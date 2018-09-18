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  • Серию B остановили прямо по ходу сезона. Из-за споров и суда

Серию B остановили прямо по ходу сезона. Из-за споров и суда

В Италии скандал. Федерация футбола, заручившись поддержкой спортивного арбитражного суда, приостановила проведение сезона во второй по значимости футбольной лиге. Теперь решение о возобновление чемпионата будет принято 21 сентября.

Что случилось

Этим летом Италия попрощалась с тремя командами Серии B – «Бари», «Авеллино» и «Чезена» объявили о банкротстве и тем самым сократили число участников лиги до 19 команд. На самом деле шанс на спасение был только у «Бари»: в какой-то момент возможность покупки клуба интересовала владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Но, во-первых, бывшие владельцы «Бари» потребовали у Де Лаурентиса деньги, в два раза превышающие сумму за команду. Во-вторых, Карло Анчелотти вроде бы не очень поддерживал идею создания фарм-клуба неаполитанцев.

С момента старта сезона в Серии B прошло три тура. Но руководство федерации футбола Италии зашевелилось только сейчас. На данный момент ему не нравится число участников в лиге, и решение этой проблемы функционеры озвучат 21 сентября после экстренного заседания администрации лиги и министра спорта Италии.

Как можно решить проблему

Пока есть три варианта. Первый – оставить все на своих местах и провести сезон с дефицитом участников. Второй – вытянуть из лиг пониже трех участников. Football Italia говорит, что если этот ход признает руководство, то состав Серии B пополнят три клуба из коллектива: «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли», «Виртус», «Катанья» и «Новара». Третий (и самый простой) – количество участников Серии В сократят до 20 клубов, и во вторую лигу ворвется одна из вышеперечисленных команд. Леандро Дамиано из Football Italia предполагает, что это будет коллектив, предоставивший лучшую финансовую отчетность на старте сезона. То есть, либо «Катанья», либо «Сиена».

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Италия. Серия А Италия Бари Авеллино Чезена
Комментарии (12)
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BRO_football
1537287809
А я думал, что только в России такие проблемы с банкротством клубов. А они, оказывается, и в Италии есть. Правда, в нашем случае закончилось всё куда лучше - клубом удалось доиграть до конца сезона, и у руководства РПЛ было время подумать и найти замену банкротам.
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mihail200606
1537288434
ну видимо сократить лигу... и пустить только 1 новичка , так спокойнее будет.. и календарь удобнее переделать , и если новичок не потянет финансово, то хотя бы один. а то ж и все три могут обанкротиться))
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lims21
1537290480
Держу кулаки за легендарный Про Верчелли.
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Антон bx14e
1537291122
Хочу Брешию! Там были и Р.Баджо и Ди Бьяджо,Гвардиола и Пирло,Гамшик и Тони...
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Cules2013
1537292667
и у них такое бывает. с другой стороны, есть принципиальная разница - на Западе 99,9% клубов по своей сути - это частные фирмы, которые участвуют в конкуренции за выживание по правилам рыночной экономики, поэтому определённый % банкротств в бизнесе - это естественное явление. Преданным болельщикам, конечно, от этого не легче, но в отличие от наших реалий, там никто не проедает тонны бюджетных денег впустую. Финансы там участвуют частные. От того это головная боль, в первую очередь, владельца(ев) клуба, а не местных чиновников.
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m40
1537292839
Прямо как у нас в ФНЛ
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овертайм
1537297255
если в италии беда то что у нас?)
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СОКОЛ САРАТОВ
1537349026
да и там такое возможно
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