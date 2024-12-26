Реакция Аморима на поражение «МЮ» от «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении от «Вулверхэмптона» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

«Нам было тяжело после удаления Бруну Фернандеша. Мы пропустили гол с углового, как в матче с «Тоттенхэмом». Мы старались. Были близки к ничьей, но затем соперник забил второй мяч. Мы перепробовали все. Идем дальше.

Пропущенный гол с углового? Вратарь Андре Онана пытался дотянуться до мяча, но другие ребята даже не смотрели на мяч, но не хочу заострять внимание на этом. Мы были близки к забитому голу даже в меньшинстве», – сказал Аморим.