Космический дебют Златана в МЛС. Такое никому не удавалось

36-летний Златан Ибрагимович покинул Европу ради контракта с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси» в США. Радовать он будет теперь заокеанских болельщиков, мы же будем узнавать о чудесах из интернета. Это обычный путь стареющей звезды из Европы – уезжать в США под занавес карьеры. Впрочем, ни у кого и близко не было такого сумасшедшего дебюта, как у Ибры.

«В Англию я переехал в инвалидной коляске и покорил ее спустя 3 месяца. Теперь лев снова голоден», – сообщил Ибрагимович, прибыв в Америку. «Если вы спросите, готов ли он в субботу сыграть 90 минут, я скажу – нет. Но сыграет ли он какую-то роль в этой игре? Вполне возможно», – отреагировал главный тренер «Гэлакси» Зигфрид Шмид.

Сыграл. И еще какую.

Целый час Златан Ибрагимович наблюдал за тем, как его команду унижают в дерби. «Лос-Анджелес» бил «Гэлакси» со счетом 3:0, дублем отметился экс-форвард «Арсенала» Карлос Вела. Впрочем, на 61-й минуте разрыв сократился (1:3), а через 10 минут вышел на поле и сам Ибра. Еще через пару – поздравил с забитым мячом партнера по команде – 2:3.

На 77-й минуте Ибрагимович дальним ударом сравнял счет. 3:3 в сверхэмоциональном матче. И какой роскошный гол!

Oh my goodness Zlatan Ibrahimovic with a filthy goal in his debut for LA Galaxy pic.twitter.com/ysTNH07zWU