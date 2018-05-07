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    ЦСКА в мае проведет переговоры с Романом Еременко о возвращении

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об устной договоренности столичного клуба с полузащитником Романом Еременко о возвращении в команду после окончания его дисквалификации.

    «Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно.

    С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги», – заявил Бабаев.

    Напомним, что Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года за употребление кокаина.

    Источник: ТАСС

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    07.05.2018 09:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1580

      srg38 7 мая 2018, 17:52

      Ну удобно когда в клубе свой дилер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 14:20

      Вызывает только удивление.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 мая 2018, 13:36

      Неужели у ЦСКА всё настолько плохо с трансферами?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 7 мая 2018, 20:30

      С деньгами плохо, а не с трансферами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 7 мая 2018, 11:19

      У ЦСКА постоянная напряженка с запасом и изголодавшийся по футболу Еременко очень даже сгодится на пару сезонов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 мая 2018, 10:31

      А нужен он? И не мальчик уже и репутация подмочена...Был бы еще центральный защитник, можно было бы и взять, уходят старики....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 7 мая 2018, 10:19

      С Еременко поступили не верно, футболисты тоже люди, ну нюхнул он когда-то что-то, за 5 дней до игры, нашли остатки в крови, что им, одну перловку всю карьеру жрать и водой с родника запивать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > rostik-100 7 мая 2018, 11:33

      Получается, употребление наркотиков- вполне нормально?? И рацион у спортсменов гоооораздо шире! В конце концов, век спортивной карьеры не так долог, и оплачивается шикарно, возможно даже чересчур, так что наказание должно быть гораздо жестче.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 7 мая 2018, 09:55

      теперь он должен смыть потом и кровью своё это прошлое..

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 7 мая 2018, 09:52

      Я про него и уж забыл совсем

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FCZenit is Ivanovo 7 мая 2018, 10:45

      Получается, далеко живёшь от Москвы.

      0
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo > vladimir-7 7 мая 2018, 10:53

      Нет всего 6 часов до вас, но теперь 3 часа на ласточке

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