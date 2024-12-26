Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Реакция Аморима на поражение «МЮ» от «Вулверхэмптона»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о поражении от «Вулверхэмптона» (0:2) в 18-м туре АПЛ.

    «Нам было тяжело после удаления Бруну Фернандеша. Мы пропустили гол с углового, как в матче с «Тоттенхэмом». Мы старались. Были близки к ничьей, но затем соперник забил второй мяч. Мы перепробовали все. Идем дальше.

    Пропущенный гол с углового? Вратарь Андре Онана пытался дотянуться до мяча, но другие ребята даже не смотрели на мяч, но не хочу заострять внимание на этом. Мы были близки к забитому голу даже в меньшинстве», – сказал Аморим.

    • У «МЮ» 3 поражения подряд.
    • Команда идет в АПЛ 14-й.
    • Следующий соперник – «Ньюкасл» (30 декабря).

    Новости по теме
    Аморим установил антирекорд «Манчестер Юнайтед»
    Бывший боксер хочет нокаутировать Роналду
    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:2), потерпев 3-е поражение подряд 2
    Источник: ВВС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 