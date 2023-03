Коэнтрау постоянно плачет. Его судьба ужасна

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау всегда был ранимым. В полуфинале Кубка Португалии-2011 его «Бенфика» встречалась с «Порту». Первый матч команда выиграла со счетом 2:0, а ответный проиграла на домашнем стадионе – 1:3. Фабиу Коэнтрау расстроился больше всех остальных и просто ревел. Через две недели после этого «Брага» выиграла домашний полуфинал Лиги Европы. Соперники «Бенфики» прошли в финал, а Коэнтрау снова сорвался.

В 2013 году сорвался переход Фабиу из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Тогда Коэнтрау до последнего надеялся уехать в Англию, а при закрытии трансферного окна расстроился до слез. С того момента из его игры окончательно пропали знаменитые искры. Если в начале мадридской карьеры Коэнтрау конкурировал с Марсело, то потом смотрел за прогрессом бразильца со скамейки запасных.

По этому поводу должны были грустить уже болельщики, потому что Коэнтрау – парень не без таланта. Он классно работал с мячом, забивал голы и признавался в любви к «Реалу». Травмы и психологические проблемы убили всю перспективу игрока, который мог стать великим. Фабиу ломал ногу, потом пропускал несколько месяцев из-за проблем с бедром. «Реал» все еще пробует взбодрить Коэнтрау безрезультатными арендами. До лета 2018 года защитник принадлежит «Спортингу», а соперники по португальской лиге иногда над ним просто издеваются. Кстати, после недавнего матча с «Порту» Коэнтрау еще и обвинили в расизме за оскорбление Мареги.

(Com som) Que tiro foi esse Ricardo Pereira? Sujeito a levar um cartão vermelho por falta grave, ainda bem que o VAR anda a dormir! xD

Já agora @Fabio_Coentrao qual é o sabor do revaldo no dragão ? #FCPSCP #FCPorto #QueTiroFoiEsse #TacadePortugal #Coentrão #coentrao pic.twitter.com/6DADUy1LgW