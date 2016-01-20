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    Президент «Реал Солт-Лейк»: «Переговоры по Мовсисяну были сродни общению с русской мафией»

    Президент "Реал Солт-Лейк" Делл Лой Хансен рассказал, как прошли переговоры по аренде нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна.

    "Переговоры были сродни общению с русской мафией. Никто не хотел отступать от своего. Сделка была тяжелой. Процесс по возвращению Мовсисяна в США начался в сентябре. Тогда стало ясно, что клуб больше не рассчитывает на него", – отметил президент.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.01.2016 13:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 22:02

      Уважаемый редактор! В СМИ появилась иная версия этого события: Владелец "Реал Солт-Лейк" Делл Лой Хансен рассказал, как прошли переговоры об аренде нападающего Юры Мовсисяна у "Спартака".
      "Чтобы совершить этот переход Юре пришлось обращаться за помощью к кому-то вроде русской мафии.
      Совершить эту сделку было невероятно сложно, никто не хотел отступать от своего", - приводит слова Хансена Desert News..

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 17:52

      Это ты, голубчик, ещё не общался с Айрапетяном - главным по армянскому футболу, ага. А русская мафия - это Резо, который под Гургеном и прочие Кутаиские, Тифлиские и Сухумские.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 января 2016, 15:24

      НУ НЕ ЗВЕЗДА ОН МИРОВОГО УРОВНЯ...НО ОТ СТЫКОВ НЕ УХОДИЛ....НЕСМОТРЯ НА ТО..ЧТО ХРУСТАЛЬНЫЙ...И ПО СЛОВАМ ТИХОНОВА БЫЛО ВРЕМЯ...КОГДА СПАРТАК В ОДИНОЧКУ ТЯНУЛ...НУЖНО СКАЗАТЬ СПАСИБО...И ИСКАТЬ ДРУГОГО НАПА

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 января 2016, 14:13

      Так и вы уступать не хотели,мафии в России вообще нет,бандиты у нас

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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 20 января 2016, 13:49

      т.е. мы (россия) хорошие, только когда уступаем?

      возможно все выглядит так: переговоры (с амерами) были сродни переговорам с американской мафией - они никак не хотели уступать.

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      Рейтинг: +91

      grigkh > AndreyAP 20 января 2016, 16:26

      Причем заметьте поворот: " Процесс возвращения в США...." Типа Спартак его в плен брал? Вот чмо пендосское!

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