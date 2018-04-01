Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3

Этот матч точно войдет в историю.

Мы рассказывали про сумасшедший отыгрыш «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. Там все решил удивительный выход Ибрагимовича с голевым дублем в концовке матча. У португальцев все менее раскручено, но выглядело еще интереснее.

«Портимоненси» и «Морейренсе» встречались в матче середняка и аутсайдера Примейры. На первый взгляд вывеска выглядит обычной, но она несла в себе кучу дополнительных интриг. Домашняя победа «Портимоненси» практически гарантировала клубу место в Примейре на следующий сезон. Если побеждал «Морейренсе», все закручивалось и путалось.

До 52-й минуты все складывалось в пользу путаницы. «Морейренсе» забил три мяча и почти все решил в этом матче. Дальше пошло что-то странное. Голы Пиреса и Рубена вернули в матч интригу, которая держалась до 90-й минуты. Потом случились два пенальти, три удаления у «Морейренсе» в дополнительное время и еще пара мячей от Пиреса. Одного из игроков удалили прямо со скамейки запасных уже после финального свистка.

«Портимоненси» победил со счетом 4:3, а 37-летний Пирес выдал свой лучший матч в сезоне. Кстати, он выступал за «Морейренсе» в сезоне-2013/14 и даже забил 22 мяча в 40 играх за клуб. Для «Портимоненси» в этой игре была и еще одна знаменательная цифра. 150-й матч за клуб проводил Эвертон. Он отыграл 75 минут, а перед матчем получил специальный приз.

Спорным в этом матче выглядит все. Вратарь «Морейренсе» в моменте со вторым пропущенным голом опрометчиво выбежал из ворот, а в концовке игры судья давал свистки в одну сторону. Возможно, все-таки заслуженные. «Морейренсе» по-прежнему опережает идущий в зоне вылета «Фейренси» всего на два очка. «Портимоненси» после этой победы неожиданно получил шанс зацепиться даже за семерку сильнейших. За лидерство в чемпионате Португалии борются «Бенфика» и «Порту». Пока «Бенфика» впереди на одно очко, но у главного соперника есть игра в запасе.

Протокол матча «Портимоненси» – «Морейренсе»