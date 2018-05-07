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    Роман Еременко скоро вернется. Куда?


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    Голосов: 8
    07.05.2018 14:30
    «Спартак» – вполне реальный вариант.

    Полтора года назад Еременко пошел не той дорогой. Роман был самым значимым полузащитником российской лиги, работал над трансфером в достойный европейский клуб и смеялся над рейтингом Феллаини в FIFA 17. А потом в его крови нашли кокаин.

    FIFA 17

    Еременко выгнали из профессионального спорта на два года. Поначалу о жестком наказании вопил каждый школьник, но постепенно про лидера армейцев забыли. В последние месяцы максимум внимания к штрафнику растворялся в подземельных блогах. И тут Роман Бабаев вспомнил, что сезон заканчивается, а уже осенью Еременко сможет играть. Спортивный директор ЦСКА сразу обозначил: этот парень – наш. Но вообще-то не факт.

    У финна нет действующего контракта. А значит, есть свобода и внимание сразу нескольких клубов из разных стран. Осталось выбрать сценарий.

    Скучный

    ЦСКА – путь с наименьшим сопротивлением. Еременко идеально впишется в модель Гончаренко. Схема 3-5-2 с треугольником в центре поля наконечником вниз (Вернблум или Бистрович). Перед опорником – креативные центрхавы с щадящей загруженностью в обороне, установкой на короткий пас и сразу двумя адресатами в атаке. Предельно удобная среда и задачи для Романа – вспоминать футбол лучше именно так.

    Из бонусных реаниматоров карьеры: монополия на стандарты, лояльность руководства и вполне проходимая конкуренция. ЦСКА реально нуждается в исполнителе типа Еременко. Головин сорвется в топовый чемпионат если не летом, то зимой. Кучаев хорош, но порвал кресты и может заболеть синдромом второго года. Натхо откровенно борется со старостью. Дорога в старт открыта даже для футболиста, который не играл два года. Тем более, мастерство не пропьешь (или что там делал Еременко).

    Из минусов: скука. Спустя дисквалификацию размером с эпоху для Романа не изменится ничего – рядом останется даже Муса. Это и самый разумный путь, и вернейший способ расщепить вызов от возвращения на поле. А можно поступить неправильно и не прослыть унылым старпером.

    Роман Еременко

    Скандальный

    Пока Еременко сохранял рабочий вес и возился с мячом на пляжах, его агент вплотную сблизился со «Спартаком». Примерно в каждом интервью Нобель Арустамян уверяет, что его друг Марко Трабукки не отдавал трудовую книжку красно-белым. Но суперинсайдер не отрицает: агент и Массимо Каррера работают в крепкой итальянской связке.

    Именно с этим связывают странные итерации с контрактом младшего из братьев Еременко. Сергея выкупили из молодежки «Базеля» в юрмальский «Спартак», чтобы сразу отдать в аренду московскому. Судя по статистике за основу (0 матчей) и моментальной ссылке в дубль (2 матча), чисто спортивной химии в замороченной схеме немного. Вполне вероятно, это заход Трабукки на контракт со средним братом.

    Еременко с ромбиком – атомная бомба. Роман гарантированно вернет статус звезды у медиа, независимо от уровня игры. Параллельно он будет по-прежнему бороться за чемпионство и бросит себе по-настоящему мощный вызов. В случае победы Еременко возьмет все. В случае поражения особо не потеряет. Взамен придется потерпеть примерно два матча за сезон под лютой ненавистью от армейской трибуны.

    Сложнейший

    «Моя мечта – поиграть в топовом европейском чемпионате». Вот лаконичная мысль от полузащитника за пару месяцев до истории с кокаином. Живы амбиции или нет, осознает только сам Еременко. Но если живы, валить подальше от российского чемпионата нужно заранее. Наш чемпионат – болото, и в возрасте Романа (31 год) в достойную команду из него уже не выбираются. Единственный выход – не увязнуть изначально.

    Трабукки вполне способен посодействовать переезду на Запад. Понятно, что с такими косяками за спиной и длительным отсутствием практики Еременко не светит трансфер в топовый или даже средний клуб. Но разве условный «Саутгемптон» – так себе шанс под занавес карьеры? Факт, что его представители общались с ЦСКА. Но не факт, что предметом беседы был именно (или только) Головин. Вероятность, хоть и призрачная, есть всегда.

    Идиотский

    Но у финна есть и другой соблазн – деньги. Азиатам глубоко плевать на дисквалификации, наркотики и уровень игры. Если фамилия на футболке хоть немного резонирует, то они легко подготовят контракт с щедрым гонораром. Еременко может обеспечить себе пенсию, лишь подмигнув глазом в восточном направлении. Намеки на подобные действия уже случились.

    Но дороги назад – не будет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 мая 2018, 10:19

      надо возвращаться в цска

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 мая 2018, 14:11

      Ниче у него пешки ! до сих пор жрет кокс походу и амфетамины !

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 8 мая 2018, 09:38

      надо валить в китай. обеспечить старость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 8 мая 2018, 08:29

      Я думаю что он вернется в ЦСКА, но не заиграет на должном уровне и через сезон уйдет в какой-нибудь середняк РФПЛ. В Урал к примеру.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 8 мая 2018, 08:12

      Наберет ли прежний уровень? Вот в чем вопрос.

      5
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 8 мая 2018, 03:58

      Да причем тут ваш спартак, никому не нужный?! Пихают надо-не надо...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 мая 2018, 21:44

      не думаю что ему светит куда-то кроме ЦСКА, с учётом его проблем с пахом и отсутствием игровой практики, для ЦСКА вариант норм, с учётом что почти бесплатно

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 мая 2018, 19:16

      самый лучший для него вариант конечно же возвращение в ЦСКА, ну или поискать вариант в Европе если не срастется с армейцами.

      5
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 7 мая 2018, 19:02

      Пойдёт туда, куда дорога ляжет))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 7 мая 2018, 17:45

      Конечно в ЦСКА и Натхо по новой заиграет. И вообще эта история с дисквалификацией какая то тёмная комбинация.

      3
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