«Интер» круче всех празднует Хеллоуин

Порадовали все. Особенно Кандрева.

Хеллоуин – праздник, который отмечается в ночь перед Днем всех святых в Великобритании. Последнее время стал популярен в Европе и в некоторых азиатских странах. В его честь устраиваются различные тематические вечеринки, люди одеваются в костюмы разных чудовищ, а символом является тыква с вырезанными глазами – такое придумали в Америке.

В миланском «Интере» придумали специальный розыгрыш: гаснет свет, и на интервью с игроком врывается наряженное страшилище. Видео стоит посмотреть до конца.

Реакция Кандревы и правда – просто топ!