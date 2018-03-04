Как войти в историю за один тайм. Лучшая игра сезона

Показательное выступление Бафетимби Гомиса.

В «Галатасарай» часто заезжают топ-форварды. Недавно турецкие фаны восхищались Дидье Дрогба. Сейчас их радует Бафетимби Гомис. Французский нападающий перешел в «Галатасарай» только летом. До этого у него был классный сезон в «Марселе», где Гомис забил 20 мячей в Лиге 1. Футбольный год в Турции еще не завершен, но голов у Гомиса уже больше. За 23 встречи «Галатасарая» в Высшей лиге Гомис отличился 24 раза. Только три из них были с пенальти, а к забитым мячам француз добавил шесть голевых пасов. Его клуб сейчас делит первое место с сенсационным «Истанбулом», а Гомис возглавляет таблицу бомбардиров.

Про Гомиса нужно знать несколько интересных и важных фактов.

1) В январе 2017 года Гомис обошел Ибрагимовича по числу голов в чемпионате Франции. У Златана их набралось 113, у Гомиса на тот момент стало 115. «Марсель» так и не выкупил арендованного бомбардира у «Суонси». Стороны не договорились по зарплате, поэтому Гомис уехал в Турцию.

2) Лучшие годы Гомиса прошли в «Лионе», откуда он и попал в злосчастный «Суонси». О карьере в Англии нужно знать одно – перед поездкой туда Бафетимби играл в Football Manager, чтобы изучить своих партнеров. Английская реальность не задалась. Турция так и остается единственной зарубежной страной, где у Гомиса пошло в реальном футболе.

3) Играть в Турции еще продолжают, но Гомис уже стал лучшим бомбардиром «Галатасарая» за один сезон. В сезоне-2000/01 22 гола за футбольный год забил бразилец Жардел. Можно сказать, что «Галатасарай» удачно вложил деньги. 32-летний Гомис не зря сел на зарплату в 3,5 миллиона евро за сезон и подписной бонус с годовой оклад.

В игре 24-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» провел убойный матч против «Карабюкспора». Команда забила семь безответных мячей, четыре из которых провел за один тайм Бафетимби Гомис. Он стал первым игроком турецкой лиги в этом веке, которому удалось подобное достижение. И как после этого не уважать Гомиса?

У Бафетимби есть одна проблема, которая тянется за ним давно. Иногда Гомис теряет сознание прямо во время матча. Трижды это происходило с ним, когда француз выступал за «Лион». Потом случилось в Англии, где Гомиса унесли на носилках в матче с «Тоттенхэмом». Турецкие фанаты тоже пугались за здоровье нападающего. Во встрече против «Касымпаши» он упал без сознания уже на седьмой минуте. Потом Гомиса вернули в реальность и он отбегал всю встречу.

Bafetimbi Gomis sahada yere yığıldı. Şuan durumu iyi sahaya geri döndü.

Allah'ım sen koru, izlerken kanım çekildipic.twitter.com/hOUDuQOX0w — GOLAZOOO! (@GOLAZOOOVids) 18 февраля 2018 г.

Правда, это удивительно совпало с тем, как «Галатасарай» проиграл.