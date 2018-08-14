Муса зажигает в Саудовской Аравии. Там деньги и признание

Пару недель назад Ахмед Муса подписал четырехлетний контракт с клубом «Аль-Насср». Сразу бросается в глаза запредельная для карьеры нигерийца сумма трансфера. «Аль-Насср» отдал «Лестеру» почти 15 миллионов фунтов, но с бонусами платеж вырастет до 25 миллионов. Все мы помним, как весной Ахмеда едва сдали в аренду ЦСКА, где он ругался с Гончаренко и долго не мог забить.

На чемпионате мира Муса сделал себе хорошую рекламу, когда вколотил два мяча в ворота сборной Исландии. Те голы дорого обошлись его будущей команде. Детали контракта не разглашаются, но объявлено, что Ахмед Муса стал самым дорогим нигерийцем в истории. Для чемпионата Саудовской Аравии он считается звездой.

Муса сразу начал оправдывать вложенные в него финансы. «Я не мог и мечтать о таком прекрасном начале. Мой первый гол! Спасибо всем за мотивацию», – подписал нигериец видео с забитым мячом. Так действовать его учил еще Леонид Слуцкий, а мяч оказался победным.

text Публикация от text (@ahmedmusa718) 13 Авг 2018 в 12:59 PDT

В Саудовской Аравии Мусу быстро полюбили. Вот так Ахмеда встречали в аэропорту, когда он только прилетел в новую для себя страну.

text Публикация от text (@ahmedmusa718) 10 Авг 2018 в 3:35 PDT

Теперь ему хорошо.

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