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  • Муса зажигает в Саудовской Аравии. Там деньги и признание

Муса зажигает в Саудовской Аравии. Там деньги и признание

Пару недель назад Ахмед Муса подписал четырехлетний контракт с клубом «Аль-Насср». Сразу бросается в глаза запредельная для карьеры нигерийца сумма трансфера. «Аль-Насср» отдал «Лестеру» почти 15 миллионов фунтов, но с бонусами платеж вырастет до 25 миллионов. Все мы помним, как весной Ахмеда едва сдали в аренду ЦСКА, где он ругался с Гончаренко и долго не мог забить.

На чемпионате мира Муса сделал себе хорошую рекламу, когда вколотил два мяча в ворота сборной Исландии. Те голы дорого обошлись его будущей команде. Детали контракта не разглашаются, но объявлено, что Ахмед Муса стал самым дорогим нигерийцем в истории. Для чемпионата Саудовской Аравии он считается звездой.

Муса сразу начал оправдывать вложенные в него финансы. «Я не мог и мечтать о таком прекрасном начале. Мой первый гол! Спасибо всем за мотивацию», – подписал нигериец видео с забитым мячом. Так действовать его учил еще Леонид Слуцкий, а мяч оказался победным.

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Публикация от text (@ahmedmusa718)

В Саудовской Аравии Мусу быстро полюбили. Вот так Ахмеда встречали в аэропорту, когда он только прилетел в новую для себя страну.

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Публикация от text (@ahmedmusa718)

Теперь ему хорошо.

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Оффтоп Муса Ахмед
Комментарии (4)
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FanatSerj
1534233398
Какие они там пешеходы мы уже видели, с его скоростью он их как кактусы оббегает. У защитника 2 метра преимущества на пяточке, в итоге просто покинул мяч на перед и оказался первым, бинго. Будет у них принцем))
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Stavropolets
1534236992
С их скоростью он просто рекордсмен по бегу
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dguda
1534246846
Пусть Нигерию поднимает.
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shurik45
1534258073
Очень жаль ,что Муса не вернулся к армейцам . Сейчас бы он нам пригодился ,как никогда.
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