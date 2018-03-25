«Моя любовь, моя жизнь, мой ангел». У Канисареса умер сын

Семью известного вратаря поддерживают всем миром.

У Сантьяго Канисареса четверо детей от второй жены Майи Гарсии. Одного из них известный испанский вратарь потерял на днях. Пятилетний Санти умер от онкологии, с которой боролся полтора года. Главное ухудшение произошло в последние две недели. «Я должен быть тем, кто скажет это вам. Благодарен за все выражения поддержки, которые получил от вас. Мой сын ушел в окружении мира и понял свою миссию за те пять лет, что мы провели», – рассказал бывший футболист в социальных сетях. По всей Испании выражают соболезнования о его утрате.

«Моя любовь, моя жизнь, мой ангел. Спасибо тебе за то, чему ты меня научил. Я буду дышать и жить для тебя. Всегда со мной. Я люблю тебя», – отреагировала Майя.

text Публикация от text (@maytegarsal) 23 Мар 2018 в 5:13 PDT

Испания и Германия сыграли товарищеский матч в траурных повязках, чтобы почтить память Санти. Испанский нападающий Родриго забил гол и посвятил его мальчику. А вокруг уже выступали игроки.

«Самая большая боль для отца. Вся моя любовь тебе и твоей семье. Футбол с тобой. Много сил!» – эмоции Серхио Рамоса.

twit text — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 марта 2018 г.

Фернандо Льоренте пожелал много сил и сочувствия семье Канисареса. «Барселона» поддержала и дала объятия. «Сельта», «Вальядолид», «Севилья» и «Валенсия» тоже выразили сочувствие и передали слова поддержки. Из бывших игроков «Валенсии» вратаря поддержали Ангуло, Сильва, Алексис и другие.

twit text — Valencia CF English (@valenciacf_en) 23 марта 2018 г.

У Сантьяго Канисареса очень сложная жизнь. Самый известный кадр его карьеры – слезы после финала Лиги чемпионов. Его «Валенсия» проиграла «Баварии» в серии пенальти, а Оливер Кан пришел успокаивать голкипера соперников. Для Канисареса это оказалось вторым подряд проигранным финалом. А еще во время игровой карьеры он много нервничал и пропускал необязательные мячи.

Смерть ребенка все равно намного хуже, чем главные поражения Канисареса на поле. #santicampeon