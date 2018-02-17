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    Коэнтрау постоянно плачет. Его судьба ужасна


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    Голосов: 13
    17.02.2018 18:00
    Над известным защитником издевается жизнь.

    Португальский защитник Фабиу Коэнтрау всегда был ранимым. В полуфинале Кубка Португалии-2011 его «Бенфика» встречалась с «Порту». Первый матч команда выиграла со счетом 2:0, а ответный проиграла на домашнем стадионе – 1:3. Фабиу Коэнтрау расстроился больше всех остальных и просто ревел. Через две недели после этого «Брага» выиграла домашний полуфинал Лиги Европы. Соперники «Бенфики» прошли в финал, а Коэнтрау снова сорвался.

    В 2013 году сорвался переход Фабиу из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Тогда Коэнтрау до последнего надеялся уехать в Англию, а при закрытии трансферного окна расстроился до слез. С того момента из его игры окончательно пропали знаменитые искры. Если в начале мадридской карьеры Коэнтрау конкурировал с Марсело, то потом смотрел за прогрессом бразильца со скамейки запасных.

    По этому поводу должны были грустить уже болельщики, потому что Коэнтрау – парень не без таланта. Он классно работал с мячом, забивал голы и признавался в любви к «Реалу». Травмы и психологические проблемы убили всю перспективу игрока, который мог стать великим. Фабиу ломал ногу, потом пропускал несколько месяцев из-за проблем с бедром. «Реал» все еще пробует взбодрить Коэнтрау безрезультатными арендами. До лета 2018 года защитник принадлежит «Спортингу», а соперники по португальской лиге иногда над ним просто издеваются. Кстати, после недавнего матча с «Порту» Коэнтрау еще и обвинили в расизме за оскорбление Мареги.

    Здесь Коэнтрау пока отыграл всего 12 матчей, но уже отметился в новостях. Самой ужасной встречей выдалась игра против «Витории Сетубал». «Спортинг» побеждал с минимальным счетом, но в концовке матча из-за глупости от Коэнтрау назначили пенальти. Почти сразу разгневанного защитника заменили, а тот принялся ломать скамейку запасных. Потом Фабиу схватился за голову и расплакался. «Спортинг» пропустил с одиннадцатиметрового и потерял важные очки. «Я человек, а не машина. После замены вел себя так, как ощущал в тот момент. Хотел бы извиниться перед поклонниками «Спортинга», – написал потом Коэнтрау.

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    Публикация от text (@fabio_coentrao)

    Новый серьезный случай произошел уже в матче Лиги Европы. Выездная игра с «Астаной» завершилась победой «Спортинга» со счетом 3:1, но радости для Коэнтрау это не прибавило. Во время матча он жаловался на несправедливость судейских решений и ошибочно предъявленную желтую карточку. Болельщики тоже оскорбляли Фабиу, когда тот шел через тоннель. Все это довело его до очередной истерики. Коэнтрау уже написал гневный пост в фейсбуке, который собрал тысячи лайков. Но на поверхности остаются именно слезы. Пусть и по заслуженному поводу.

    Забавно, что Коэнтрау сам провоцирует фанатов на ненависть в свой адрес. В португальской лиге 29-летний Коэнтрау приобрел известность, когда выступал за «Бенфику». Там его и нашел «Реал», выложивший за трансфер 30 миллионов евро. В 2015 году пошли первые слухи о его возможном переходе в «Спортинг». Тогда Фабиу написал в фэйсбуке, что готов вернуться только в «Бенфику», а остальные клубы просто уважает. Сейчас этот пост удален, а Коэнтрау работает на благо «Спортинга».

    Если забытые обещания простить еще можно, то глупый поступок – нет. Недавно Коэнтрау сфотографировался с шарфом «Бенфика» – дерьмо». Теперь болельщики обещают бывшему игроку горячую встречу.

    Кажется, это должно стать поводом для новых слез.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 февраля 2018, 10:22

      Да ничего такого, просто слишком эмоциональный человек. А что с шарфом сфоткался - мне кажется, просто кто с ним на кадре, его подставили. Банально мог не видеть эту надпись.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 19 февраля 2018, 08:19

      Коэнтрау, Роналду...
      Видимо у португальцев менталитет такой )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 18 февраля 2018, 23:58

      Слово "MERDA" у меня ассоциируется с Алексеем Макеевым aka AlexTime.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 18 февраля 2018, 05:17

      Ему бы к психотерапевту обратиться, иначе может плохо закончиться. Жалеть неправильно, но удачи и здоровья ему пожелаю.

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 17 февраля 2018, 23:56

      автор на шарфу написано бенфика и дерьмо,то ест бенфика против дерьма,что за кливета на фабио,как тебя зовут автор?где твоё имя?щас буду доводить тебя до слёз писюн

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 17 февраля 2018, 23:29

      ранимый он какой то

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 февраля 2018, 21:14

      дурачок какой то...

      0
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > mihail200606 17 февраля 2018, 23:16

      Почему? Выше правильно заметили про возможную депрессию. У португальца явно нервы расшатаны. Зря тут эту статейку напечатали ради смеха.
      Мы ж не в курсе, может, у него близкие родственники болеют чем-то неизлечимым или еще что.

      2
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 17 февраля 2018, 20:11

      +++

      1
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      Рейтинг: +185

      Des79 17 февраля 2018, 19:08

      с таким характером не стать профи!!!!

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 19:03

      сильно чувствительный человек просто да и разные неудачи в карьере способствуют этому, но все же прилюдные мужские слезы у многих вызывают либо смех либо ненависть поэтому на будущее ему лучше поработать над собой чтобы не допускать подобного.

      9
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > OfaZavr 17 февраля 2018, 20:15

      Не-а, нельзя всё прятать внутри. Эмоции должны выходить наружу, иначе может плохо закончиться для человека: и инсульты с инфарктами, и онкология, и т.д.
      Это у нас очень странно и фигово воспитывают детей по глупым гендерным стереотипам. Давно пора отказаться от этого.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Sola 18 февраля 2018, 11:07

      полностью согласен, но я так сказал исключительно потому что его же досаждают и над ним смеются, многие же не хотят понимать а просто их это раздражает и все.

      4
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