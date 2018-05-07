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  • ЦСКА в мае проведет переговоры с Романом Еременко о возвращении

ЦСКА в мае проведет переговоры с Романом Еременко о возвращении

7 мая 2018, 09:44
12

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об устной договоренности столичного клуба с полузащитником Романом Еременко о возвращении в команду после окончания его дисквалификации.

«Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно.

С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги», – заявил Бабаев.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года за употребление кокаина.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (12)
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FCZenit is Ivanovo
1525675945
Я про него и уж забыл совсем
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neofizer
1525676136
теперь он должен смыть потом и кровью своё это прошлое..
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rostik-100
1525677594
С Еременко поступили не верно, футболисты тоже люди, ну нюхнул он когда-то что-то, за 5 дней до игры, нашли остатки в крови, что им, одну перловку всю карьеру жрать и водой с родника запивать...
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Чикомас
1525678289
А нужен он? И не мальчик уже и репутация подмочена...Был бы еще центральный защитник, можно было бы и взять, уходят старики....
Ответить
polt
1525681190
У ЦСКА постоянная напряженка с запасом и изголодавшийся по футболу Еременко очень даже сгодится на пару сезонов.
Ответить
BRO_football
1525689377
Неужели у ЦСКА всё настолько плохо с трансферами?
Ответить
zigbert
1525692023
Вызывает только удивление.
Ответить
srg38
1525704767
Ну удобно когда в клубе свой дилер.
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