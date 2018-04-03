Касильяс – легенда, но на его карьеру грустно смотреть

У великого голкипера все плохо.

Этот сезон чемпионата Португалии получается странным. Три мяча отыгрываются за несколько минут, а на скамейке плачут звезды. Лидирует здесь обновленная «Бенфика», которая ничего не показала в Лиге чемпионов. «Порту» идет прямо за ней, хотя легко мог возглавлять таблицу. Для вратаря «Порту» Икера Касильяса матч против «Белененсеша» стал 1000-м на профессиональном уровне. Он пропустил два мяча и приблизил «Бенфику» к трофею. Самого Касильяса летом там уже не будет.

Помните, как Касильяса убирали из «Реала», которому вратарь отдал 25 лет карьеры? Моуринью раздувал в команде конфликты и воевал с испанцами из «Барселоны», а Касильяс и Хави пытались всех примирить. Тренеру это не понравилось. Просто он не мог поставить даже легендарного игрока выше себя самого. Именно Моуринью сломал Икера психологически, что проявилось даже после его ухода. Пошли простейшие ошибки – их Касильясу уже не прощали. Заключительная пресс-конференция Икера получилась скомканной, потому что рядом не было больше никого. Вратарь плакал.

«Атмосфера в команде была странной. Уже в зимой 2015 года знал, что покину клуб. Это оказалось лучшим решением в самый подходящий момент. В силу обстоятельств тренер сделал ставку на Диего Лопеса», – объяснял потом Касильяс. Потом вратарь добавил, что мысли об уходе посещали его еще за год до этого, когда клуб выиграл Лигу чемпионов. Уйти сразу победы в еврокубке, где «Реал» разгромил конкурентов из «Атлетико», можно было красиво. Тогда Касильяс не решился, чем сделал себе хуже.

Летом в карьере Касильяса снова будет новый клуб. В «Порту» считают деньги и хотят оптимизировать расходы по зарплате. Икера зовут в МЛС, призывают вернуться в Испанию, а сам он даже хочет попробовать себя в Серии А. «Бетис» – самый реальный и конкретный претендент на Касильяса прямо сейчас. Здесь собрали приличный состав с Тельо, Бартрой и другими испанцами. Кажется, приглашение игроков, у которых не получилось в других командах, уже становится местной философией. Но потянет ли Касильяс уровень Примеры?

В «Порту» Икер Касильяс уже перестал быть безоговорочно основным вратарем. В этом чемпионате он отыграл только 15 матчей, а ссылку в запас официально объяснили случаем с мобильником. Окончательная ставка на 25-летнего Жозе Са будет сделана после официального ухода Касильяса. Пока же Икеру еще позволено мелькать в различных хит-парадах. Что-то удивительное в его игре еще осталось.

Даже сейчас Икер Касильяс бьет рекорды, но на этом ограничиваются все его победы с «Порту». В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» испанец установил сразу два достижения. Он обновил показатель по количеству игр в Лиге чемпионов (167 матчей) и в рекордный 57-й раз сыграл на ноль в этом турнире. В ноябре 2017 года ему вручили награду Golden Foot, которую получают игроки старше 28 лет за личные и командные успехи. Икер стал всего вторым вратарем с этим призом. Первым был Буффон.

Касильяс и Буффон – это больше, чем просто вратари. Они всегда поддерживали друг друга и оба войдут в историю. Но если Буффона даже против воли все еще пытаются вызвать в сборную Италии и делают вечной иконой «Ювентуса», то о Касильясе сейчас все забывают. «Хочу продержаться в игре на год дольше, чем Буффон», – недавно высказал Икер. Кажется, его ждет тихий футбольный конец в клубе-середняке чемпионата Испании, который пройдет вообще без почестей.

Общее впечатление от карьеры Касильяса уже испорчено. Все может стать еще ужаснее.

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