Коэнтрау постоянно плачет. Его судьба ужасна

Над известным защитником издевается жизнь.

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау всегда был ранимым. В полуфинале Кубка Португалии-2011 его «Бенфика» встречалась с «Порту». Первый матч команда выиграла со счетом 2:0, а ответный проиграла на домашнем стадионе – 1:3. Фабиу Коэнтрау расстроился больше всех остальных и просто ревел. Через две недели после этого «Брага» выиграла домашний полуфинал Лиги Европы. Соперники «Бенфики» прошли в финал, а Коэнтрау снова сорвался.

В 2013 году сорвался переход Фабиу из «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Тогда Коэнтрау до последнего надеялся уехать в Англию, а при закрытии трансферного окна расстроился до слез. С того момента из его игры окончательно пропали знаменитые искры. Если в начале мадридской карьеры Коэнтрау конкурировал с Марсело, то потом смотрел за прогрессом бразильца со скамейки запасных.

По этому поводу должны были грустить уже болельщики, потому что Коэнтрау – парень не без таланта. Он классно работал с мячом, забивал голы и признавался в любви к «Реалу». Травмы и психологические проблемы убили всю перспективу игрока, который мог стать великим. Фабиу ломал ногу, потом пропускал несколько месяцев из-за проблем с бедром. «Реал» все еще пробует взбодрить Коэнтрау безрезультатными арендами. До лета 2018 года защитник принадлежит «Спортингу», а соперники по португальской лиге иногда над ним просто издеваются. Кстати, после недавнего матча с «Порту» Коэнтрау еще и обвинили в расизме за оскорбление Мареги.

Здесь Коэнтрау пока отыграл всего 12 матчей, но уже отметился в новостях. Самой ужасной встречей выдалась игра против «Витории Сетубал». «Спортинг» побеждал с минимальным счетом, но в концовке матча из-за глупости от Коэнтрау назначили пенальти. Почти сразу разгневанного защитника заменили, а тот принялся ломать скамейку запасных. Потом Фабиу схватился за голову и расплакался. «Спортинг» пропустил с одиннадцатиметрового и потерял важные очки. «Я человек, а не машина. После замены вел себя так, как ощущал в тот момент. Хотел бы извиниться перед поклонниками «Спортинга», – написал потом Коэнтрау.

text Публикация от text (@fabio_coentrao) Янв 20, 2018 в 7:49 PST

Новый серьезный случай произошел уже в матче Лиги Европы. Выездная игра с «Астаной» завершилась победой «Спортинга» со счетом 3:1, но радости для Коэнтрау это не прибавило. Во время матча он жаловался на несправедливость судейских решений и ошибочно предъявленную желтую карточку. Болельщики тоже оскорбляли Фабиу, когда тот шел через тоннель. Все это довело его до очередной истерики. Коэнтрау уже написал гневный пост в фейсбуке, который собрал тысячи лайков. Но на поверхности остаются именно слезы. Пусть и по заслуженному поводу.

Забавно, что Коэнтрау сам провоцирует фанатов на ненависть в свой адрес. В португальской лиге 29-летний Коэнтрау приобрел известность, когда выступал за «Бенфику». Там его и нашел «Реал», выложивший за трансфер 30 миллионов евро. В 2015 году пошли первые слухи о его возможном переходе в «Спортинг». Тогда Фабиу написал в фэйсбуке, что готов вернуться только в «Бенфику», а остальные клубы просто уважает. Сейчас этот пост удален, а Коэнтрау работает на благо «Спортинга».

Если забытые обещания простить еще можно, то глупый поступок – нет. Недавно Коэнтрау сфотографировался с шарфом «Бенфика» – дерьмо». Теперь болельщики обещают бывшему игроку горячую встречу.

@Fabio_Coentrao pra mim era indiferente tu teres pro lumiar,ainda tinha alguma admiração por ti.

Agora cá te espero no #infernodaluzpic.twitter.com/s4GQtHsENS —BERTAS(@ultreddevil) 17 июля 2017 г.

Кажется, это должно стать поводом для новых слез.