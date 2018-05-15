Если Глушаков уйдет из «Спартака», то куда?

Резонансная тема месяца.

«Зенит»

Аргумент: питерский клуб любит собирать футболистов с паспортом, причем практически всех подряд, кто сколько-нибудь засветился. Возраст тоже не смущает – того же Жиркова взяли 32-летним. К тому же в центре поля у команды явно не все в порядке – Паредес хорош, но не всегда стабилен, от Краневиттера ждали куда большего, старательного Кузяева губят травмы.

Вероятность: стремится к нулю. Едва ли «Зениту» захочется брать футболиста, который так старательно троллил клуб в соцсетях. Да и в целом перекупать у главного конкурента игрока, который провел очень средний сезон – не слишком уместно. С Дзюбой была другая история – трансфер был куда более перспективным. Впрочем, некоторые трансферные решения «Зенита» не кажутся слишком логичными, так что исключать вариант с Глушаковым все-таки нельзя.

«Локомотив»

Аргумент: укрепление центра поля. Юрию Семину не помешал бы еще один добротный игрок с паспортом в середину, учитывая, что Тарасов провел не слишком яркий сезон, у Михалика травма, Коломейцев – не основа, а Баринов прочно засел на скамье. Плюс к тому бойцы в семинских командах регулярно приживались, а боевитости у Глушакова всегда хватало.

Вероятность: невелика. Глушакову в «Локомотиве» место совсем не гарантировано – все варианты у Семина в этом сезоне отлично сработали. А переходить на скамейку смысла нет. К тому же здесь, как и в случае с «Зенитом», трибуны трансферу совсем не порадуются. Клубу лишние проблемы с фанатами тоже ни к чему.

«Краснодар»

Аргумент: здесь комфортно чувствуют себя футболисты, чья значительная часть карьеры и лучшие годы уже позади. А клубу нравится их трудоустраивать. Широков, Мамаев, Шишкин, Янбаев, Торбинский, Измайлов, Быстров, недавно добавился Шатов – почти целая команда. Глушаков вполне подходит этому списку, да и игроков с паспортом «Краснодару» надо бы иметь больше.

Вероятность: есть. Такой вариант пошел бы на пользу и самому игроку (игровая практика наверняка гарантирована), и клубу (укрепление центра поля, паспорт). Вопрос, насколько интересен был бы такой трансфер обеим сторонам.

«Ростов»

Аргумент: будет выступать практически дома. Плюс – под руководством Валерия Карпина, который и брал его в «Спартак». Фанатам, правда, может не понравиться, что Глушаков играл за ростовский СКА на правах аренды, хотя далеко не все про это вспомнят. И с игровой практикой у футболиста проблем возникнуть не должно.

Вероятность: не кажется высокой. Вряд ли Глушакову захочется отказываться от лигочемпионских амбиций – «Ростов», при всем уважении, сейчас не выглядит клубом, который способен биться за медали. К тому же переезд ближе к дому будет намекать на скорое завершение карьеры, о чем Глушакову думать очень рано.

Средний клуб из Европы

Аргумент: старательность, бойцовские качества Глушакова – позволили бы ему играть практически в любой лиге, но при должном уровне подготовки. В Европе наверняка есть несколько неплохих клубов, которым был бы интересен вариант с арендой игрока – все-таки капитан прошлогоднего чемпиона, забивал в Лиге чемпионов, больше полусотни матчей в сборной.

Вероятность: сложно оценить. В основном, наши футболисты только заявляют о желании поиграть в зарубежной лиге, на деле же все они остаются дома. Исключения – не слишком радуют: Митрюшкин не вырос выше «Сьона», Караваев играет за слабые команды, Дьяков пропал в турецком середняке, в ворота Габулова все подряд влетает в «Брюгге». Да и очень сомнительно, что 31-летнему Глушакову еще интересно пробовать что-то совершенно новое.

«Спартак»

Аргумент: в каждом сезоне Глушаков приносил «Спартаку» определенную пользу. В чемпионском сезоне был лидером команды. Он любит этот клуб, и у него хороший контакт с болельщиками.

Вероятность: высокая. Капитан наверняка получит еще один шанс, а Каррера снова найдет с ним общий язык. Все это произойдет по необходимости – футболистов высокого уровня с российским паспортом у «Спартака» крайне мало, во вторую половину турнирной таблицы игроку идти пока рано, а с топовыми командами он либо в контрах, либо вряд ли нужен чисто по игровым соображениям.

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Что делать дальше: нужно пообщаться с игроками, и с капитаном тоже.

В общем, продолжение истории Глушакова в «Спартаке» все еще возможно.

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