Президент «Реал Солт-Лейк»: «Переговоры по Мовсисяну были сродни общению с русской мафией»

Уважаемый редактор! В СМИ появилась иная версия этого события: Владелец "Реал Солт-Лейк" Делл Лой Хансен рассказал, как прошли переговоры об аренде нападающего Юры Мовсисяна у "Спартака".
"Чтобы совершить этот переход Юре пришлось обращаться за помощью к кому-то вроде русской мафии.
Совершить эту сделку было невероятно сложно, никто не хотел отступать от своего", - приводит слова Хансена Desert News..
Президент "Реал Солт-Лейк" Делл Лой Хансен рассказал, как прошли переговоры по аренде нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна.
"Переговоры были сродни общению с русской мафией. Никто не хотел отступать от своего. Сделка была тяжелой. Процесс по возвращению Мовсисяна в США начался в сентябре. Тогда стало ясно, что клуб больше не рассчитывает на него", – отметил президент.