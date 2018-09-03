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Футбол в Сибири влюбляет в себя бабушек и помогает городам

Если вас однажды занесет в Сибирь, то Тобольск – крутое место для трипа. Для фанатов поглазеть на древние постройки и потрогать историю руками здесь есть все – каменный кремль (единственный за пределами Урала), Софийско-Успенский собор (старее здания за Уралом нет), тюремный замок и много-много всего.

В древнем туристическом городе родился химик Менделеев, отбывал ссылку реформатор Сперанский и жил писатель Ершов. В честь последнего даже установлен памятник: героев его сказок (Жар-Птица, Конек-Горбунок, Рыба-Кит) можно встретить прямо на улице.

Еще один важный пункт в городе – стадион «Тобол», который вмещает 3,5 тысячи зрителей. Здесь проводятся соревнования по лыжам, легкой атлетике, футболу и всему остальному. На профессиональном уровне мяч по газону в Тобольске не гоняют, но любовь к главной игре на планете поддерживают разными способами. Например, на любительском уровне выступает клуб «Тобол», на арене регулярно проводятся турниры для детей, а в город часто приезжают бывшие футболисты и звезды эстрады.

В августе в Тобольск заглянул проект #ХОРОШИЙФУТБОЛ, организуемый при поддержке нефтехимической компании СИБУР. Команды детей от 10 до 12 лет из четырех городов (Благовещенск, Дзержинск, Нижневартовск и Тобольск) выясняли, кто из них круче. В город победителей турнир приедет в следующий раз.

Но это история не только про игру с мячом, но и про добрые и важные дела. Каждый город представил проект и защищал его с помощью видеороликов или детских рисунков, размещенных в социальных сетях. Победителю – грант на реализацию социально-значимых идей. Выиграл Нижневартовск: теперь в городе оборудуют пляж на Комсомольском озере.

Еще одна важная штука – экологическая. Во время финальных матчей на стадионе организовали раздельный сбор пластика, из которого потом можно сделать футбольную форму. На изготовление одной футболки нужно 16 пластиковых бутылок. Именно в такой экипировке ребята бегали по полю. В июле эту идею продвинул «Ювентус», выпустивший третий комплект формы из переработанного пластика.

***

#ХОРОШИЙФУТБОЛ приехал в Тобольск во второй раз подряд и привез с собой экс-капитана сборной России Алексея Смертина и комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. Оба в качестве звездных гостей наблюдали за подрастающими футболистами, устраивали мастер-классы для ребят и журналистов и раздавали автографы всем желающим.

10-летние пацаны едва знали, кто такой Смертин, но резво лезли фотографироваться и жгли на поле под его присмотром. В финальном матче победили ребята из Тобольска. Глядя на них, бывший полузащитник «Челси» отметил значимость детского футбола и вспомнил свои малолетние годы:

«Детский футбол – это фундамент не только по воспитанию футболиста, но и личности. Положительно оцениваю его развитие в глубинках. Представителем РФС недавно прилетел из Якутии, где после ЧМ-2018 наблюдается всплеск.

Если поднять статистику, сколько в составе сборной России было выходцев с периферии. По-моему, шесть человек, при этом игравших важную роль. Дети на окраине более голодные. Они помогают, что только трудолюбие их спасет. Избалованность ни к чему хорошему не приводит.

Я сам играл на гаражах, обыгрывал те же березы, как и Ерохин. Несмотря на отсутствие условий, получился игрок высокого уровня. Так что можно добиться многого и без инфраструктуры.

Я спал с мячом. У нас с братом была одна комната. Между подушкой и стеной лежал мяч. Для детей это абсолютно нормальное явление».

***

За пределами футбольных разборок нашлось место милым историям. Матч за третье место. На трибунах – куча родителей с малышней, которая пришла поболеть за своих детей. Больше всех зажигала одинокая бабушка в белой куртке и шапке. Женщина приехала из Дзержинска, чтобы поддержать «Химик».

«На старости лет болельщицей стала. После чемпионата мира проснулась любовь. Внук мне ксерокопит фотографии Акинфеева и Дзюбы. Второй мне очень нравится», – рассказывает пенсионерка. Бабушка реально в теме: после каждого гола она вставала с места, кричала «Химик», СИБУР, Дзюба!» и фирменным жестом главного нападающего России на ЧМ-2018 отдавала честь. Бабушку ждал неплохой фитнес – «Химик» забил восемь раз.

Женщина слабо разбирается в футбольной терминологии, но очень старается: «Бомбардир, лови мяч!». Пока бабушка топит за молодежь на трибунах, ее собственный внук сидит дома. «А он все в компьютер играет, в интернете сидит. Никак его не вытащить на футбол», – сожалеет пенсионерка.

Бабушки получили кайф от игры, молодые футболисты – большущий опыт под надзором Алексея Смертина, а Нижневартовск – пляж для целого города. Истории таких проектов убеждают: футбол в России способен не только объединять, но и делать жизнь лучше.

Россия
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SEREZHA7575
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