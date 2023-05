Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни

Самая необычная любовь, которую вы видели.

«Ростов» – самый исландский клуб России. Команда отправила на чемпионат мира-2018 трех исландцев (больше, чем кто-либо другой) и раскрутила шутку «Хочешь попасть в сборную Исландии – подпиши контракт с «Ростовом». После турнира их число в Ростове-на-Дону выросло до четырех. Только не запутайтесь в фамилиях:

• Сверрир Ингасон – первый исландец в «Ростове». Еще несколько лет назад совмещал футбол с работой мусорщиком, а потом выиграл чемпионат Исландии. До переезда в Россию выступал за испанскую «Гранаду». Уже в составе «Ростова» в матче с «Уралом» сломал нос, но отказывался покидать поле. После этого играл в защитной маске.

• Рагнар Сигурдссон – бывший защитник «Краснодара» и «Рубина». Становился чемпионом Швеции и Дании в составе «Гетеборга» и «Копенгагена» соответственно. С «Краснодаром» доходил до финала Кубка России и брал бронзовые медали РПЛ.

• Бьорн Сигурдарсон – автор первого гола «Ростова» в истории «Ростов Арены». Три сезона провел в Чемпионшипе в составе «Вулверхэмптона».

• Видар Кьяртассон – становился лучшим бомбардиром чемпионатов трех стран (Исландия, Норвегия и Израиль). Играл в Китае, где в составе «Цзянсу Сунин» выиграл национальный кубок. Мог перейти в «Зенит».

«Спорт-Экспресс» сообщал, что летом 2017 года «Ростову» не хватило всего 10 минут, чтобы оформить трансфер Хердура Магнуссона из «Бристоль Сити». Через год исландца забрал ЦСКА и выстроил вокруг него оборону. Хотя этим летом «Ростов» предлагал Магнуссону более жирный контракт. «Игроку было сделано более выгодное предложение, нежели у ЦСКА. Но игрок имеет маниакальное желание играть в Лиге чемпионов, что и определило его выбор в пользу ЦСКА», – рассказывал президент клуба Арташес Арутюнянц DonNews.

Сейчас четверку исландцев в Ростове-на-Дону полюбили с такой силой, что в ее честь выпускают карикатурные магнитики, вывешивают на трибунах плакаты и исландские флаги и просто фанатеют всем городом. Летом этот процесс катализировался за счет приезда сборной Исландии на матч чемпионата мира-2018 против Хорватии. И пусть дебютант чемпионата мира проиграл будущему вице-чемпиону (1:2), турнир сблизил два полюса – жаркий Ростов-на-Дону и привыкших к холодам исландцев.

Самый забавный трип устроили два исландских болельщика – Кристбьорн и Гретар. Они раскрасили «Ниву» в цвета своего флага и преодолели больше пяти тысяч километров, чтобы попасть на матч в Ростов-на-Дону. Здесь они ели раков, пили водку с казачьей шашки и вместе с российскими болельщиками устраивали автопробег по городу. «Здесь очень хороший климат и доброжелательные люди. В Ростове много людей поддерживают Исландию, мы это ощутили», – рассказывали они пресс-службе «Ростова».

Теперь о команде и городе знает вся Исландия. Где-то на острове в Атлантическом океане у «Ростова» есть персональные фанаты.

Дмитрий Явных, ведет шоу «88 вопросов» о «Ростове»:

«Исландцы в «Ростове» – это уже что-то обыденное. Их уже четверо плюс два шведа. Такая вот скандинавская колония.

Знаю, что к северному футбольному рынку вроде бы душа лично у президента лежит. Потому что этим игрокам не нужно много времени на адаптацию, и они по физике сильны.

На западной трибуне периодически кто-то вывешивает исландский флаг. Еще у нас был фанатский мерч, обыгрывающий скандинавских легионеров.

Удавалось поговорить с Бьорном и Сверриром. Простые, тихие, скромные. Без звезды. Калачев рассказывал мне про них следующее: «У них такая страна, что они могут привыкать к любым условиям в плане тренировок или проживания. У исландцев сильный менталитет. «Холодно и грязно?» – «Да ладно!». Так что к нашему российскому чемпионату им особенно привыкать не надо».

Александр Холев, фотограф:

«Наши исландцы не очень разговорчивые. Держатся все время вместе, даже на игру выходят друг за другом. Мне кажется, они более серьезные и менее веселые. Почти не улыбаются, а самый улыбчивый из них Сигурдарсон. Отправляю им фото – они иногда выкладывают у себя в инстаграме.

Один раз я пришел в микст-зону в исландской майке. Они приятно удивились и поставили на ней автографы... Слышал, что свои футболки они не дарят болельщикам из-за суеверий, чтобы не спугнуть удачу.

Исландцы – северный народ, поэтому сильно эмоции не проявляют. Но когда побеждаем в матчах с московскими командами или «Зенитом», то там, конечно, эмоции через край.

Помню, когда Ингасон первый раз прилетел в Ростов-на-Дону со сборов еще в старом аэропорту. Я делал небольшой фоторепортаж, и было видно, что он сильно волновался. Один в не знакомом городе… Я его сфотографировал, как и остальных новичков и старожил команды, а он выложил в сторис инстаграма мое фото.

Исландцы специально мне не позируют, но какие-то интересные или забавные кадры с матчей у себя в социальных сетях публикуют.

Они амбициозные ребята и отрабатывают контракты на все 100%. Бьются в каждом матче, а не просиживают на скамейке или тусят в клубах и дискотеках, чтобы в Исландии их согражданам не было за них стыдно.

Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону было очень много исландцев – майки «Ростова» пользовались большим спросом. Я, кстати, одну майку тоже поменял.

В нашем городе тогда проводился матч между ростовскими и исландскими болельщиками. Игра должна была пройти в одном месте, но ее перенесли в другое. Так я познакомился с исландской семьей: отцом, сыном и двумя дочерями, одна из которых играла за сборную Исландии по футболу.

Отвозил их на место, пообщался на ломаном английском. Они учат в школе по четыре языка! Английский, немецкий, датский и еще какой-то, кроме своего. Еще знают русские песни («Калинка», «Подмосковные вечера», «Катюша»). Кто-то из них пел на исландском.

Эта семья ездит по всему миру за своей сборной – даже в Азию летала на товарищеский матч! Ростов-на-Дону им тоже понравился, но было жарковато. В общем, все исландцы знают Ростов – как клуб, так и город».

Ирина Матвиец, посетила матч исландцев на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону:

«После Евро-2016 все обратили внимание на Исландию. Как такая маленькая страна так хорошо выступила на ЧЕ.

Мне же просто нравится Исландия – ее удаленность, природа, культура, музыка. Мне кажется, у них все просто и скромно, без пафоса. Наши игроки так себя и ведут, кстати. Исландцы сильные, статные – это круто!

Как-то фотографировалась, брала автографы и в панике забыла, как фамилия у Рагнара – Сигурдссон он или Сигурдарсон. В итоге назвала его просто по имени.

Фамилии у них длинные и похожие – в спешке можно перепутать. Нам проще называть их по имени: Рагнар, Бьорн… Но позиции у них разные на поле, внешне они отличаются, поэтому идентифицировать легко, проблем с этим нет.

Они очень скромные и с добрыми лицами, без лишнего пафоса. Не отказывают болельщикам в фото и в раздаче автографов».

Игорь Фирсов, коллекционер маек «Ростова»:

«Коллекционирую майки «Ростова» уже года три. Собрал более 100 штук. Из них четыре от исландцев – одна Ингасона и три Сигурдссона (одна прошлого сезона, одна этого сезона и одна на обмен).

Почему три Сигурдссона? Он самый яркий и брутальный из всей четверки. Безусловно, дело и в популярности. Но он своей надежной игрой завоевывает любовь болельщиков. Он практически в каждом матче в числе лучших игроков.

Считаю, лучшей пары центральных защитников (Сигурдссон – Ингасон) не придумать. «Ростов» на данный момент пропустил меньше всех в чемпионате.

Наши исландцы – очень дружелюбные ребята, с удовольствием фотографируются и выкладывают фото в инстаграме. Они более спокойные или уравновешенные. Знаю точно, что болельщики наших исландцев очень любят и уважают. Многие симпатизируют сборной Исландии.

В Ростове исландское «Ху!» начали делать уже давно. Еще на «Олимпе», когда в команде появился первый исландский игрок – Ингасон. Я видел и в других городах этот клич. Думаю, очень многих тогда на Евро-2016 исландцы зацепили своей игрой и своими фишками. Сейчас по два-три раза исполняем «Ху!» на стадионе».

Светлана Кургузова, ведет фанатскую страницу «Ростова»:

«Исландцы – всеобщие наши любимцы. Особенно Ингасон. Он дольше всех играет в команде. Работал в защите еще с Мевлей. Именно благодаря ему и состоялся приход всех остальных исландцев.

Единственное, что не удалось ему и его землякам – уговорить Магнуссона, который ушел в ЦСКА ради Лиги чемпионов. Интересный момент: перед встречей с ЦСКА наши исландцы троллили его.

Любим мы исландцев. Чтобы понять, как именно, надо было присутствовать на матче Исландия – Хорватия. Тогда практически весь стадион неистово болел за наших ростовских исландцев в шарфах «Ростова».

Перфоманса специального не организовывали, но было очень много плакатов, посвященных им. В них обязательно делался упор на то, что исландцы – игроки «Ростова». Наши болельщики специально готовились к матчу: в соцсетях была масса объявлений, где и у кого можно купить футболки сборной, флаги, головные уборы. Даже в Ростове-на-Дону многие специально занимались производством исландской экипировки.

Кстати, атмосфера перед матчем была самой неэмоциональной и самой тусклой в цветовой гамме и красках. Это если сравнивать с яркими, эпатажными болельщиками Бразилии, Швейцарии, Кореи, Мексики или той же Японии.

Исландские болельщики организовано собирались в ростовской фан-зоне, затем организованным маршем прошли к стадиону. Исландцы очень сдержаны в проявлении своих эмоций и выглядят суровыми. Не предавались перед матчем шумным гуляньям, тихо, спокойно сразу проходили на стадион. Один из болельщиков научил одну исландскую пару фразе «Желто-синий – самый сильный!». Получилось неплохо».

Евгения Гончарова, посетила матч исландцев на ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону:

«Все рады, что они у нас в команде. Все они разные. Можно отметить, что Сигурдарсон – очень улыбчивый и позитивный человек. По поводу шуток не скажу, но слышала, что поклонницы Бьорна любовно называют его булочкой.

В матче Исландия – Хорватия Ростов-на-Дону болел за исландцев. Да еще и как! Очень многие были с розами «Ростова» и «Ростсельмаша». У нас один пожилой исландец спросил, что значат буквы FCR на кепке моего друга и других болельщиков. Мы с удовольствием ему объяснили.

Вместе с исландцами исполняли их знаменитое «Ху!», приходили в футболках исландской сборной, в шлемах викингов. Вывешивали плакаты на исландском языке с обращением к Инги, Бьорну или Рагнару. Один из них: «Keep calm and win, you are at home». Такое у нас часто на матчах «Ростова» бывает.

Есть болельщик, которому на ЧМ-2018 исландские болельщики подарили флаг Исландии. Он им пообещал, что на каждом матче будет его вывешивать и держит обещание».

