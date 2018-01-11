Ари хочет играть за Россию. Он нам нужен?

Бразильский форвард может помочь сборной на чемпионате мира.

Как так получилось?

«Готов играть за Россию как за родную страну», – раскрывает Ари свои желания. Пока он еще не получил паспорт, но к весне все документы будут готовы. В России Ари выступает с 2010 года. Здесь у него родилась дочь, а в футболе произошло много приятных моментов. «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» точно не жалеют, что Ари представлял их на поле. Он всегда много забивал, но бразильской сборной были нужны другие. Из российского чемпионата сложно попасть в команду, которая хочет выиграть чемпионат мира. Зато о перспективе играть в сборной России Ари рассказывал еще Фабио Капелло.

С марта по июнь сборная России проведет четыре товарищеских матча при подготовке к чемпионату мира. Есть большая вероятность, что Ари сможет принять в них участие. Сам он уже ждет звонка от Станислава Черчесова.

В чем его достоинства?

Ари – центрфорвард, который может играть при любой схеме. В «Краснодаре» он пробовался в построении с двумя нападающими, а в «Локомотиве» выходил на острие. Ему уже 32 года, но с возрастом голов становится все больше. Только в предыдущем сезоне, где Ари поиграл за две команды, он забил 10 мячей и отдал пять пасов. Для этого ему понадобилось всего 20 матчей.

Бразильский нападающий «Локомотива» близок и к нашей жизни за пределами поля. Например, он слушает много русской музыки. «Есть Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало», – объяснял Ари. Он живет в России просто. Весной Ари и Фарфан помогли пострадавшим в ДТП, оказав им первую помощь. Именно Ари первым побежал к месту аварии и повлиял на спасение людей.

Его интересуют деньги, но игровая польза все равно на первом месте. На столе перед Ари лежала пачка предложений от китайских клубов, но остаться в России оказалось для него комфортнее. Зато с «Краснодаром» разошлись именно из-за финансовых разногласий, что Ари никогда не скрывал. В «Локомотиве» ему платят нормально, а игра здесь стабильнее.

Недостатки есть?

Их тоже достаточно. Назвать Ари плохим парнем нельзя, но о своих предыдущих клубах он говорит мало хорошего. Ари часто признавался, что любит болельщиков «Спартака», но почти тут же рассуждал о радости от голов в ворота красно-белых. Похожее поведение и в ситуации с «Краснодаром». Там Ари было хорошо, а возвращаться в эту команду он больше не намерен.

Еще Ари бывает вспыльчивым. Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» завершился дракой с четырьмя удалениями. Казалось, что Ари просто разнимал дерущихся, но потом именно ему досталось больше всех. Особенно активничал в оскорблениях Роман Павлюченко. Сам Ари позже признал, что виноват все-таки был. Кубок России «Локомотиву» все равно достался.

Он необходим сборной?

В этой сборной России Ари придется конкурировать со Смоловым и Кокориным. И они оба выглядят предпочтительнее. Сейчас Ари восстанавливается после тяжелой травмы, а его конкуренты забивают голы и находятся в хорошей форме. Ари точно не сильнее остальных форвардов, но может быть полезен для надежной ротации. Пока слишком мало факторов, которые говорят в пользу Ари. Но весной все может измениться.