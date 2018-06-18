Вас тоже бесит так много пенальти? Но все нормально

Нижний Новгород – предпоследний город, до которого добрался чемпионат мира. Вывеска не самая мощная, игру Швеция и Южная Корея также выдали скучную. Сумасшедший сэйв корейского вратаря Чжо Хен У после удара Берга с нескольких метров – это и все, на что можно было среагировать нейтральному зрителю.
Жарившимся на солнышке зрителям нижегородского стадиона все же удалось заснять гол в прямом эфире на смартфоны – к удару с пенальти можно было подготовиться. Классона снесли, судья не отреагировал, но после видеопросмотра поставил одиннадцатиметровый, который реализовал Гранквист. Нынешний и бывший игроки «Краснодара» сделали все красиво – решили исход матча.
В 14 матчах назначено уже аж восемь пенальти.
- Роналду сбили в начале матча Испания – Португалия. Он четко реализовал свой удар
- Гризманна зацепили во втором тайме игры Франция – Австралия, но только после видеопросмотра был назначен пенальти. Антуан был убийственно точен
- Через несколько минут Умтити сыграл рукой в штрафной, и Йединак забил за австралийцев
- Меса рухнул в штрафной в матче Аргентина – Исландия – споры были, но прекратились после того, как Месси не забил пенальти
- Поульсен скосил Куэву в игре Перу – Дания, судья решил пересмотреть эпизод и поставил пенальти. Куэва запустил мяч выше ворот (а героем матча стал как раз Поульсен, забивший единственный гол)
- Манджукича обняли и уложили на газон во время матча Хорватия – Нигерия, Модрич четко реализовал свой удар
- На Классоне сфолили в игре Швеция – Южная Корея, судье помог видеоповтор, а Гранквист был точен
- В игре Тунис – Англия Уокер завали Бен Юссефа. Сасси не промахнулся с точки и сравнял счет.
С вводом VAR вопросов к пенальти стало гораздо меньше, но самих пенальти вдруг возникло больше. Фактически именно с помощью видеопросмотров их было назначено чуть меньше половины – три, на Гризманне, Куэве и Классоне.
При этом интересно, что на исход матча напрямую повлиял лишь последний пенальти – тот, что мы увидели в игре Швеция – Корея.
Еще несколько фактов из нижегородского матча:
- Швеция и Корея впервые ударили по воротам на 20-й минуте матча. Это второй отрезок по продолжительности без ударов в матче ЧМ с 1966 года (после игры между Голландией и Коста-Рикой).
- 402 минуты шведы не могли забить ни гола в официальном матче (с мартовской игры против Чили)
- На счету Гранквиста 4 гола в последних 9 матчах за сборную Швеции
- Швеция впервые с ЧМ-1958 (!) сумела выиграть стартовый матч
- 14 из 26 голов на ЧМ-2018 забиты со стандартов. Больше половины!
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур
Швеция – Южная Корея – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Гранквист, 65 (с пенальти).
Предупреждения: Классон, 61 – Ким Шин-Вук, 13; Хи-Чан Хванг, 55.