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    Веселье в Португалии: три удаления и камбэк с 0:3


    5
    Голосов: 3
    01.04.2018 10:40
    Этот матч точно войдет в историю.

    Мы рассказывали про сумасшедший отыгрыш «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. Там все решил удивительный выход Ибрагимовича с голевым дублем в концовке матча. У португальцев все менее раскручено, но выглядело еще интереснее.

    «Портимоненси» и «Морейренсе» встречались в матче середняка и аутсайдера Примейры. На первый взгляд вывеска выглядит обычной, но она несла в себе кучу дополнительных интриг. Домашняя победа «Портимоненси» практически гарантировала клубу место в Примейре на следующий сезон. Если побеждал «Морейренсе», все закручивалось и путалось.

    До 52-й минуты все складывалось в пользу путаницы. «Морейренсе» забил три мяча и почти все решил в этом матче. Дальше пошло что-то странное. Голы Пиреса и Рубена вернули в матч интригу, которая держалась до 90-й минуты. Потом случились два пенальти, три удаления у «Морейренсе» в дополнительное время и еще пара мячей от Пиреса. Одного из игроков удалили прямо со скамейки запасных уже после финального свистка.

    «Портимоненси» победил со счетом 4:3, а 37-летний Пирес выдал свой лучший матч в сезоне. Кстати, он выступал за «Морейренсе» в сезоне-2013/14 и даже забил 22 мяча в 40 играх за клуб. Для «Портимоненси» в этой игре была и еще одна знаменательная цифра. 150-й матч за клуб проводил Эвертон. Он отыграл 75 минут, а перед матчем получил специальный приз.

    Спорным в этом матче выглядит все. Вратарь «Морейренсе» в моменте со вторым пропущенным голом опрометчиво выбежал из ворот, а в концовке игры судья давал свистки в одну сторону. Возможно, все-таки заслуженные. «Морейренсе» по-прежнему опережает идущий в зоне вылета «Фейренси» всего на два очка. «Портимоненси» после этой победы неожиданно получил шанс зацепиться даже за семерку сильнейших. За лидерство в чемпионате Португалии борются «Бенфика» и «Порту». Пока «Бенфика» впереди на одно очко, но у главного соперника есть игра в запасе.

    Протокол матча «Портимоненси» – «Морейренсе»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Портимоненси»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 2 апреля 2018, 10:22

      чет, я не понял, а где удаления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 апреля 2018, 07:31

      Был бы это финал чемпионата мира или лиги чемпионов, он бы вошёл в историю. А так этот матч останется лишь матчем недели чемпионата Португалии

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 апреля 2018, 13:14

      мда, все 3 пеналя были нереально левейшие, даже наши судьи тихо курят в сторонке

      0
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Спартач80 1 апреля 2018, 20:03

      1-й пеналь, игрок соперника цепляется за опорную ногу защитника, которая стояла без движения, падает, пеналь
      2-й пеналь, пересмотрел, там да, оказывается на задник наступил, вначале показалось что просто нырок был
      3-й пеналь, стокновение было в уже отыгранном эпизоде, когда мячик летел за боковую, откуда там вообще пеналь?

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 апреля 2018, 13:06

      Все бывает.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 1 апреля 2018, 11:59

      Вратаря купили в перерыве 2 гола привез, тот где он вышел из ворот особенно.

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