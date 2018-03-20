Команда, которая удивит нас этой весной

В прошлом сезоне они едва не вылетели, в этом – бьются за еврокубки.

Как у них дела?

После 23-х матчей «Арсенал» в таблице чемпионата уверенно идет седьмым. У команды нулевая разница забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество побед с поражениями и очень интересный календарь. В заключительных турах «Арсенал» сыграет не с «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом», но и с конкурирующей «Уфой». В первом круге в матчах с грандами Божович и его коллектив взяли шесть очков, а сейчас настроены на успешное продолжение.

Зимой команда усилила состав арендами Дзюбы и Новосельцева, но при этом сохранила лидеров. Потерю Габулова, который уехал в Европу, сложно назвать серьезной. Вратарь Левашов не уступает ему по игровым данным и готов всю карьеру провести в Туле. У «Арсенала» все хорошо, а может быть еще лучше. На старте весеннего отрезка клуб уже набрал семь очков в девяти играх. Артем Дзюба забил три гола за три матча – это в три раза больше, чем за половину сезона в «Зените».

Почему Дзюба хорош?

Артем Дзюба хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира. Травма Кокорина освободила место, но у Дзюбы серьезные конкуренты. По типажу нападающий сейчас соперничает с новичком «Зенита» Заболотным. В сезоне у них идентичная статистика – четыре гола и две передачи. Только пять из шести результативных действий Дзюба набрал за весну, а весь тульский «Арсенал» и дальше продолжит играть на него.

За три игры в «Арсенале» Дзюба поучаствовал во всех голах своей новой команды. «Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо все игрой доказывать», — сказал тренер «Арсенала» Игорь Семшов в интервью «Российской газете». Дзюба вошел в топ-10 бомбардиров в истории чемпионата России. Если он продолжит забивать в таком графике, у «Арсенала» появится хороший шанс на место в шестерке.

Что еще важно знать?

«Арсенал» – раскрепощенная команда. «Наша цель — закрепиться в элите российского футбола. Если есть возможность делать большие дела, будем пробовать. В этом смысле пойдем до конца», – рассказал президент тульской команды Гурам Аджоев. Губернатор Тульской области подтверждает слова Аджоева и оптимистично рассуждает, что команда может остаться в первой десятке. Любая победа – успех, а поражение не будет для «Арсенала» большим провалом.

По количеству ударов за игру «Арсенал» входит в пятерку лучших команд чемпионата (13). Выше только преследователи лидирующего «Локомотива». В гостевых матчах команда выигрывает 53,8% верховых единоборств. С приходом Дзюбы этот показатель должен только улучшаться, а «Арсеналу» выгодно давить на козыри. Тем более что «Арсенал» с пятым показателем в чемпионате перехватывает мячи и седьмая по ударам в створ. Можно сказать, что общая статистика ставит «Арсенал» даже на место выше, чем есть сейчас.

По индивидуальным данным выделяется Сергей Ткачев. За 21 сыгранный матч он пробил в сторону ворот соперника 53 раза. В «Арсенале» он лидирует с такой нацеленностью на ворота, а во всем чемпионате пока седьмой. Защитника Беляева зимой вообще связывали с «Зенитом» и «Спартаком». Не зря, потому что Максим входит в восьмерку лучших игроков чемпионата России по перехватам (48). Этот «Арсенал» однозначно хорош с разных сторон, а не только сплоченной командой.

Какие у команды проблемы?

У «Зенита» и «Арсенала» подписаны сложные арендные соглашения, утверждает «Спорт-Экспресс». Если Божович захочет выпустить на игру Дзюбу, Новосельцева и Джорджевича, то за каждого из них придется платить штраф в 120 тысяч евро. Деньги за себя Артем даже готов отдать сам, но все равно получается довольно много. На важнейшую игру весеннего отрезка, где можно взять очки, «Арсенал» рискует остаться без лидеров.

С Джорджевичем ситуация сложнее, чем может показаться. У черногорца очень хорошо получается в «Арсенале». За 20 матчей чемпионата он забил семь голов и реабилитировался за все предыдущие неудачи. Джорджевич принял участие в 28% голевых атак «Арсенала», но приход Дзюбы больше бьет именно по нему. У полузащитников теперь новый адресат для передач, а Лука снова может захворать в конкуренции.

«Арсенал» мог быть еще сильнее, если бы вернул форму Ильи Максимова. Качественного полузащитника в феврале отправили выступать за дублирующий состав. В этом сезоне он сыграл только десять матчей и далек от топовых показателей. «Если бы не травмы, играл бы сейчас в «Барселоне», – говорит Максимов о своей карьере. Но проблемы у него еще и с психологией. Внутренние вопросы по отдельным игрокам мешают всему «Арсеналу», но общей картины успешного сезона уже не испортить.