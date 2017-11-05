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    • «Мы продолжаем жить советским прошлым». Как страна реагирует на новую форму сборной России

    «Мы продолжаем жить советским прошлым». Как страна реагирует на новую форму сборной России


    4.5
    Голосов: 6
    05.11.2017 16:10
    В ней команда сыграет на домашнем чемпионате мира.

    На чемпионате мира-2018 сборная России сыграет в красно-белых цветах. Это напоминает футболки, в которых команда СССР выступала на Олимпийских играх 1988 года.

    Вратарскую форму еще не представили, но в интернете уже опубликованы фотографии возможных цветов.

    Вот так отреагировали на новую форму сборной люди, связанные с командой.

    Денис Глушаков: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».

    Станислав Черчесов: «Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе, – приводит пресс-служба компании adidas слова Черчесова. – Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу».

    Депутат Игорь Лебедев: «По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым. На предыдущем чемпионате у нас была форма бордового цвета, которая, по словам дизайнера, имела какую-то связь с цветом кремлевской стены, сейчас — форма, похожая на ту, что была на Олимпиаде в Сеуле, когда мы что-то там выиграли.Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней «СССР.». Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле».

    Среди болельщиков мелькают и такие мнения. Не всем понравилась такая расцветка.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер сборной России
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 6
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    Комментарии (26)
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    nikki22
    1509902131
    форма норм....модели гов....
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    _LM_
    1509903392
    Да норм форма. Главное же содержание. Печалит только то что у нашей сборной нет своего узнаваемого постоянного цвета. Итальяны в голубом, хорваты в шашечку, англичане в белом, бразильцы в желтом, а сборная России постоянно в разном.
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    SKS6891
    1509903543
    Мразота антисоветская всплыла из своего болота, чтобы еще раз охаить советское прошлое. Какие же вы ничтожества. P.S. Нормальная форма.
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    Серёга Краснодарский
    1509905036
    позорище. все страны играют в цветах своего флага и гордятся этим. А у нас как всегда командует педо....
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    Tonka88
    1509906694
    "Красная Машина"!
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    TUMS
    1509908591
    Следует напомнить этому депутату, что на олимпиаде в Сеуле выиграли мы не "что-то там", а золотые олимпийские награды. Пусть учит историю. Нормальная, привычная для нас форма.
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    Егор Велунов
    1509909725
    Недоучкам: сборная Италии традиционно играет в бело-голубых цветах, флаг Италии красно-зелёно-белый, и ничего. Форма главное, чтобы была удобная для футболистов, как правило двух цветов. Всё остальное: способ засветиться для депутата. кто бы о нём вспомнил без этого заявления :)
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    sochi-2013
    1509910374
    Папаша ходил Ленина выносить- вернулся с фингалом, а сынок хочет, чтобы мы вообще свою историю забыли и стали "Иванами, не помнящими родства"!!!
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    Saxarok
    1510038309
    Хорошая форма! Своё прошлое нужно любить и гордится им! Тогда и другие будут нас уважать!
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    Goshaviking
    1510646974
    Форма полный отстой! Кризис в Адидас налицо. Радует, что это последняя форма от них!
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