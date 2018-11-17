Помните Мовсисяна? Он сделал хет-трик за 6 минут

Вернулся в сборную и стал лучшим бомбардиром Лиги наций.

Армянского нападающего с американским паспортом привезли в Россию в 2011 году. «Краснодар» заплатил за него всего два миллиона евро, а через пару лет продал почти вчетверо дороже «Спартаку». Там Мовсисян стартовал с хет-трика в ворота «Терека», положил памятные три гола «Зениту» при пустых трибунах и вообще забил в сезоне-2013/14 целых 16 мячей. Но за следующие два – в три раза меньше, всего пять голов. Уже тогда Мовсисян странным образом отмечал голы, а вокруг не раз говорили, что форвард планирует уехать в МЛС.

В общем, при Карпине забивал. При Гунько – лупил одноклубников:

Якина критиковал.

«Разница между нынешним «Спартаком» и «Спартаком» Карпина очень существенная. При Карпине мы играли ярче, зрелищнее. Тогда, на мой взгляд, команда играла в более комбинационный, более красивый футбол, чем при Якине»

А при Аленичеве ушел.

Сам Мовсисян впоследствии говорил, что о некоторых вещах вспоминать ему не хочется.

«Вначале все было здорово, был тот самый хет-трик в первом же матче за «Спартак», но то, что случилось потом... Мне очень не хотелось бы об этом говорить. Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать. Понимаете, если я скажу что-то такое, это повлияет на людей, которые мне не безразличны. Я просто не хочу этого делать»

Сначала футболист был арендован клубом из МЛС «Реал Солт-Лейк», чей президент, комментируя переговоры, вспоминал о русской мафии. 16 голов за два года в США – не самый мощный результат. За это время Мовсисян становился лучшим игроком месяца и защищал Россию от нападок прессы.

Полгода назад игрока арендовал шведский «Юргорден», но ничего хорошего из этого не вышло. Мовсисян сыграл четыре матча, а еще два просидел на трибуне из-за дисквалификации за удар соперника головой. Впрочем, слово «удар» здесь вряд ли уместно.

Следующим клубом стал «Чикаго Файр», который забрал нападающего с драфта отказов. Там Мовсисян играет и сейчас. В октябре он наконец-то вернулся в сборную после трехгодичного перерыва из-за конфликта с президентом Федерации футбола Армении Рубеном Айрапетяном. «Нет ни малейшего желания играть там, где неудачи других сваливают на тебя», – комментировал ситуацию Мовсисян.

Теперь он снова в команде, правда, в первой игре пришлось опозориться вместе с командой – 0:1 от Гибралтара, но во второй – отметился голом в разгроме Македонии (4:0). За унижение после возвращения Юра отомстил Гибралтару забитыми мячами. Причем соперник снова повел в счете, но Мовсисян ответил сразу четырьмя голами. Три из них он вообще забил за шесть минут.

«Великая командная победа… и 4 гола», – написал Мовсисян в фейсбуке. Он стал первым армянским игроком, которому удался покер.

Мовсисян – лучший бомбардир Лиги наций на данный момент, на его счету пять забитых мячей. Жаль, что даже его талант едва ли поможет сборной Армении выиграть свою группу. Перед последним туром армяне отстают на три очка и отправляются в Лихтенштейн – помимо победы над своим соперником им нужно, чтобы Македония проиграла дома Гибралтару. Только в этом случае Армения квалифицируется в дивизион С и даже получит возможность побороться за путевку на Евро-2020.

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