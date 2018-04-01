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    Космический дебют Златана в МЛС. Такое никому не удавалось


    3
    Голосов: 24
    01.04.2018 00:35
    Гол издалека, камбэк, победный мяч. Нечто нереальное.

    36-летний Златан Ибрагимович покинул Европу ради контракта с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси» в США. Радовать он будет теперь заокеанских болельщиков, мы же будем узнавать о чудесах из интернета. Это обычный путь стареющей звезды из Европы – уезжать в США под занавес карьеры. Впрочем, ни у кого и близко не было такого сумасшедшего дебюта, как у Ибры.

    «В Англию я переехал в инвалидной коляске и покорил ее спустя 3 месяца. Теперь лев снова голоден», – сообщил Ибрагимович, прибыв в Америку. «Если вы спросите, готов ли он в субботу сыграть 90 минут, я скажу – нет. Но сыграет ли он какую-то роль в этой игре? Вполне возможно», – отреагировал главный тренер «Гэлакси» Зигфрид Шмид.

    Сыграл. И еще какую.

    Целый час Златан Ибрагимович наблюдал за тем, как его команду унижают в дерби. «Лос-Анджелес» бил «Гэлакси» со счетом 3:0, дублем отметился экс-форвард «Арсенала» Карлос Вела. Впрочем, на 61-й минуте разрыв сократился (1:3), а через 10 минут вышел на поле и сам Ибра. Еще через пару – поздравил с забитым мячом партнера по команде – 2:3.

    На 77-й минуте Ибрагимович дальним ударом сравнял счет. 3:3 в сверхэмоциональном матче. И какой роскошный гол!

    Раз матч в США – нужен голливудский сценарий. В принципе, событий для него уже хватало: дерби, дебют, невероятный камбэк, еще и супергол. Но забить на последней минуте победный мяч – вот, что нужно для финальной сцены.

    Ибра – лучший исполнитель таких сцен. 4:3.

    Попытайтесь вспомнить, чей дебют был столь же ярок, как у Ибрагимовича.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 24
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    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +175

      dima25 2 апреля 2018, 10:56

      мужик!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 апреля 2018, 08:21

      Хоть четвертый гол был забит из небольшого офсайда, отменить гол было бы преступлением! Ибра хорош в свои 36 для МLS!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 апреля 2018, 03:18

      Я всегда считал и считаю что он ВЕЛИКолепен!!!! Теперь американцы будут наслаждаться его игрой....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 1 апреля 2018, 21:16

      Шоу получилось супер. А Ибрагимович, бесспорно, красавец. В таком возрасте наши уже по пивным сидят и рассказывают собутыльникам байки про то, какие они были крутые в молодости, а этот еще побегает . Чтобы там не писали злопыхатели про офсайды и прочее, дело то не в этих деталях, а в том, что человек отрабатывает вложенные в него векселя. Этого , к сожалению , нет в нашей ментальности. Заключить, то может быть, заключили бы договор , а вот отрабатывать его через превозмогание, не в наших традициях. А как мечталось, чтобы те же Аршавин, Кержаков еще немного попылили ....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > raritet 2 апреля 2018, 11:50

      я не злопыхатель

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 1 апреля 2018, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      там тоже самое все куплено видно же что из в неигры

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 апреля 2018, 19:40

      он и в европе мог еще поиграть... но дебют зверский конечно...

      3
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 1 апреля 2018, 16:40

      Он рано ушел и М Ю рано похоронил он такой физой и характером до 50 лет может играть если захочет

      4
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 1 апреля 2018, 16:00

      в МЛС деякі матчі проходять по продуманому перед матчем сценарієм)думаю цей матч був одним з них

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 1 апреля 2018, 15:57

      Класс !

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 1 апреля 2018, 15:33

      Красиво!

      0
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