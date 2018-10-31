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    «Интер» круче всех празднует Хеллоуин


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    Голосов: 2
    31.10.2018 17:27
    Порадовали все. Особенно Кандрева.

    Хеллоуин – праздник, который отмечается в ночь перед Днем всех святых в Великобритании. Последнее время стал популярен в Европе и в некоторых азиатских странах. В его честь устраиваются различные тематические вечеринки, люди одеваются в костюмы разных чудовищ, а символом является тыква с вырезанными глазами – такое придумали в Америке.

    В миланском «Интере» придумали специальный розыгрыш: гаснет свет, и на интервью с игроком врывается наряженное страшилище. Видео стоит посмотреть до конца.

    Реакция Кандревы и правда – просто топ!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +550

      El_Chori 1 ноября 2018, 11:03

      Кандрева коршник)))

      -1
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      Рейтинг: +6077

      GoldPlayFIFARus9 1 ноября 2018, 06:14

      Собрался на Helloween? Это нормально, ведь возможно ты:
      - Католик
      или... - Кельтский друид
      или... - Сатанист?
      А может ты просто БАРАН, и у тебя развито СТАДНОЕ ЧУВСТВО?

      0
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      Рейтинг: +550

      El_Chori > GoldPlayFIFARus9 1 ноября 2018, 11:04

      путен идинухой

      -3
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