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    Вас тоже бесит так много пенальти? Но все нормально


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    Голосов: 9
    18.06.2018 23:55
    Целых 8 в 14 матчах. Сильно.

    Нижний Новгород – предпоследний город, до которого добрался чемпионат мира. Вывеска не самая мощная, игру Швеция и Южная Корея также выдали скучную. Сумасшедший сэйв корейского вратаря Чжо Хен У после удара Берга с нескольких метров – это и все, на что можно было среагировать нейтральному зрителю.

    Жарившимся на солнышке зрителям нижегородского стадиона все же удалось заснять гол в прямом эфире на смартфоны – к удару с пенальти можно было подготовиться. Классона снесли, судья не отреагировал, но после видеопросмотра поставил одиннадцатиметровый, который реализовал Гранквист. Нынешний и бывший игроки «Краснодара» сделали все красиво – решили исход матча.

    В 14 матчах назначено уже аж восемь пенальти.

    • Роналду сбили в начале матча Испания – Португалия. Он четко реализовал свой удар
    • Гризманна зацепили во втором тайме игры Франция – Австралия, но только после видеопросмотра был назначен пенальти. Антуан был убийственно точен
    • Через несколько минут Умтити сыграл рукой в штрафной, и Йединак забил за австралийцев
    • Меса рухнул в штрафной в матче Аргентина – Исландия – споры были, но прекратились после того, как Месси не забил пенальти
    • Поульсен скосил Куэву в игре Перу – Дания, судья решил пересмотреть эпизод и поставил пенальти. Куэва запустил мяч выше ворот (а героем матча стал как раз Поульсен, забивший единственный гол)
    • Манджукича обняли и уложили на газон во время матча Хорватия – Нигерия, Модрич четко реализовал свой удар
    • На Классоне сфолили в игре Швеция – Южная Корея, судье помог видеоповтор, а Гранквист был точен
    • В игре Тунис – Англия Уокер завали Бен Юссефа. Сасси не промахнулся с точки и сравнял счет.

    С вводом VAR вопросов к пенальти стало гораздо меньше, но самих пенальти вдруг возникло больше. Фактически именно с помощью видеопросмотров их было назначено чуть меньше половины – три, на Гризманне, Куэве и Классоне.

    При этом интересно, что на исход матча напрямую повлиял лишь последний пенальти – тот, что мы увидели в игре Швеция – Корея.

    Еще несколько фактов из нижегородского матча:

    • Швеция и Корея впервые ударили по воротам на 20-й минуте матча. Это второй отрезок по продолжительности без ударов в матче ЧМ с 1966 года (после игры между Голландией и Коста-Рикой).
    • 402 минуты шведы не могли забить ни гола в официальном матче (с мартовской игры против Чили)
    • На счету Гранквиста 4 гола в последних 9 матчах за сборную Швеции
    • Швеция впервые с ЧМ-1958 (!) сумела выиграть стартовый матч
    • 14 из 26 голов на ЧМ-2018 забиты со стандартов. Больше половины!

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

    Швеция – Южная Корея – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гранквист, 65 (с пенальти).

    Предупреждения: Классон, 61 – Ким Шин-Вук, 13; Хи-Чан Хванг, 55.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА, Твиттер
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июня 2018, 06:53

      чем больше пенальти тем интереснее игра

      0
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      Рейтинг: +433

      Федун 19 июня 2018, 05:34

      уникальный ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 19 июня 2018, 05:25

      норм!

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:50

      С победой Шведы! ))

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 июня 2018, 17:47

      этот чемпионат вообще поделу и без пенальти

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 июня 2018, 17:23

      Франция забила с пенальти после повтора и выиграла в 1 мяч!? Разве не повлияло на исход?
      А то что Куэва запустил мяч выше ворот - его проблема. забил бы - тоже повлияло бы на исход матча...

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > panmon 18 июня 2018, 17:32

      Австралийцы с пенальти отыграли мяч, так что не считается.

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Файдаэн 18 июня 2018, 17:50

      В моменте с Умтити - пенальти ставили без ВАР, так что ВАР и повлияла на исход

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 17:21

      Игра отстой... Дорогу Германии и Мексике!!! Игру таких команд я хочу смотреть, а то что сегодня шведы с корейцами мутили оставьте низшим лигам Албании... Без Ибры сб. Швеция никакая...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Superviser77 18 июня 2018, 17:24

      Бельгию еще не видели, но в целом согласен. Очень скучные матчи.
      Мадридское дерби немного веселее вышло, но там больше на скиле единиц чем командно

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