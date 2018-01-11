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    Ари хочет играть за Россию. Он нам нужен?


    3.7
    Голосов: 7
    11.01.2018 14:05
    Бразильский форвард может помочь сборной на чемпионате мира.

    Как так получилось?

    «Готов играть за Россию как за родную страну», – раскрывает Ари свои желания. Пока он еще не получил паспорт, но к весне все документы будут готовы. В России Ари выступает с 2010 года. Здесь у него родилась дочь, а в футболе произошло много приятных моментов. «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» точно не жалеют, что Ари представлял их на поле. Он всегда много забивал, но бразильской сборной были нужны другие. Из российского чемпионата сложно попасть в команду, которая хочет выиграть чемпионат мира. Зато о перспективе играть в сборной России Ари рассказывал еще Фабио Капелло.

    С марта по июнь сборная России проведет четыре товарищеских матча при подготовке к чемпионату мира. Есть большая вероятность, что Ари сможет принять в них участие. Сам он уже ждет звонка от Станислава Черчесова.

    В чем его достоинства?

    Ари – центрфорвард, который может играть при любой схеме. В «Краснодаре» он пробовался в построении с двумя нападающими, а в «Локомотиве» выходил на острие. Ему уже 32 года, но с возрастом голов становится все больше. Только в предыдущем сезоне, где Ари поиграл за две команды, он забил 10 мячей и отдал пять пасов. Для этого ему понадобилось всего 20 матчей.

    Бразильский нападающий «Локомотива» близок и к нашей жизни за пределами поля. Например, он слушает много русской музыки. «Есть Тимати и L’One. Иногда текст ужасен, но мне все равно нравится. Главное, чтоб качало», – объяснял Ари. Он живет в России просто. Весной Ари и Фарфан помогли пострадавшим в ДТП, оказав им первую помощь. Именно Ари первым побежал к месту аварии и повлиял на спасение людей.

    Его интересуют деньги, но игровая польза все равно на первом месте. На столе перед Ари лежала пачка предложений от китайских клубов, но остаться в России оказалось для него комфортнее. Зато с «Краснодаром» разошлись именно из-за финансовых разногласий, что Ари никогда не скрывал. В «Локомотиве» ему платят нормально, а игра здесь стабильнее.

    Недостатки есть?

    Их тоже достаточно. Назвать Ари плохим парнем нельзя, но о своих предыдущих клубах он говорит мало хорошего. Ари часто признавался, что любит болельщиков «Спартака», но почти тут же рассуждал о радости от голов в ворота красно-белых. Похожее поведение и в ситуации с «Краснодаром». Там Ари было хорошо, а возвращаться в эту команду он больше не намерен.

    Еще Ари бывает вспыльчивым. Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» завершился дракой с четырьмя удалениями. Казалось, что Ари просто разнимал дерущихся, но потом именно ему досталось больше всех. Особенно активничал в оскорблениях Роман Павлюченко. Сам Ари позже признал, что виноват все-таки был. Кубок России «Локомотиву» все равно достался.

    Он необходим сборной?

    В этой сборной России Ари придется конкурировать со Смоловым и Кокориным. И они оба выглядят предпочтительнее. Сейчас Ари восстанавливается после тяжелой травмы, а его конкуренты забивают голы и находятся в хорошей форме. Ари точно не сильнее остальных форвардов, но может быть полезен для надежной ротации. Пока слишком мало факторов, которые говорят в пользу Ари. Но весной все может измениться.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 7
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +362

      TANNER 18 февраля 2018, 13:33

      Боже это сборная России,тут хуже уже сделать нельзя, берите просто любого и пробуйте, хуже не будет это точно.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 17 января 2018, 20:36

      Пусть этот вопрос он решает с Джикией ,он у нас Главный по шоколадкам((((

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 13 января 2018, 07:30

      Хочешь, не хочешь, а Ари уже не чужой, играет в России давно, дочь родилась здесь, т.е гражданка нашей необъятной.Да и гражданство получает на общих основаниях,а не по звонку.

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 12 января 2018, 22:27

      Не нужны нам негры. Своих игроков растить нужно. Натурализация- позор для любой страны.

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > kazak1975 13 января 2018, 21:15

      ТЫ ЭТО СБОРНОЙ ГЕРМАНИИ СКАЖИ

      0
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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 12 января 2018, 11:42

      Почему бы и нет? Хуже точно не будет

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 января 2018, 09:17

      Быть или не быть в сборной России-???

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 января 2018, 00:51

      Я больше за чем против ! Нап он хороший ,может помочь !

      2
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 21:58

      Я бы на месте Черчесова обязательно взял его в сборную. Ари харизматичен, он боец, опытен, в самом расцвете сил. Никакие Заболотные Дзюбы не создадут нужной конкуренции нашим основным, как мы считаем, форвардам Смолову и Кокорину. На кону ЧМ: ни больше, ни меньше.

      3
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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" 11 января 2018, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Даже рассуждать нечего: НЕ НУЖЕН!!! "Кандидатов" во всех смыслах слова хватает даже в сборную России!

      -4
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 11 января 2018, 16:35

      ближе к ЧМ-2018 еще больше появиться желающих)
      Лимит, главноезапрещают, а тут...

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