Вас тоже бесит так много пенальти? Но все нормально

Целых 8 в 14 матчах. Сильно.

Нижний Новгород – предпоследний город, до которого добрался чемпионат мира. Вывеска не самая мощная, игру Швеция и Южная Корея также выдали скучную. Сумасшедший сэйв корейского вратаря Чжо Хен У после удара Берга с нескольких метров – это и все, на что можно было среагировать нейтральному зрителю.

Жарившимся на солнышке зрителям нижегородского стадиона все же удалось заснять гол в прямом эфире на смартфоны – к удару с пенальти можно было подготовиться. Классона снесли, судья не отреагировал, но после видеопросмотра поставил одиннадцатиметровый, который реализовал Гранквист. Нынешний и бывший игроки «Краснодара» сделали все красиво – решили исход матча.

В 14 матчах назначено уже аж восемь пенальти.

Роналду сбили в начале матча Испания – Португалия. Он четко реализовал свой удар

Гризманна зацепили во втором тайме игры Франция – Австралия, но только после видеопросмотра был назначен пенальти. Антуан был убийственно точен

Через несколько минут Умтити сыграл рукой в штрафной, и Йединак забил за австралийцев

Меса рухнул в штрафной в матче Аргентина – Исландия – споры были, но прекратились после того, как Месси не забил пенальти

Поульсен скосил Куэву в игре Перу – Дания, судья решил пересмотреть эпизод и поставил пенальти. Куэва запустил мяч выше ворот (а героем матча стал как раз Поульсен, забивший единственный гол)

Манджукича обняли и уложили на газон во время матча Хорватия – Нигерия, Модрич четко реализовал свой удар

На Классоне сфолили в игре Швеция – Южная Корея, судье помог видеоповтор, а Гранквист был точен

В игре Тунис – Англия Уокер завали Бен Юссефа. Сасси не промахнулся с точки и сравнял счет.

С вводом VAR вопросов к пенальти стало гораздо меньше, но самих пенальти вдруг возникло больше. Фактически именно с помощью видеопросмотров их было назначено чуть меньше половины – три, на Гризманне, Куэве и Классоне.

При этом интересно, что на исход матча напрямую повлиял лишь последний пенальти – тот, что мы увидели в игре Швеция – Корея.

Еще несколько фактов из нижегородского матча:

Швеция и Корея впервые ударили по воротам на 20-й минуте матча. Это второй отрезок по продолжительности без ударов в матче ЧМ с 1966 года (после игры между Голландией и Коста-Рикой).

402 минуты шведы не могли забить ни гола в официальном матче (с мартовской игры против Чили)

На счету Гранквиста 4 гола в последних 9 матчах за сборную Швеции

Швеция впервые с ЧМ-1958 (!) сумела выиграть стартовый матч

14 из 26 голов на ЧМ-2018 забиты со стандартов. Больше половины!

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Швеция – Южная Корея – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гранквист, 65 (с пенальти).

Предупреждения: Классон, 61 – Ким Шин-Вук, 13; Хи-Чан Хванг, 55.

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