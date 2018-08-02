Американцы спасают «Милан». Там уже Игуаин

Весной 2017-го Берлускони провернул главную сделку в своей жизни. Функционер почему-то устал от «Милана» и приступил к поискам покупателей. В пуле потенциальных владельцев были арабы с нефтедолларовыми кейсами, американцы. Но Берлускони решил, что китайцы со своими юанями справятся лучше, и продал клуб мутному бизнесмену Йонхану Ли, у которого за спиной не было ничего, кроме участия в схемах по отмыву денег.

Как китайцы получили «Милан»

С самого начала у Ли возникли какие-то проблемы с оплатой. Он не отправил всю сумму (около 740 млн евро) сразу и попросил Сильвио Берлускони принять ее несколькими траншами. Причина этого, кстати, была абсолютно банальной, и журналисты La Gazzetta Dello Sport искренне недоумевали, почему Ли не позаботился об этой проблеме раньше. Дело в том, что китайские власти не разрешили ему вывозить все деньги из своих капиталов, поэтому часть суммы занял у американской кредиторной компании Elliot.

Берлускони проглотил просьбы Ли, получил свои деньги и расстался с командой, на прощание выдав слезоточивую пресс-конференцию. «Я покидаю клуб после 30 лет работы здесь с болью и печалью. Я навсегда останусь фанатом «Милана», команды, любовь к которой еще в детстве мне привил отец, мечты, которую мы все осуществили. Надеюсь, каждый из вас сможет исполнить свою заветную мечту», – говорил Сильвио. Болельщики надеялись, что перемены в руководстве положительным образом скажутся на команде. Как оказалось, Берлускони приставил пистолет к виску «Милана» и выстрелил.

Что случилось

«Милан» прошлым летом – классный стартап, основанный на маниакальной трате денег. Почти 200 млн евро, потраченные только за одно трансферное окно, возбудили болельщиков и совсем выбили из них мысль о том, что что-то может пойти не так. Проблемы начались с осени, когда Винченцо Монтелла провалил старт сезона и отправился на рынок свободных агентов. Дальше ситуация становилась только хуже.

Монтеллу заменили ядерным реактором в лице Дженнаро Гаттузо. Рино хоть и очень старался, заряжал игроков энергией, но их внимание от главной проблемы тренер переключить не смог. Примерно с декабря в итальянской прессе появились дурацкие слухи: у Йонхана Ли нет денег на управление командой, фонд Rossoneri Sport Investment не функционирует в нормальном режиме, а у китайских владельцев нет денег выплатить кредит американской компании.

Напряжение создавал Лео Бонуччи, который уже в январе разочаровался в проекте Ли и попросил агента подыскать ему новую команду. «Мои компании работают нормально. Журналисты все придумывают. У меня и моих партнеров есть финансы для управления «Миланом», – говорил Йонхан Ли в прессе. Очень странно, но спустя месяц после этих слов журналисты The Times обнаружили опечатанные офисы в здании концерна китайцев. Еще спустя некоторое время итальянские СМИ выдали мощные инсайды: Ли может продать «Милан» бизнесменам из Катара, США или Италии.

Буквально за несколько месяцев Йонхана Ли скатился до минимальной отметки.

Март – китайский предприниматель отклонил предложение из ОАЭ по покупке «Милана».

Апрель – Ли отказался продавать клуб американцам.

Май – по сообщениям TuttoSport, Йонхан связывался с Сильвио Берлускони по поводу продажи команды и предлагал ему перекупить клуб за сумму, вдвое меньшую, чем продал (370 млн евро).

Июнь – Ли до сих пор не выплатил Elliot кредит в 300 млн и может отдать компании «Милан» в качестве компенсации.

Июль – китаец отдает клуб американскому фонду бесплатно в качестве компенсации за просроченный дедлайн погашения суммы.

Вершиной всего этого стало разбирательство в спортивном арбитражном суде Лозанны. Чиновники сильно не хотели пускать «Милан» в еврокубки в следующие два сезона. Но благодаря представителям из Elliot бана клуб все же избежал.

Что будет при американцах

Относительно китайских руководителей американцы движутся в более правильном направлении. В отличии от Йонахана Ли и его команды у «Elliot» есть четкие план по восстановлению «Милана». Правда, кажется, он недостаточно проработан, чтобы собрать клуб из миллиарда щепок. «Elliot» возвращает тех, кто когда-то работал с Сильвио Берлускони и знаком с командой (к примеру, Паоло Скарони и Леонардо), но при этом совершенно не ориентируется на мнение фанатов. Так, после назначения Леонардо на пост спортивного директора, болельщики устроили массовые акции протеста.

Американцы не понимают: чтобы снова сделать команду конкурентоспособной, нужны все те же большие вложения. Очевидно, вариант с превращением Лео Бонуччи в легенду «Милана» не сработал – теперь боссы ищут топового защитника и следят за тем, а его обменяли на Игуаина. Атакующей линии нужно было обновление, потому что за 12 месяцев ни Никола Калинич, ни Андре Силва (ни, прости господи, Фабио Борини) нисколько не убедили в своей незаменимости. С учетом того, что «Милан» ищет классных игроков сразу на несколько позиций, ему понадобится не менее 60-80 млн евро. А, по слухам от Sky Sports, максимум, что получит команда – 50 миллионов.

Наконец, «Милану» нужен новый тренер. Рино Гаттузо – замечательный вариант, когда твоя команда проигрывает в конце сезона условному «Дженоа» с минимальным счетом за пару минут до конца, и нужен кто-то, чтобы взбодрить команду. Но Гаттузо слишком хилый тип для того, чтобы собрать из мешанины перспективных игроков нормальную команду. Рино не повернут на тактике, он не знает, как правильно адаптировать Фабио Борини и Джакомо Бонавентуру, чтобы «Милан» получил максимальную выгоду. Для этого нужен тренер посильнее. Например, Антонио Конте, который как раз сидит без работы. Весь май и июнь английская пресса трубила о возвращении тренера в Италию. Сейчас как-то новостные порталы затихли. В любом случае, через пару недель стартует новый сезон чемпионата Италии. Есть подозрение, что американцы пока ничего менять не будут, чтобы не сделать еще хуже.

Как это связано с Берлускони

Напрямую – никак. На данный момент у Сильвио нет никаких активов, связанных с «Миланом». Догадки о возвращении функционера к управлению командой основаны лишь на наборе руководителей, которые каким-то образом связаны с Берлускони (например, сотрудничали ранее, либо бывшие партнеры по бизнесу), но явного доказательства вмешательства бизнесмена в работу красно-черных нет. Любители заговоров разжигают в прессе: верят, что функционер реально провернул схему по возвращению команды под свое руководство, заплатил Elliot огромные отступные и с каждым месяцем будет все больше углубляться в сотрудничество с «россонери».

«Люди приходят и уходят, но «Милан» остается всегда», – рассказал перед самым своим увольнением из команды Массимилиано Мирабелли. Пока что болельщики настраиваются на сезон и стесняются предсказать вектор развития команды. Первоначальные итоги работы американцев в «Милане» станут заметны только через полгода. За это время фанаты поймут две вещи: насколько близко Сильвио Берлускони подберется к команде и сможет ли Elliot выбить клуб в цари.

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