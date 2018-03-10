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    Представлен гимн ЧМ-2018. Вам нравится?


    2.8
    Голосов: 5
    10.03.2018 11:30
    Песня должна объединить весь мир.

    Американский певец Джейсон Деруло представил композицию «Colors», которую создавали в партнерстве с официальным спонсором чемпионата мира Coca-Cola. С этой песней Деруло выступит перед матчем России и Саудовской Аравией. Композиция уже доступна на официальном канале Деруло в YouTube. Релиз состоится 16 марта.

    Деруло не только исполняет песни, но и сам их сочиняет. Он писал слова для Lil Wayne, Diddy и других. Песни с его участием выпускал и Pitbull. Самому Джейсону известность принесли 11 синглов, а в социальных сетях у него около 20 миллионов подписчиков. Песня «Colors» несет в себе идеи сплочения всех стран и народов.

    Изначально на исполнение гимна чемпионата мира претендовали многие артисты. Daily Star писал в январе, что гимн исполнит американская певица Леди Гага. Автором песни должен выступить Надир Хайят. Он писал композиции для ЧМ-2006 и ЧМ-2014. Песня в любом случае будет написана и прозвучит во время матчей.

    Колумбийская газета As утверждала, что гимн ЧМ-2018 исполнит колумбиец Малума. Якобы с 23-летним певцом уже связалась ФИФА и была достигнута договоренность. За Малуму говорили и хорошие отношения с латиноамериканскими футболистами. Серхио Агуэро даже попал в ДТП в Амстердаме, когда возвращался с концерта Малумы.

    Спецпроект «Россия для всех» к ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 5
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    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35

      Andrew58 18 марта 2018, 22:27

      Честно говоря, для чемпионата мира в России можно было бы и что-то русское записать

      0
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 11 марта 2018, 17:55

      Походу с федерацией пидоров совместно писалась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8845

      GoLenaStop 11 марта 2018, 12:40

      Гомосовское нытьё... А у нас что, гимны писать разучились?

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 марта 2018, 07:54

      хрень

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 марта 2018, 02:40

      Лучше бы наш футбольный гимн, чем это не пойми что...

      0
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      Рейтинг: +20

      valexa 10 марта 2018, 23:19

      А че не на РУССКОМ языке, я за сплочения всех народов на русском, остальные пусть переводят.

      0
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      Рейтинг: +2053

      almanev 10 марта 2018, 21:25

      Г-но конечно, но хоть не Киркоров.

      1
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 10 марта 2018, 20:52

      в Грозный его на презентацию! ЧоБ не пел больше:)

      0
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 10 марта 2018, 20:51

      а ведь МОГ?:))

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 марта 2018, 20:47

      Батюшки, опупеть... и этой нудятиной потом полтора месяца уши греть? ...и что я маленький не сдох?

      3
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