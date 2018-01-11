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    Бывший вратарь «Спартака» покоряет Швейцарию. Как у него дела?


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    Голосов: 10
    11.01.2018 00:50
    Антон Митрюшкин в отличной форме, но ему нужны перемены.

    В числе лучших

    Главные звезды швейцарского чемпионата сейчас собраны в «Базеле» и «Янг Бойз». Их все могли видеть в матчах Лиги чемпионов против ЦСКА. Остальные команды больше работают для богатых клубов, куда и отдают все таланты. Антон Митрюшкин – исключение из общих тенденций. «Сьон» он давно перерос, но уйти пока не может. Зато здесь российский вратарь уже дорос до капитанской повязки. В «Спартаке» обещать подобное ему точно не могли.

    Этот сезон «Сьон» проводит ужасно. Команда упала на последнее место Суперлиги. После 19-ти матчей «Сьон» имеет всего 17 очков, а Митрюшкина здесь все равно поощряют. В августе болельщики признали его лучшим игроком клуба, хотя месяц вратарь закончил без сухих матчей. «Сьон» всячески стремится повысить цену талантливого голкипера. Сюда 21-летний Митрюшкин приходил для последующей перепродажи, но играет в Швейцарии уже третий год.

    Пиарит Митрюшкина и руководство лиги. Он оказался в списке претендентов на попадание в команду года. Конкурентов у Митрюшкина двое: вратарь «Базеля» Вацлик и голкипер «Янг Бойз» Давид фон Бальмус. Они оба засветились в Лиге чемпионов, а фон Бальмус даже поучаствовал в курьезном голе защитника своей команды. «Янг Бойз» и «Базель» бьются за лидерство в чемпионате, поэтому шансы их вратарей явно предпочтительнее.

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    Публикация от text (@mitr_anton)

    Отказ «Бенфике»

    Transfermarkt оценивает Митрюшкина всего в 2 миллиона евро. И это проблема для «Сьона». Продавать вратаря за подобную сумму клуб не намерен, а сильно больше предлагать никто не хочет. Против Митрюшкина и его статистика. В матчах этого сезона он пропускает в среднем 1.69 голов за игру. Деградация обороны «Сьона» российскому вратарю сильно мешает, а геройства он не творит.

    Летом «Сьон» отказался продавать Митрюшкина в «Бенфику». Португальцы искали замену ушедшему в «Ман Сити» Эдерсену, но «Сьон» не был готов к переговорам. Контракт Митрюшкина действует до 2019 года, поэтому клуб еще может потерпеть. «Бенфика» теперь наигрывает юного Свилара, а в запас попадает россиянин Злобин. Думать о Португалии в такой ситуации уже бессмысленно. Обратно в Россию Митрюшкин тоже не собирается.

    Главные провалы

    В октябре «Сьон» проиграл «Янг Бойз» со счетом 1:5. Меньше чем через месяц «Базель» готовился к игре в Лиге чемпионов, а попутно разгромил «Сьон» с таким же счетом. Интересно, что здесь «Сьон» даже вел в счете, а при минимальной разнице Вацлик вытащил три удара в одной атаке. Митрюшкин отметился парой спасений и желтой карточкой за фол в собственной штрафной.

    Через пару дней после того матча в СМИ разошлись слова Марека Сухи. «У Митрюшкина здесь все складывается отлично. Главное – он получает много игрового времени. В «Сьоне» Антон растет профессионально», – рассказал Сухи, который до этого тоже выступал в «Спартаке».

    Тяжелая травма

    В матче 16-го тура против «Грассхоппера» (3:0) Антон Митрюшкин повредил хрящевую ткань левого колена. Произошло это в конце ноября. Изначально прогнозы врачей давали вратарю на восстановление от четырех до шести месяцев. Сам Митрюшкин говорит, что пропустит меньше. 4 декабря ему сделали операцию. В общую группу голкипер готовится вернуться к началу апреля.

    Для команды много значит его возвращение. Без Митрюшкина «Сьон» проиграл три матча подряд, пропустив восемь голов.

    Что будет дальше?

    Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказывал «Спорт-Экспрессу», что Митрюшкина в свое время звали в «Ростов». Сейчас вратарь сосредоточен только на выступлении в Европе. Только до лета ждать трансферных новостей с его участием бессмысленно. Митрюшкин восстанавливается после травмы, но дальше «Сьону» придется принимать решение. За год до истечения контракта российского вратаря почти точно необходимо продавать.

    Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 11 января 2018, 16:28

      пусть в чемпионшип идет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 16:15

      Всегда респект таким парням!мог сейчас сидеть и сидеть на лавке,а так как не крути работает-работает и точно будет результат!
      как в той песне "уже не молод но еще не слишком стар")))Все впереди Антон!будет совсем не в моготу возвращайся домой!

      только вчера читал про отьезд воспитанника спартака в Хабаровск, и это тоже правильно можно всю жизнь быть капитаном молодежки но если видишь что уже 24 а тебя в основе не видят то лучше сыграть в РФПЛ со всеми командами за СКА Хабаровск нежели смотреть с трибун на них и ждать чуда...а как часто бывает это чудо происходит при замене на 3 минутки в добавленное вермя когда счет уже ничего не решает,так форму примерить

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 января 2018, 06:44

      Пусть Европу покоряет,удачи Антоша.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 23:03

      Удачи Антону!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 10 января 2018, 19:22

      Ого, в 21 год, да еще и легионер, но уже капитан. Ну если он действительно так хорошо, то рано или поздно позовут в другой клуб. Хотя бы в тот же Янг Бойз или Базель. а там при правильном отношении к делу уже и в Европе засветится.

      4
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      Рейтинг: +1969

      Niko 10 января 2018, 15:36

      по обзору с Базелем никаких спасений не заметил, а второй пеналь вообще на его совести. 2 защитника с игроком, куда бежал, что б на линии штрафной снести. Но раз говорят что хорошо играет, дай Бог ему удачи.

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 10 января 2018, 14:02

      Очень понравилась фраза "... деградация обороны ... вратарю сильно мешает..."
      Очень характерная проблема вратарей!!.. Будь ты хоть семь пядей во лбу, но с проходным двором защиты, статистика будет убийственная...

      4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 января 2018, 12:46

      "Антон Митрющкин в отличной форме..." Ну да - только колено рваное, а так всё хорошо.

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 10 января 2018, 11:03

      В сборную его надо, а не в Россию возращаться

      2
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      Рейтинг: +19

      бамбамбигело > Stavropolets 10 января 2018, 19:03

      действительно, там и оборона как в Сьоне, долго привыкать не придётся)

      7
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