Представлен гимн ЧМ-2018. Вам нравится?

Песня должна объединить весь мир.

Американский певец Джейсон Деруло представил композицию «Colors», которую создавали в партнерстве с официальным спонсором чемпионата мира Coca-Cola. С этой песней Деруло выступит перед матчем России и Саудовской Аравией. Композиция уже доступна на официальном канале Деруло в YouTube. Релиз состоится 16 марта.

Деруло не только исполняет песни, но и сам их сочиняет. Он писал слова для Lil Wayne, Diddy и других. Песни с его участием выпускал и Pitbull. Самому Джейсону известность принесли 11 синглов, а в социальных сетях у него около 20 миллионов подписчиков. Песня «Colors» несет в себе идеи сплочения всех стран и народов.

Изначально на исполнение гимна чемпионата мира претендовали многие артисты. Daily Star писал в январе, что гимн исполнит американская певица Леди Гага. Автором песни должен выступить Надир Хайят. Он писал композиции для ЧМ-2006 и ЧМ-2014. Песня в любом случае будет написана и прозвучит во время матчей.

Колумбийская газета As утверждала, что гимн ЧМ-2018 исполнит колумбиец Малума. Якобы с 23-летним певцом уже связалась ФИФА и была достигнута договоренность. За Малуму говорили и хорошие отношения с латиноамериканскими футболистами. Серхио Агуэро даже попал в ДТП в Амстердаме, когда возвращался с концерта Малумы.

Спецпроект «Россия для всех» к ЧМ-2018