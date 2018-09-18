Серию B остановили прямо по ходу сезона. Из-за споров и суда

В Италии скандал. Федерация футбола, заручившись поддержкой спортивного арбитражного суда, приостановила проведение сезона во второй по значимости футбольной лиге. Теперь решение о возобновление чемпионата будет принято 21 сентября.

Что случилось

Этим летом Италия попрощалась с тремя командами Серии B – «Бари», «Авеллино» и «Чезена» объявили о банкротстве и тем самым сократили число участников лиги до 19 команд. На самом деле шанс на спасение был только у «Бари»: в какой-то момент возможность покупки клуба интересовала владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса. Но, во-первых, бывшие владельцы «Бари» потребовали у Де Лаурентиса деньги, в два раза превышающие сумму за команду. Во-вторых, Карло Анчелотти вроде бы не очень поддерживал идею создания фарм-клуба неаполитанцев.

С момента старта сезона в Серии B прошло три тура. Но руководство федерации футбола Италии зашевелилось только сейчас. На данный момент ему не нравится число участников в лиге, и решение этой проблемы функционеры озвучат 21 сентября после экстренного заседания администрации лиги и министра спорта Италии.

Как можно решить проблему

Пока есть три варианта. Первый – оставить все на своих местах и провести сезон с дефицитом участников. Второй – вытянуть из лиг пониже трех участников. Football Italia говорит, что если этот ход признает руководство, то состав Серии B пополнят три клуба из коллектива: «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли», «Виртус», «Катанья» и «Новара». Третий (и самый простой) – количество участников Серии В сократят до 20 клубов, и во вторую лигу ворвется одна из вышеперечисленных команд. Леандро Дамиано из Football Italia предполагает, что это будет коллектив, предоставивший лучшую финансовую отчетность на старте сезона. То есть, либо «Катанья», либо «Сиена».

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