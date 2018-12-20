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Как сейчас дела у Капелло, Адвоката и Хиддинка

Дик Адвокат

Даже в 71 год Адвокат продолжает активную тренерскую карьеру в голландском чемпионате. После ухода из сборной Голландии Адвокат неудачно отработал в местной «Спарте», с которой вылетел из высшего дивизиона. Стыковые матчи с «Эмменом» получились забавными из-за баннера болельщиков «Спарты», которые креативно поиграли со словами. Просто так вышло, что тренера соперника тоже звали Дик.

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В сентябре Адвоката неожиданно назначили в «Утрехт», где все развивается гораздо удачнее. Сейчас команда Адвоката идет на четвертом месте и на три очка опережает «Витесс» Слуцкого. Кстати, в очном матче их клубов Адвокат проиграл Слуцкому, но у него еще одно дополнительное оправдание такому турнирному выступлению. В первых четырех турах сезона «Утрехт» выступал без участия Адквоката и набрал только одно очко.

Есть у тренера и клубные проблемы. Шведский полузащитник Симон Густаффсон забил всего четыре мяча, но сейчас стал лучшим бомбардиром «Утрехта». Зимой Адвокат хочет от руководства денег на нового нападающего, против чего выступают все эксперты и болельщики. 19-летний Ник Венема – тот самый парень, который пока прогрессирует больше остальных. Этот форвард играет в среднем по 23 минуты, но уже забил три гола в пяти матчах. От Адвоката хотят, чтобы тот ставил Ника в основу и развивал его дальше.

Не вина Адвоката, но в его команде еще и очень много травм. Каждую неделю на короткий срок вылетают несколько игроков, а из-за этого к основе как раз и привлекли Венему. Но Адвокат пока справляется даже в таких условиях, а еще вряд ли планирует менять место работы. Летом была минимальная вероятность, что Адвоката назначат в «Зенит», но там быстро все опровергли.

Гус Хиддинк

Он уже давно не работает в России, но все еще с ней связан. Тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев знаком с Хиддинком еще по «Анжи», а тут появился новый повод для общения. Курский «Авангард» вышел в финал Кубка России, а Биджиев получил от Хиддинка сообщение с поздравлением. Это было в апреле, а в августе Хиддинк присоединился к акции по спасению «Анжи».

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72-летний Хиддинк уже давно мог смотреть футбол по телевизору, но получил выгодное предложение из Китая. 7 сентября он возглавил олимпийскую сборную Китая, с которой необходимо попасть на Олимпиаду-2020 в Токио.

«Мне нравится работать с молодыми игроками и делать их лучше. В азиатской культуре игроки очень послушны и ведут себя уважительно. Но я заметил, что на третий день они уже ослабли, и я правда хочу этого. Нужно, чтобы они проявляли инициативу. Видел, что в первый день они бегали будто куры без головы, но теперь все уже лучше. Мы стремимся к хорошему», – рассказывал Хиддинк во время первого сбора команды.

В Китае Хиддинк не только работает с местной молодежью, но и встречается с другими известными людьми. Например, виделся с Йорди Кройфом – сыном легендарного Йохана Кройфа. Тот сейчас тоже работает в Китае, где возглавляет команду «Чунцин Лифань».

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Фабио Капелло

Сезон-2017/18 Капелло провел в китайском «Цзянсу Сунин», откуда ушел из-за подпорченных взаимоотношений с другими сотрудниками клуба. Фабио ссорился с менеджерами по поводу трансферной политики, а потом осознал недостаток нервов для подобной ситуации. «Цзянсу» при нем все равно не показал ничего внятного.

Теперь Капелло мирно работает экспертом на Sky Sport Italia и дает комментарии по совершенно любым инфоповодам. Он комментировал перспективы Моуринью, трансферную политику «Реала» и даже говорил про Кокорина.

«Кокорин, Кокорин, что же ты натворил?! Я в шоке! Разумеется, информация о нем и Мамаеве быстро долетела и до Италии. Как такое возможно?! У меня это просто в голове не укладывается. Это что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош?! Мамма миа!» – рассказывал Фабио в интервью «Матч ТВ».

Все это не значит, что у 72-летнего Капелло вообще нет предложений о работе. В конце ноября «Рома» предложила ему стать техническим директором, а в перспективе заменить Ди Франческо в роли тренера, если у того все будет плохо по результатам. От такого предложения Фабио отказался и продолжает жить спокойно.

Голландия. Эредивизие Европа
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1545322159
А также у Мутко? Да всё у них прекрасно!!!
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bset
1545322399
Зачем за чьей-то жизнью следить? Нам в новостях хватает про Кокориных, Мамаевых и Глушаковых. Еще и за другими следить - времени на свою жизнь не останется.
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MU-fanatic
1545324765
все что сделал Капелло для рф,так это заработал себе на пенсию!))
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mihail1980
1545364474
они все трое хорошо на россии заработали.почему бы не пойти на пенсию
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Nesterenko
1545365682
Давайте признаемся честно: все трое сделали не мало хорошего в российском футболе. Один возглавил сборную с "психологической неуверенностью в себе", на большом фарте прошел отбор и подарил сказку. Потом был почти безупречный отбор на ЧМ, но растранжиривание моментов против немцев привело нас к стыкам в Марибор, где наши перегорели. Следующий сделал прежде всего прекрасный Зенит, который почти в российском составе рвал Европу. Потом почти уверенно вывел нашу сборную на ЕВРО, где дурацкий гол от Карагуниса отправил нас домой, хотя могли и повторить подвиг первого. Ну и наконец третий, доказал всем, что сборная может играть хорошо и красиво без Аршавина, и это сработало (https://youtu.be/itDU30RDnhg). Мы провели один из лучших отборов за последнее время, но к сожалению провалились на мундиале. Наверное главная причина этого в том, что итальянец не умеет подготавливать сборную перед большим турниром, так как опыта как такого не было для этого. P.S. Будь я главой РФС, то второго и третьего я взял был на отбор, а первого конечно же на сам турнир.
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SEREZHA7575
1545667863
+++
Ответить
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