Диего Коста огорчит Россию, Месси вылетит, а Колумбия и Англия забьют много

Прогнозируем исходы матчей плей-офф.

О ставках на спорт знает каждый современный человек. Рекламный поток букмекерских контор теперь льется не только из телевизоров и телефонов, но и из уст известных футболистов и тренеров.

Во время чемпионата мира в России информации по ставкам и прогнозам на матчи стало значительно больше. В одной новости пишут, что комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев не угадал ни одного исхода на групповом этапе, в другой сообщается о реинкарнации осьминога Пауля в виде рыжего кота Барсика.

Круче всех отличились ученые из Перми, создавшие нейронную сеть, которая предсказала результаты чемпионата мира. Главные прогнозы ученых были такие: турнир выиграет сборная Германии, а Россия не выйдет из группы. По всей видимости, что-то пошло не так.

Мы на «Бомбардире» устали от всего этого и решили показать класс всем «экспертам». В основу нашим прогнозам по матчам 1/8 финала чемпионата мира мы взяли статистические данные команд, анализ очных игр и комментарии от победителя прошлого сезона Конкурса прогнозов Дмитрия Павленко, известного под ником Кlaksvikar Ittrotarselag.

Франция – Аргентина

Предполагаемый счет: 2:1

Возможно, последний матч в карьере на ЧМ для одного из лучших игроков в истории футбола Лионеля Месси. Форвард забьет гол, но этого не хватит для победы над талантливой и звездной Францией. У Аргентины слишком серьезные проблемы в команде.

Ставка: ничьей не будет за коэффициент 1,40

Уругвай – Португалия

Предполагаемый счет: 0:0

Тактическая битва двух профессоров – главных тренеров команд Оскара Табареса и Фернанду Сантуша. Соперники будут играть осторожно, стараясь не допустить ошибок. Итог: в основное время встречи победитель определен не будет.

Ставка: тотал угловых меньше (10,5) за коэффициент 1,6

Испания – Россия

Предполагаемый счет: 3:1

Благодаря великолепным техническим навыкам испанцы легко будут разбивать прессинг российской сборной. Один или два гола на свой счет должен записать Диего Коста.

Ставка: индивидуальный тотал голов Испании больше (1,5) за коэффициент 1,80

Хорватия – Дания

Предполагаемый счет: 1:0

Датчане будут играть вторым номером, будут бороться, но уровень мастерства и тактическая гибкость позволят Хорватии выйти в следующую стадию плей-офф.

Ставка: победа Хорватии за коэффициент 1,92

Бразилия – Мексика

Предполагаемый счет: 2:0

Если Неймар и будет плакать в конце игры, то только по случаю победы. Бразильцы прибавляют от матча к матчу, тогда как мексиканцы, наоборот, регрессируют.

Ставка: Неймар забьет за коэффициент 2,10

Бельгия – Япония

Предполагаемый счет: 3:0

Разные по уровню соперники. Бельгия, одна из лучших команд на турнире и выигравшая три матча подряд, легко справится с Японией, лимит удачи которой завершился на групповой стадии.

Ставка: фора Бельгии (-1) за коэффициент 1,68

Швеция – Швейцария

Предполагаемый счет: 1:1

Упорная борьба равных по силе команд. Основное и дополнительное время встречи завершится вничью, победитель будет определен лишь в серии послематчевых пенальти

Ставка: ничья за коэффициент 3,10

Колумбия – Англия

Предполагаемый счет: 2:2

Матч может получиться одним из самых интересных и эпичных в первой стадии плей-офф. Ждем результативной игры от Гарри Кейна и Радамеля Фалькао.

Ставка: тотал голов больше (2,5). Кф. 2,72