было дублирование имён на китайском. Внимательнее нужно матч смотреть.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 7 февраля 2019, 21:51

      честно говоря вернули бы лучше гвардиолу.

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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 7 февраля 2019, 13:56

      Где он спас то, Реал играл чисто 10 минут и что забили гол везуха чистейшая

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 7 февраля 2019, 10:57

      По дриблингу согласен, тут Малком был хорош. Но про множество обостряющих пасов в чужую штрафную - голимое вранье автора статьи. Малком отпасовывал только ближнему, и для таких пасов его 76% - низкий показатель, особенно если речь о Барселоне. А с голом ему просто повезло. Гол он заковырял в стиле какого-нибудь Заиболотного - со второй попытки. Его идеально вывели его один на один и он тупо пробил во вратаря. Короче, Малком - футболист с узким диапазоном действий. Это подтверждается в каждом матче, где он играет. И это не уровень Барселоны.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Вомбат 7 февраля 2019, 13:40

      первый сезон в барсе изначально не игрок основы ! трансфер на будущее суарес и месси понятно еще покачают особенно лео а малком на будущее !

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dinar7777dinar 7 февраля 2019, 14:17

      главное, чтобы не как Алькасер. Моё мнение, что повтори он карьеру Алексиса Санчеса - это уже будет большой успех. Пока что он ближе к тому, чтобы на нём наварились при трансфере, как на Мине. Считаю, что ему нужно дать время до следующего лета, как это было с Пако.

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      Рейтинг: +302

      Vistavas 7 февраля 2019, 09:35

      Что сделал? "Пустил" ??? Лол )))

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 7 февраля 2019, 07:14

      От чего спас? просто гол забил, спасают на 95 минуте

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