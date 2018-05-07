Роман Еременко скоро вернется. Куда?

«Спартак» – вполне реальный вариант.

Полтора года назад Еременко пошел не той дорогой. Роман был самым значимым полузащитником российской лиги, работал над трансфером в достойный европейский клуб и смеялся над рейтингом Феллаини в FIFA 17. А потом в его крови нашли кокаин.

Еременко выгнали из профессионального спорта на два года. Поначалу о жестком наказании вопил каждый школьник, но постепенно про лидера армейцев забыли. В последние месяцы максимум внимания к штрафнику растворялся в подземельных блогах. И тут Роман Бабаев вспомнил, что сезон заканчивается, а уже осенью Еременко сможет играть. Спортивный директор ЦСКА сразу обозначил: этот парень – наш. Но вообще-то не факт.

У финна нет действующего контракта. А значит, есть свобода и внимание сразу нескольких клубов из разных стран. Осталось выбрать сценарий.

Скучный

ЦСКА – путь с наименьшим сопротивлением. Еременко идеально впишется в модель Гончаренко. Схема 3-5-2 с треугольником в центре поля наконечником вниз (Вернблум или Бистрович). Перед опорником – креативные центрхавы с щадящей загруженностью в обороне, установкой на короткий пас и сразу двумя адресатами в атаке. Предельно удобная среда и задачи для Романа – вспоминать футбол лучше именно так.

Из бонусных реаниматоров карьеры: монополия на стандарты, лояльность руководства и вполне проходимая конкуренция. ЦСКА реально нуждается в исполнителе типа Еременко. Головин сорвется в топовый чемпионат если не летом, то зимой. Кучаев хорош, но порвал кресты и может заболеть синдромом второго года. Натхо откровенно борется со старостью. Дорога в старт открыта даже для футболиста, который не играл два года. Тем более, мастерство не пропьешь (или что там делал Еременко).

Из минусов: скука. Спустя дисквалификацию размером с эпоху для Романа не изменится ничего – рядом останется даже Муса. Это и самый разумный путь, и вернейший способ расщепить вызов от возвращения на поле. А можно поступить неправильно и не прослыть унылым старпером.

Скандальный

Пока Еременко сохранял рабочий вес и возился с мячом на пляжах, его агент вплотную сблизился со «Спартаком». Примерно в каждом интервью Нобель Арустамян уверяет, что его друг Марко Трабукки не отдавал трудовую книжку красно-белым. Но суперинсайдер не отрицает: агент и Массимо Каррера работают в крепкой итальянской связке.

Именно с этим связывают странные итерации с контрактом младшего из братьев Еременко. Сергея выкупили из молодежки «Базеля» в юрмальский «Спартак», чтобы сразу отдать в аренду московскому. Судя по статистике за основу (0 матчей) и моментальной ссылке в дубль (2 матча), чисто спортивной химии в замороченной схеме немного. Вполне вероятно, это заход Трабукки на контракт со средним братом.

Еременко с ромбиком – атомная бомба. Роман гарантированно вернет статус звезды у медиа, независимо от уровня игры. Параллельно он будет по-прежнему бороться за чемпионство и бросит себе по-настоящему мощный вызов. В случае победы Еременко возьмет все. В случае поражения особо не потеряет. Взамен придется потерпеть примерно два матча за сезон под лютой ненавистью от армейской трибуны.

twit text — Nobel Arustamyan (@ANobelito) 7 января 2018 г.

Сложнейший

«Моя мечта – поиграть в топовом европейском чемпионате». Вот лаконичная мысль от полузащитника за пару месяцев до истории с кокаином. Живы амбиции или нет, осознает только сам Еременко. Но если живы, валить подальше от российского чемпионата нужно заранее. Наш чемпионат – болото, и в возрасте Романа (31 год) в достойную команду из него уже не выбираются. Единственный выход – не увязнуть изначально.

Трабукки вполне способен посодействовать переезду на Запад. Понятно, что с такими косяками за спиной и длительным отсутствием практики Еременко не светит трансфер в топовый или даже средний клуб. Но разве условный «Саутгемптон» – так себе шанс под занавес карьеры? Факт, что его представители общались с ЦСКА. Но не факт, что предметом беседы был именно (или только) Головин. Вероятность, хоть и призрачная, есть всегда.

twit text — Загнивающий Запад (@gniloywest) 18 ноября 2016 г.

Идиотский

Но у финна есть и другой соблазн – деньги. Азиатам глубоко плевать на дисквалификации, наркотики и уровень игры. Если фамилия на футболке хоть немного резонирует, то они легко подготовят контракт с щедрым гонораром. Еременко может обеспечить себе пенсию, лишь подмигнув глазом в восточном направлении. Намеки на подобные действия уже случились.

Но дороги назад – не будет.