Президент «Реал Солт-Лейк»: «Переговоры по Мовсисяну были сродни общению с русской мафией»

Президент "Реал Солт-Лейк" Делл Лой Хансен рассказал, как прошли переговоры по аренде нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна.

"Переговоры были сродни общению с русской мафией. Никто не хотел отступать от своего. Сделка была тяжелой. Процесс по возвращению Мовсисяна в США начался в сентябре. Тогда стало ясно, что клуб больше не рассчитывает на него", – отметил президент.