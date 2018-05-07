ЦСКА в мае проведет переговоры с Романом Еременко о возвращении

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об устной договоренности столичного клуба с полузащитником Романом Еременко о возвращении в команду после окончания его дисквалификации.

«Журналисты немного не так интерпретировали слова. Речь идет о том, что мы с Романом и его агентом на связи, и нельзя исключать того, что Рома вернется. По крайней мере, при прочих равных у нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, он должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом, как о состоявшемся факте, пока невозможно.

С августа он может начать тренироваться, поэтому, если будет принято решение о его возвращении, так и произойдет – он начнется заниматься. Это решение должно быть принято обоюдно – есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решен. Все зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определенные нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги», – заявил Бабаев.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован 18 ноября 2016 года за употребление кокаина.