Бывший вратарь «Спартака» покоряет Швейцарию. Как у него дела?

Антон Митрюшкин в отличной форме, но ему нужны перемены.

В числе лучших

Главные звезды швейцарского чемпионата сейчас собраны в «Базеле» и «Янг Бойз». Их все могли видеть в матчах Лиги чемпионов против ЦСКА. Остальные команды больше работают для богатых клубов, куда и отдают все таланты. Антон Митрюшкин – исключение из общих тенденций. «Сьон» он давно перерос, но уйти пока не может. Зато здесь российский вратарь уже дорос до капитанской повязки. В «Спартаке» обещать подобное ему точно не могли.

Этот сезон «Сьон» проводит ужасно. Команда упала на последнее место Суперлиги. После 19-ти матчей «Сьон» имеет всего 17 очков, а Митрюшкина здесь все равно поощряют. В августе болельщики признали его лучшим игроком клуба, хотя месяц вратарь закончил без сухих матчей. «Сьон» всячески стремится повысить цену талантливого голкипера. Сюда 21-летний Митрюшкин приходил для последующей перепродажи, но играет в Швейцарии уже третий год.

Пиарит Митрюшкина и руководство лиги. Он оказался в списке претендентов на попадание в команду года. Конкурентов у Митрюшкина двое: вратарь «Базеля» Вацлик и голкипер «Янг Бойз» Давид фон Бальмус. Они оба засветились в Лиге чемпионов, а фон Бальмус даже поучаствовал в курьезном голе защитника своей команды. «Янг Бойз» и «Базель» бьются за лидерство в чемпионате, поэтому шансы их вратарей явно предпочтительнее.

text Публикация от text (@mitr_anton) Дек 12, 2017 at 12:47 PST

Отказ «Бенфике»

Transfermarkt оценивает Митрюшкина всего в 2 миллиона евро. И это проблема для «Сьона». Продавать вратаря за подобную сумму клуб не намерен, а сильно больше предлагать никто не хочет. Против Митрюшкина и его статистика. В матчах этого сезона он пропускает в среднем 1.69 голов за игру. Деградация обороны «Сьона» российскому вратарю сильно мешает, а геройства он не творит.

Летом «Сьон» отказался продавать Митрюшкина в «Бенфику». Португальцы искали замену ушедшему в «Ман Сити» Эдерсену, но «Сьон» не был готов к переговорам. Контракт Митрюшкина действует до 2019 года, поэтому клуб еще может потерпеть. «Бенфика» теперь наигрывает юного Свилара, а в запас попадает россиянин Злобин. Думать о Португалии в такой ситуации уже бессмысленно. Обратно в Россию Митрюшкин тоже не собирается.

Главные провалы

В октябре «Сьон» проиграл «Янг Бойз» со счетом 1:5. Меньше чем через месяц «Базель» готовился к игре в Лиге чемпионов, а попутно разгромил «Сьон» с таким же счетом. Интересно, что здесь «Сьон» даже вел в счете, а при минимальной разнице Вацлик вытащил три удара в одной атаке. Митрюшкин отметился парой спасений и желтой карточкой за фол в собственной штрафной.

Через пару дней после того матча в СМИ разошлись слова Марека Сухи. «У Митрюшкина здесь все складывается отлично. Главное – он получает много игрового времени. В «Сьоне» Антон растет профессионально», – рассказал Сухи, который до этого тоже выступал в «Спартаке».

Тяжелая травма

В матче 16-го тура против «Грассхоппера» (3:0) Антон Митрюшкин повредил хрящевую ткань левого колена. Произошло это в конце ноября. Изначально прогнозы врачей давали вратарю на восстановление от четырех до шести месяцев. Сам Митрюшкин говорит, что пропустит меньше. 4 декабря ему сделали операцию. В общую группу голкипер готовится вернуться к началу апреля.

Для команды много значит его возвращение. Без Митрюшкина «Сьон» проиграл три матча подряд, пропустив восемь голов.

Что будет дальше?

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказывал «Спорт-Экспрессу», что Митрюшкина в свое время звали в «Ростов». Сейчас вратарь сосредоточен только на выступлении в Европе. Только до лета ждать трансферных новостей с его участием бессмысленно. Митрюшкин восстанавливается после травмы, но дальше «Сьону» придется принимать решение. За год до истечения контракта российского вратаря почти точно необходимо продавать.

Караваев больше не играет в Европе. Почему так вышло?