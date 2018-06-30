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    Диего Коста огорчит Россию, Месси вылетит, а Колумбия и Англия забьют много


    3.2
    Голосов: 11
    30.06.2018 15:10
    Прогнозируем исходы матчей плей-офф.

    О ставках на спорт знает каждый современный человек. Рекламный поток букмекерских контор теперь льется не только из телевизоров и телефонов, но и из уст известных футболистов и тренеров.

    Во время чемпионата мира в России информации по ставкам и прогнозам на матчи стало значительно больше. В одной новости пишут, что комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не угадал ни одного исхода на групповом этапе, в другой сообщается о реинкарнации осьминога Пауля в виде рыжего кота Барсика.

    Круче всех отличились ученые из Перми, создавшие нейронную сеть, которая предсказала результаты чемпионата мира. Главные прогнозы ученых были такие: турнир выиграет сборная Германии, а Россия не выйдет из группы. По всей видимости, что-то пошло не так.

    Мы на «Бомбардире» устали от всего этого и решили показать класс всем «экспертам». В основу нашим прогнозам по матчам 1/8 финала чемпионата мира мы взяли статистические данные команд, анализ очных игр и комментарии от победителя прошлого сезона Конкурса прогнозов Дмитрия Павленко, известного под ником Кlaksvikar Ittrotarselag.

    Франция – Аргентина

    Предполагаемый счет: 2:1

    Возможно, последний матч в карьере на ЧМ для одного из лучших игроков в истории футбола Лионеля Месси. Форвард забьет гол, но этого не хватит для победы над талантливой и звездной Францией. У Аргентины слишком серьезные проблемы в команде.

    Ставка: ничьей не будет за коэффициент 1,40

    Уругвай – Португалия

    Предполагаемый счет: 0:0

    Тактическая битва двух профессоров – главных тренеров команд Оскара Табареса и Фернанду Сантуша. Соперники будут играть осторожно, стараясь не допустить ошибок. Итог: в основное время встречи победитель определен не будет.

    Ставка: тотал угловых меньше (10,5) за коэффициент 1,6

    Испания – Россия

    Предполагаемый счет: 3:1

    Благодаря великолепным техническим навыкам испанцы легко будут разбивать прессинг российской сборной. Один или два гола на свой счет должен записать Диего Коста.

    Ставка: индивидуальный тотал голов Испании больше (1,5) за коэффициент 1,80

    Хорватия – Дания

    Предполагаемый счет: 1:0

    Датчане будут играть вторым номером, будут бороться, но уровень мастерства и тактическая гибкость позволят Хорватии выйти в следующую стадию плей-офф.

    Ставка: победа Хорватии за коэффициент 1,92

    Бразилия – Мексика

    Предполагаемый счет: 2:0

    Если Неймар и будет плакать в конце игры, то только по случаю победы. Бразильцы прибавляют от матча к матчу, тогда как мексиканцы, наоборот, регрессируют.

    Ставка: Неймар забьет за коэффициент 2,10

    Бельгия – Япония

    Предполагаемый счет: 3:0

    Разные по уровню соперники. Бельгия, одна из лучших команд на турнире и выигравшая три матча подряд, легко справится с Японией, лимит удачи которой завершился на групповой стадии.

    Ставка: фора Бельгии (-1) за коэффициент 1,68

    Швеция – Швейцария

    Предполагаемый счет: 1:1

    Упорная борьба равных по силе команд. Основное и дополнительное время встречи завершится вничью, победитель будет определен лишь в серии послематчевых пенальти

    Ставка: ничья за коэффициент 3,10

    Колумбия – Англия

    Предполагаемый счет: 2:2

    Матч может получиться одним из самых интересных и эпичных в первой стадии плей-офф. Ждем результативной игры от Гарри Кейна и Радамеля Фалькао.

    Ставка: тотал голов больше (2,5). Кф. 2,72

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: bombardir.ru
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 11
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa 1 июля 2018, 18:39

      Возможно, я чайник в этом великом промысле избранных - предсказание... Ну хоть кто-нибудь развейте мой пессимизм - дайте ссылочку на заблаговременное предсказание исхода матча Ю.Корея - Германия? Или Польша-Сенегал? Польша-Колумбия?

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > sky-pa 1 июля 2018, 19:08

      Тем более, что Коста за 80 минут игры ничем Россию так и не огорчил. (Перечитайте, кому не лень, заголовок комментируемой публикации выдающегося прогнозера...)

      1
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      Рейтинг: +161

      sky-pa > sky-pa 1 июля 2018, 19:31

      На 81-й Косту заменил Яго Аспас (17). Может быть, он чем-то удивит нас вместо Косты?

      1
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      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > sky-pa 1 июля 2018, 19:48

      Ну и что, прогнозер? Зарабатывай бабло где-нибудь на Тверской! В Лужниках тебе делать не хер!!! Поздравляю, Россия!

      1
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      ...
      Рейтинг: +161

      sky-pa > sky-pa 1 июля 2018, 19:58

      Точно! Именно удар Аспаса отразил Акинфеев!!! Вот так "огорчил" Коста...

      1
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand > sky-pa 2 июля 2018, 17:08

      Посмотри мой профиль. Моё сообщение от 27.06.2018
      12:23 Насчёт матча Корея - Германия)

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 июля 2018, 04:45

      Уругвай - Португалия угловые 2:10. Обе мимо.
      Испания - Россия в принципе совпадает.

      0
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      Рейтинг: +1364

      МВС 30 июня 2018, 20:02

      Не часто так бывает,но тут наши прогнозы полностью почти совпали.

      1
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      Рейтинг: +88

      nikurit 30 июня 2018, 19:18

      Французы молодцы! Не подвели ни вас , ни меня.

      1
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      Рейтинг: +37

      М.Ройс 30 июня 2018, 19:04

      так написал автор: Мы на «Бомбардире» устали от всего этого и решили показать класс всем «экспертам». Даже рядом счёт не угодали, " ЭКСПЕРТЫ"

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 30 июня 2018, 18:34

      Франция 4:2 Аргентина походу одно уже сбылось ))) еще 2 ))))

      0
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      Рейтинг: +20

      Кейч 30 июня 2018, 18:31

      Ребятки, вы все уже не угадали, ФР - Ар - уже 4:2, 72-я минута..так что посмотрим, как Испания и 3:1 и 4:1..))

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 30 июня 2018, 17:10

      Во-первых я думал , что это будет баттл и делал прогноз исходя из правил баттла. В КП, сбольшой долей вероятности, ставить я буду по другому - исходя из текущих коэффициентов. Во-вторых что-то я не узнаю свои комментарии в этом гриме.

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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Кlaksvikar Ittrotarselag 30 июня 2018, 18:08

      Немножко исправили из-за изменения формата)
      Но вроде смысл и счета в каждом из матчей верные. Разве нет?

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > Бомбардир 30 июня 2018, 19:09

      Счета верные. Канва рассуждений та же. Но из-за изменения деталей подачи, смысл в некоторых местах изменился до неузнаваемости. Я делал акцент не на голе Месси (этого вообще не было!), а на яркости и эпичности его ухода.

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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Кlaksvikar Ittrotarselag 30 июня 2018, 19:12

      Так ведь мы нигде и не писали, что это ваши слова. Это информация, сделанная на основе нашего и вашего мнения.

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag > Бомбардир 30 июня 2018, 20:17

      Туше!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 июня 2018, 16:48

      Франция согласен, но может быть больше голов с обеих сторон. Португалия скорее в основное, но Кавани или Суарес, а то и вместе забьют, но Кристина как всегда вытащит. Наши согласен, Черышев или Дзюба забьёт, вот в чём вопрос. Хорваты больше, там исполнителей хватает, как Аргентине трёшку легко могут положить. Бразилия не будут напрягаться, 2 или 3 гола, но тогда и 1 гол Лосано. Бельгия сколько хочет, кто там голодный до голов и назабивает. Те же 3 гола только основа, а там ещё со скамейки парой голов помогут добить самураев, а японцев покарать за последний матч точно надо. Швеция и Швейцария тут точно скорее в основное не решится, может больше ничья будет. А вот Кейн скорее будет сражаться с Йере Миной и победит при помощи друзей по ТТХ.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 30 июня 2018, 15:18

      По аргентам не согласен,французы ничем не удивили 1-0 или 2-1 Аргентина,Англия проиграет Колумбии по-любому 0-1или 0-2, и Суарес забьет один гол Португальцам 1-0,в остальном согласен...

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