Египтяне захватили Санкт-Петербург. Они повсюду

Фараоны гуляют по Невскому? Да-да.

Чемпионат мира – это не только сборы лучших команд планеты в одной точке, но и возможность узнать культуру страны, людей и их нравы. Санкт-Петербург – самое культурное, что есть в России. Санкт-Петербург – то, что реально притягивает.

Мы отправились на матч Россия – Египет в компании мексиканских болельщиков. В поезде североамериканцы пили и дико отжигали, а уже на утро мы случайно встретились с ними на Невском проспекте и мило перекинулись приветствиями.

Мексиканцы, бразильцы, марокканцы, костариканцы, египтяне – на улицы Петербурга высыпали целые армии иностранцев. Кто-то, как египтяне, плавал на теплоходах и удивлялся архитектуре северной столицы. Японцы и марокканцы больше гуляли у Эрмитажа и катались на запряженных лошадьми каретах.

Прогулки по Санкт-Петербургу убеждают: футбол неотделим от культуры и мира.