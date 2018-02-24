Вернблум всех раздражает. Но он – легенда чемпионата России

Понтус Вернблум любит водку, плачет над фильмами и думает приготовить гамбургер из собственной лошади.

Октябрь 2007 года. Впервые за 11 лет «Гетеборг» стал чемпионом Швеции. 20 тысяч обезумевших от радости болельщиков вывались с трибун стадиона «Уллеви» на поле и раздели футболистов, забрав у тех майки, шорты и все остальное на сувениры. В плотной толпе застрял Понтус Вернблум. Швед, как и другие игроки, оказался полураздет. На стадионе стояла минусовая температура. Чтобы не замерзнуть, Вернблум нацепил первую попавшуюся одежду.

В эйфории он не заметил, как надел на себя футболку хулиганской группировки радикалов Wisemen, которую обвиняли в первом в истории Швеции убийстве болельщика. Довольное лицо шведа попало в объективы камер, а вместе с ним – название группировки тех самых радикалов. После случившегося Вернблума ждал разнос от руководства. Швед отбивался: «Я не пропагандист насилия и даже не видел, что было написано на той футболке».

Три года спустя Вернблума вновь засосало в политическую воронку. В этот раз футболист подставился сам, раскритиковав партию «Шведские демократы» во время парламентских выборов. Вернблума удивило, что шесть процентов населения поддержали правую партию, в составе которой были расисты и противники чернокожих мигрантов. Шведские СМИ растаскали высказывания Вернблума на цитаты.

В Россию Вернблум приехал с репутацией социалиста. Сам игрок не считает себя слишком политизированным. «Я бы не стал говорить, что я какой-то фанат Ленина и Маркса. После завершения карьеры сидеть дома мне наскучит, и я чем-нибудь займусь. Но точно не политикой», – рассказывал хавбек RG. Свои слова он подтверждает действиями: за время жизни в Москве Вернблум ни разу не посетил Мавзолей.

В ЦСКА Вернблум сразу стал своим и быстро освоился в новой стране. После подписания контракта полузащитник на глазах спортивного директора Антона Евменова залпом выпил водку. 40-градусный напиток так впечатлил игрока, что теперь он возит дорогой алкоголь друзьям в Швецию и рекламирует его при любой возможности.

На одном из первых обедов игроки подсыпали в апельсиновый сок Понтуса соль. Шведу хватило одного глотка, чтобы понять подвох. Он покраснел и крикнул: «Fuck you, guys».

Позитивный стиль жизни Вернблума не укладывается с общим настроением людей в Москве. В одном из интервью швед признался, что за все время не встретил на улицах столицы ни одного улыбающегося человека. Фанаты подхватили тему и захотели ее опровергнуть. Они запустили в соцсетях флешмоб, завалив инстаграм и твиттер фотографиями с улыбками. «Мой инстаграм разрывался от количества постов! Реально тебе говорю: телефон был горячим!» – удивлялся Вернблум в интервью еженедельнику «Футбол».

В 2015 году Вернблум вместе с тремя друзьями купил лошадь. Но она только разочаровала компанию: за победой в первой скачке последовали сплошные поражения. На содержание скакуна друзья отваливают приличную сумму денег. Однажды у лошади заболели зубы, и парням прилетел жирный чек от стоматолога. Вернблум пока держится, но обещает приготовить из животного гамбургер.

В Вернблуме подкупает честность и прямота. Швед не стесняется говорить, что играет в футбол ради денег. Прямо заявляет, что ему лень учить русский язык. В открытую критикует собственную команду за отсутствие характера и называет партнеров мальчиками. Последнее – частично объяснимо. Вернблум обожает хоккей, где характер порой решает все. Понтус признается, что выбрал бы лед и шайбу вместо мяча и поля, если бы умел кататься на коньках. В свободное время он топит за «Филадельфию» и дружит с хоккеистами.

За время выступления в России Вернблума сотни раз критиковали за жесткость и грубость, предлагая выкинуть из Премьер-лиги. Швед же находит параллели между своим образом грубияна с романом Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда», где альтер-эго главного героя выходит наружу и творит дикие вещи. «Доктор Джекилл в жизни и мистер Хайд на поле. Когда играю в футбол, эмоции зашкаливают, − объясняет Вернблум в интервью «Спорт-Экспрессу». − Заканчивается матч, и я становлюсь дружелюбным парнем, шучу, смеюсь, ни на кого не злюсь. Даже на тренировках».

Над непростым характером Вернблума иронизирует даже пресс-служба ЦСКА, выпустившая забавный новогодний ролик. В нем швед загадал желание стать сдержаннее, но не смог прикрепить к доске бумажку и разломал ее молотком. За пределами поля он совсем другой: «Дома я не жесткий человек. Я, как и все, плакал во время «Короля Льва». Да я вообще могу быть сентиментальным. Могу прослезиться во время просмотра фильма. В последний раз такое было, когда я смотрел французский фильм Intouchables («1+1»)».

По завершении карьеры Вернблум мечтает сбежать из шумного мегаполиса и поселиться на необитаемом острове. Уже летом он может стать ближе к тихой жизни и вернуться в Швецию. Возможно, наблюдать за чумовыми подкатами и эмоциональными криками на судей нам осталось наблюдать всего полгода.

Вернблум опять вытащил ЦСКА. Какой же он крутой!