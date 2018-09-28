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Моуринью и Погба жестко ругаются. Один из них уйдет

За последний год британская пресса максимально подогревала ситуацию вокруг отношений между Полем Погба и Жозе Моуринью. Во-первых, прошлой осенью Погба нанял личного физиотерапевта, и это очень не понравилось Моуринью. Тренер привык к строгости и дисциплине. Кроме того, он доверяет своему медицинскому штабу и совершенно не приветствует самодеятельности от игроков. Даже несмотря на то, что такое решение игрока было оправдано (персональный медик помогал ему восстанавливаться после травмы), Моуринью при всех отчитал Погба после выздоровления.

Во-вторых, в декабре Погба и Моуринью жестко поругались на тренировке. Источники, близкие к клубу, сообщали, что футболист и тренер даже успели потолкаться. Но потом (со слов тех же источников) исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворд попросил их помириться.

В-третьих, Погба неоднократно высказывал Моуринью из-за ранних замен. Режиссеры трансляций матчей АПЛ часто выводили на главный экран сцены, когда полузащитник, прикрыв рот рукой, на повышенных тонах говорил что-то главному тренеру.

В последние несколько месяцев отношения между Погба и Моуром развивались крайне нелогичным образом.

  • Июль – Моуринью сказал, что Погба не был важным звеном сборной Франции на ЧМ-2018.
  • Начало августа – полузащитнику не очень понравились слова тренера, он пытается организовать переход (и вроде бы подключает Мино Райолу).
  • Середина месяца – Жозе говорит, что никаких разногласий между ними нет и отдает французу капитанскую повязку.
  • Первая половина сентября – Погба в личной беседе сообщает Моуринью, что не против перехода в «Барселону».
  • Конец первого месяца осени – Моуринью заявляет, что Погба больше никогда не будет капитаном «Юнайтед».

Почему может уйти Погба

Главным образом француза волнует критика со стороны тренера. Он резко отреагировал на слова Моура в его адрес после чемпионата мира, он крайне недоволен, когда Моуринью с особым пристрастием выговаривает ему за ошибки. И он крайне недоволен тем, что Моуринью наказывает его одного из-за опубликованного сторис после поражения от «Дерби».

По факту: Погба был капитаном «МЮ» лишь в тех случаях, когда мимо состава пролетал Антонио Валенсия. В остальных случаях француз играл в статусе вице-капитана и выступал неплохо: в шести турах АПЛ он дважды забил и отдал одну голевую передачу. Но вполне неплохая игра лидера не убедила Моуринью: после очередного конфликта с тренер отобрал у полузащитника даже звание вице-капитана. Кстати, Погба ни сказал журналистам ни слова по этому поводу. Говорил только Моур: «Погба – такой же игрок, как и все остальные. Ни один футболист не может быть больше, чем клуб. Если я доволен его работой, он играет, если не доволен – не играет. Сейчас мне нравится, как он проявляет себя на тренировках. Команде нужны хорошие игроки с индивидуальностью. Я подробно объясняю свои решения тем, кто должен об этом знать. Поль, как и остальные футболисты, входят в этот список. Я анализирую каждого игрока отдельно. После нескольких недель раздумий я и мой штаб решили, что Погба – просто футболист, не капитан. Решение принято».

Кажется, уже сейчас у Погба есть отличный вариант – «Барселона». В английской прессе уже мелькали новости о возможной договоренности футболиста с испанской командой. Остается только ждать либо потенциального предложения «Барсы», либо развития ссоры между полузащитником и Моуринью.

Почему может уйти Моуринью

Английские журналисты редко говорят об уходе Погба из «МЮ», зато с особым удовольствием обмусоливают тему возможного увольнения Моуринью. Его положение расшатали вылет команды из Кубка Лиги и среднее выступление в чемпионате (в шести турах «Манчестер» победил лишь трижды). Этим не очень довольны руководители «Юнайтед». Плюс игра клуба вызывает очень много вопросов. В частности, португальца часто критикуют за то, что команда с одним из самых больших атакующих потенциалов в мире большую часть времени (около 61% от каждой игры) проводит в обороне.

Все эти слухи об увольнении Моуринью возникают на фоне возможного назначения Зинедина Зидана. Француз в начале лета сказал, что готов к новым вызовам, а английские СМИ уже долгое время отправляют его руководить «Юнайтед».

Что об этом говорят

Некоторые эксперты принимают сторону Моуринью: Джейми Каррагер утверждает, что Мино Райоле нужно меньше влиять на игрока, Мануэль Пеллегрини заявил, что Моуринью – главный тренер, и Погба должен выполнять все его поручения. Сэм Эллардайс упрекнул полузащитника в не очень высоком уровне, но при этом указал Моуру на ошибку в общении с лидерами команды. Но самое четкое мнение высказал Димитар Бербатов: «Будучи тем, кто желает «Манчестер Юнайтед» успехов, мне тошно просыпаться и видеть эти заголовки. В футболе все решается на футбольном поле, а не сравнением размеров достоинства. Это глупая ситуация».

***

Последний показательный момент отвратительных взаимоотношений между Погба и Моуринью всплыл буквально на днях. Погба радостный прибежал на тренировку, но Моур наехал на него из-за того, что тот опубликовал сторис в инстаграм после матча против «Дерби». На видео Погба смеялся из-за поражения своей команды в этой встрече.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Единственное, что удерживает Моуринью в клубе – это огромная неустойка. По некоторой информации, клуб заплатит тренеру 26 млн евро в случае досрочного расторжения контракта. Но, есть подозрение, что «Юнайтед» сделает выбор в пользу игрока-лидера. А тренер, с которым команда давно не показывает достойной игры, отправится на биржу труда.

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Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (4)
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МВС
1538152674
Все идёт к тому,что в команде не будет Мауриньо.тренер отвечает за результат.а его нет.и совершенно нет предпосылок для того,что он будет.
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ruverzema29rus
1538158339
Наконец Моуринью стал специалистом по неудачам в АПЛ...
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mutabor0992
1538166646
Два дЭбила- это сила!Маур сам покупал баклажана...А теперь не может с ним совладать.Баклажана продать,а на вырученные деньги заплатить переводчику неустойку.И чтобы духу не было этих двоих в команде.
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