Шарфы «Зенита» и перестройка стадиона. Что окружало матч за Суперкубок УЕФА

Европейский футбольный союз продолжает продвигать большой европейский футбол в маленьких нефутбольных странах с помощью матчей за Суперкубок УЕФА. Вслед за Кардиффом, Тбилиси и Скопье победители Лиги чемпионов и Лиги Европы приехали в Таллин.

Рене Эберле, делегат УЕФА, в интервью «Бомбардиру»:

«Раньше матчи за Суперкубок всегда проходили в Монако, но с 2013 года мы решили прервать эту традицию. Зажравшаяся французская публика уже не ценит статус этого матча. И их можно понять. Когда каждый год в твой город приезжают даже лучшие клубы Европы, это все равно приедается. Идея с разными странами получилась классной. Мы проводили Суперкубок в Уэльсе и Грузии. Это страны, в которых на первом месте регби. Потом была Македония, где все фанатеют от гандбола. Но даже там ажиотаж был сумасшедший. Сейчас – Эстония. В 2020-м провести у себя Суперкубок хотела Молдавия. Чем больше жителей маленьких стран увидят у себя такой матч, тем лучше для популяризации футбола».

Слова Эберле полностью находят свое подтверждение на центральной улице эстонской столицы. Местные любители футбола на седьмом небе от счастья:

– Невероятная сказка! Увидеть своими глазами Бэйла, Модрича, Диего Косту, Бензема – просто космос! – предвкушает поход на матч девушка по имени Туна.

Некоторые эстонцы даже не верят в то, что к ним приехали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы:

– Никогда бы не подумал, что в родном Таллине увижу «Реал» и «Атлетико». Когда мне друг сказал, что следующий Суперкубок пройдет в Эстонии, я не поверил. До сих пор не верится, что это не обман, – говорит болельщик Эстонии Андрес, которого выдает футболка национальной сборной, в которую он одет.

До матча за Суперкубок самым титулованным европейским клубом, который приезжал в Эстонию за всю ее футбольную историю, был стамбульский «Галатасарай». Произошло это еще в конце нулевых годов, поэтому приезд «Реала» и «Атлетико» здесь приравнивается к событию века:

– Эстонские клубы очень слабые. За все время ни одна наша команда разу не выходила даже в групповой этап Лиги Европы, не говоря уже про Лигу чемпионов. Лет 10 назад «Левадии» попался в еврокубках «Галатасарай». До этого еще раньше приезжал «Ньюкасл». Эти два клуба – вот и все, что я видел из топового европейского футбола живьем. И таких, как я – почти весь город. Сам понимаешь, те же турки, по сравнению с «Реалом», отдыхают. Теперь представь, что значит приезд таких команд для эстонцев в нашу страну, – объясняет мужчина лет 40-ка, который представляется простым любителем эстонского футбола.

– Я живу в Эстонии с 1970 года, приехал по распределению из Кирова, так и остался тут. Последний раз ходил на футбол еще при Союзе, когда приезжало киевское «Динамо». На местные клубы смотреть не интересно, думал, что уже вряд ли когда-нибудь захочу пойти на стадион. Но такое историческое событие нельзя пропускать. Кто знает, когда еще к нам приедут мадридские клубы? Через 30 лет? Через 50? А может, и через все 100? – задается вопросом пенсионер Игорь.

Всего этого праздника в Таллине могло и не быть. Дело в том, что местный стадион вмещает всего 10 тысяч зрителей. Такого количества трибун недостаточно для игры за Суперкубок, несмотря на все желание УЕФА популяризировать футбол в маленьких странах. Но местные власти находят выход и выделяют почти 5 миллионов евро на реконструкцию арены, а точнее – на увеличение зрительских кресел еще на 50 процентов. К основным трибунам достраивается второй ярус на 5 тысяч кресел, что увеличивает общую вместимость до 15 тысяч, а подсобные помещения из-за нехватки места превращаются в туалеты. Чтобы полностью соответствовать всем нормам УЕФА, выделяются еще дополнительно 100 евро для закупки двух больших видеоэкранов, на которых в режиме реального времени можно смотреть повторы.

– Пришлось не только добавлять и достраивать трибуны, но и менять название самого стадиона. До этого он назывался «А. Ле Кок Арена». Это пивной завод. Но в УЕФА не разрешают так рекламировать спиртное, поэтому на период Суперкубка стадиону вернули прежнее название «Лиллекюла», – рассказывает таксист, который подвозит меня до стадиона.

Многие болельщики «Реала» и «Атлетико», которые приехали не только из Испании, но и из соседних стран, понимали, что шансов найти лишний билет очень мало. Повышенный спрос на билеты из-за их дефицита приводит к огромному ажиотажу и позволяет подзаработать мошенникам и аферистам, которые приехали специально в Таллин из Латвии и Украины:

– Я искал билеты по нету. Связался с одним ******* из Латвии. Он попросил задаток 50 евро. Скинул ему бабки через терминал, и он меня кинул. Хорошо хоть, что второй человек оказался нормальным. Но я уже на горьком опыте сразу сказал, что заранее не дам ни копейки. Дает билет в руки – даю бабки. Нет – досвидос, – делится Вадим из Кишинева.

Олегу из Минска повезло меньше, а точнее не повезло совсем. Перед входом на стадион его окружила полиция за то, что он хотел пройти на футбол по поддельному билету:

– Подошел ко мне чудак и предложил билет с небольшой наценкой. Ну, я думаю, обычный барыга. Цена меня устроила, дал ему кэш и сразу на стадик. Подхожу ко входу, секьюрити берет мой билет и говорит, что он фальшивый. Я поднимаю кипишь, он зовет ментов. Меня задерживают. Я стал жертвой мошенника, попал на 400 евро, а меня еще и делают виноватым, – жалуется минчанин.

– Вы что не видели, что голограмма поддельная? – спрашивает его один из секьюрити.

– Такой тупой вопрос. Откуда я мог знать, как выглядит эта голограмма? Я что, видел другие билеты? – возмущается Олег.

– Опишите человека, который продал вам этот билет, – подключается со своим вопросом уже полицай.

– Обычного телосложения, лысый, акцент у него украинский. Точно, этот черт с Украины приехал, а я повелся. Он мне сказал, что ему лишние билеты на работе дали, ну тварь… – кипит расстроенный парень из Минска.

Те, кто все же попадает на стадион без проблем, не зря ожидают яркое зрелище. Многие даже не успевают еще найти свои места и зайти на трибуны, как Диего Коста с паса Година выводит «Атлетико» вперед:

– Диего, *****, не мог чуть позже забить!? Такое бабло отвалил за билет, и еще и гол пропустил из-за того, что эти эстонцы-тормоза по 3 часа одного человека обыскивают на входе, – кричит с трибуны человек в шарфе питерского «Зенита».

Основное время завершается со счетом 2:2, а в овертайме солирует «Атлетико». Там Сауль ждет 8 минут, чтобы все расселись по своим местам, и кладет шедевральный мяч слету в девятку, который для красоты в дополнение сопровождается прыжком Наваса. Лопетеги и его команда в шоке, а банда Симеоне добивает соперника – Витоло и Коке убегают в контратаку и ставят точку. Вторые 15 минут дополнительного времени можно уже и не играть.

Первый трофей нового сезона у «Атлетико», но его болельщики уверены, что это далеко не последняя чашка:

– В этом году мы точно возьмем Примеру. У нас нет конкурентов: «Барса» с ходящим пешком Месси нам не конкурент, «Реал» без Роналду – мертвый, – оптимистичен после матча фанат «матрасников» Пабло.

А вот у болельщиков другого мадридского клуба настроение не самое лучшее. И дело, вовсе, не в уходе Роналду:

– Уход Роналду не скажется на нас. Он больше распиарен. В финале с «Ливерпулем» нам принесли победу Рамос, Бензема и Бэйл. В полуфинале с «Баварией» Криш тоже не блестал, там все сделал опять Бензема. Пенальти и без него найдем кому бить. Меня больше волнует то, что у нас нет тренера. Лопетеги не тренер уровня «Реала», он не сможет управлять таким клубом. Если его не уволят, в этом сезоне нас ждет еще не один такой провал, как был сегодня в Эстонии, – считает фанат «сливочных» Мигель.

Первый международный финал за 18 лет «Реал» уже проиграл.

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