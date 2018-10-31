«Интер» круче всех празднует Хеллоуин

Хеллоуин – праздник, который отмечается в ночь перед Днем всех святых в Великобритании. Последнее время стал популярен в Европе и в некоторых азиатских странах. В его честь устраиваются различные тематические вечеринки, люди одеваются в костюмы разных чудовищ, а символом является тыква с вырезанными глазами – такое придумали в Америке.
В миланском «Интере» придумали специальный розыгрыш: гаснет свет, и на интервью с игроком врывается наряженное страшилище. Видео стоит посмотреть до конца.
Una tranquilla mattina ad Appiano Gentile... #HappyHalloween #31ottobre pic.twitter.com/KQYdBYobLo— Inter (@Inter) 31 октября 2018 г.
Реакция Кандревы и правда – просто топ!