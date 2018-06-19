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    Египтяне захватили Санкт-Петербург. Они повсюду


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    Голосов: 4
    19.06.2018 20:00
    Фараоны гуляют по Невскому? Да-да.

    Чемпионат мира – это не только сборы лучших команд планеты в одной точке, но и возможность узнать культуру страны, людей и их нравы. Санкт-Петербург – самое культурное, что есть в России. Санкт-Петербург – то, что реально притягивает.

    Мы отправились на матч Россия – Египет в компании мексиканских болельщиков. В поезде североамериканцы пили и дико отжигали, а уже на утро мы случайно встретились с ними на Невском проспекте и мило перекинулись приветствиями.

    Мексиканцы, бразильцы, марокканцы, костариканцы, египтяне – на улицы Петербурга высыпали целые армии иностранцев. Кто-то, как египтяне, плавал на теплоходах и удивлялся архитектуре северной столицы. Японцы и марокканцы больше гуляли у Эрмитажа и катались на запряженных лошадьми каретах.

    Прогулки по Санкт-Петербургу убеждают: футбол неотделим от культуры и мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Александр Плеханов, Николай Живоглядов
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:52

      Пусть готовятся к матчу с Саудовской Аравией ) может еще не все потеряно ))

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