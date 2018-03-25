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    «Моя любовь, моя жизнь, мой ангел». У Канисареса умер сын


    3
    Голосов: 14
    25.03.2018 00:55
    Семью известного вратаря поддерживают всем миром.

    У Сантьяго Канисареса четверо детей от второй жены Майи Гарсии. Одного из них известный испанский вратарь потерял на днях. Пятилетний Санти умер от онкологии, с которой боролся полтора года. Главное ухудшение произошло в последние две недели. «Я должен быть тем, кто скажет это вам. Благодарен за все выражения поддержки, которые получил от вас. Мой сын ушел в окружении мира и понял свою миссию за те пять лет, что мы провели», – рассказал бывший футболист в социальных сетях. По всей Испании выражают соболезнования о его утрате.

    «Моя любовь, моя жизнь, мой ангел. Спасибо тебе за то, чему ты меня научил. Я буду дышать и жить для тебя. Всегда со мной. Я люблю тебя», – отреагировала Майя.

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    Публикация от text (@maytegarsal)

    Испания и Германия сыграли товарищеский матч в траурных повязках, чтобы почтить память Санти. Испанский нападающий Родриго забил гол и посвятил его мальчику. А вокруг уже выступали игроки.

    «Самая большая боль для отца. Вся моя любовь тебе и твоей семье. Футбол с тобой. Много сил!» – эмоции Серхио Рамоса.

    Фернандо Льоренте пожелал много сил и сочувствия семье Канисареса. «Барселона» поддержала и дала объятия. «Сельта», «Вальядолид», «Севилья» и «Валенсия» тоже выразили сочувствие и передали слова поддержки. Из бывших игроков «Валенсии» вратаря поддержали Ангуло, Сильва, Алексис и другие.

    У Сантьяго Канисареса очень сложная жизнь. Самый известный кадр его карьеры – слезы после финала Лиги чемпионов. Его «Валенсия» проиграла «Баварии» в серии пенальти, а Оливер Кан пришел успокаивать голкипера соперников. Для Канисареса это оказалось вторым подряд проигранным финалом. А еще во время игровой карьеры он много нервничал и пропускал необязательные мячи.

    Смерть ребенка все равно намного хуже, чем главные поражения Канисареса на поле. #santicampeon

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 14
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 29 апреля 2018, 21:49

      сочувствуем...

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 19 апреля 2018, 08:44

      Больно видеть смерть маленького ребенка...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 6 апреля 2018, 22:01

      Покойся с миром, детка.... Страшно...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 марта 2018, 19:13

      ужас . просто ужас . такой маленький человечек умер. мои соболезнования.

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 26 марта 2018, 15:40

      последняя фраза ключевая

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 25 марта 2018, 22:47

      больно смотреть на то,как умирает маленькие дети(

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2018, 18:53

      Соболезнования,огромное горе ((

      3
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 25 марта 2018, 18:07

      глубочайшие соболезнования!

      3
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 25 марта 2018, 11:13

      Очень печально(((
      Соболезную...

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 марта 2018, 09:33

      Желаю терпения и сил.

      1
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