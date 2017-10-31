Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Один из лучших тренеров РФПЛ снова потерял работу. Что не так?

    Один из лучших тренеров РФПЛ снова потерял работу. Что не так?


    4.2
    Голосов: 6
    31.10.2017 13:30
    Олег Кононов увольняется, потому что нет результата.

    Как так получилось?

    Первый круг чемпионата России завершился. «Ахмат» начал турнир с трех сухих побед, но сейчас занимает только девятое место. Команда набрала всего 18 очков. За 12 игр после стартовых игр «Ахмат» заработал столько же, сколько и на победной серии. Клуб часто пропускает на последних минутах, а сейчас имеет отрицательную разницу мячей -5.

    Олег Кононов возглавил «Ахмат» перед началом сезона. Он принял решение уйти в отставку после домашнего матча с «Анжи». Там хозяева вышли вперед на 93-й минуте, но на последних секундах пропустили от Павла Яковлева. Сначала об отставке Кононова сообщил Нобель Арустамян, а затем уход тренера подтвердили в «Ахмате».

    Что сказал Кононов?

    Последние слова Кононова в качестве главного тренера «Ахмата» опубликованы на официальном сайте клуба.

    «В первую очередь хотел бы выразить благодарность Главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову и президенту клуба Магомеду Даудову за помощь и поддержку, которую они оказывали мне всe это время.Благодарен всему персоналу клуба. У меня остались только самые приятные чувства от работы. Я сюда приходил, чтобы делать результат, но на данном этапе вижу, что нужно что-то поменять, переломить. И моя просьба об отставке связана именно с этим. Не сомневаюсь в том, что в конечном итоге результат будет, которого хотят и которого заслуживают в Чеченской Республике. Я познакомился с республикой, познакомился с городом, людьми. Меня всегда поддерживали руководство, болельщики, обычные люди. Очень теплый, дружелюбный народ, и у меня всегда останутся толькосамые приятные воспоминания. Хочу сказать всем спасибо, всегда буду болеть за футбольный клуб «Ахмат»

    Что говорят в «Ахмате»?

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов высказался максимально тепло. Он поблагодарил Кононова за работу и отметил, что Кононов захотел уйти сам. Тренерскую репутацию Кононова это не подпортило.

    text

    Публикация от M.Х.Даудов. «ЛОРД» (@lord_095)

    Почему Кононов все равно крутой?

    С Кононовым «Краснодар» выходил в финал Кубка России и брал исторические бронзовые медали РФПЛ. Он ставил атакующую игру этой команды. Шалимов и сейчас работает на той основе, которую закладывал Кононов. Из «Краснодара» тренер ушел сам, когда команда перестала прогрессировать по результатам.

    Интеллигентный Кононов почти ни с кем не ругался, но всегда делал команды лучше. Его манера работы похожа на английскую. Не зря Кононов проходил стажировку в «Челси». «Меня всегда интересовал футбол в Англии – работа главных тренеров, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение», – рассказывал Кононов об этой поездке. Возможно, именно в Англии его научили классно делать замены. Никто в российском футболе так результативно не попадает с перестановками в игре.

    В «Ахмате» Кононов добился прогресса Антона Швеца. Он приехал в клуб из второй команды «Вильярреала», где так и не смог пробиться в основу. Испанцы предлагали продлить контракт, но Швец выбрал работу с Кононовым. Теперь на его счету уже два мяча в Премьер-лиге и вызов в сборную России.

    Что с «Ахматом» будет дальше?

    Пока исполняет обязанности главного старший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов. СМИ сообщают, что новым тренером клуба станет Рашид Рахимов. Он уже работал в клубе с 2013 по 2017 годы. С Рахимовым команда заняла в предыдущем сезоне пятое место. Это лучший результат в истории клуба.

    Задачи перед командой стоят грандиозные. От «Ахмата» ждут попадания в еврокубки. Именно из-за невыполнения целей и проблем со здоровьем Рахимов уходил из клуба. Теперь у него все наладилось, а «Ахмат» нужно тащить наверх.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ахмат»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 1 ноября 2017, 16:37

      Пусть вместо Слуцкого в Халл Сити попробует))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 31 октября 2017, 22:09

      давай к нам в краснодар у нас почти вакантно место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 31 октября 2017, 21:40

      Помню его еще с тех пор, когда он к нам в Севастополь пришел. И вывел тогда из аутсайдеров УПЛ в первую десятку. Одно время даже за ЛЕ боролись. Хороший тренер, но Ахмат-просто не его клуб, мне так кажется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      dovakin 31 октября 2017, 21:16

      Терек (Ахмат) возомнил себя Реалом или Барселоной, чтобы так разбрасываться такими тренерами!? Сначала Гуллит, потом Черчесов и Рахимов, а толку!?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dovakin 31 октября 2017, 22:12

      Скорее всего, Кононова уже не удержать. При слабом составе будут требовать чудес за минимальные деньги, что не реально. Лучше испытывать давление, тренируя Спартак, ЦСКА или Зенит (как примеры). Там, з/п повыше, состав получше и города другие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 31 октября 2017, 21:14

      Умом Россию не понять...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      DKGOM 31 октября 2017, 20:53

      Мне кажется назревает камбэк в Краснодар. 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9051

      vladik12 31 октября 2017, 20:26

      Ни разу не крутой. Он тепленький - таким в футболе не место.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 31 октября 2017, 19:35

      Мы мало платим Чечне. Рамзану Ахматычу приходится постоянно думать - на фонтан или футбол? на небоскреб или футбол? Тяжелый выбор. Но наши пенсионеры напрягутся и выделят денежек чуть больше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 31 октября 2017, 19:00

      Кадыров никак не поймет, что не в тренере дело! Рахимов, Кононов неплохие тренеры, но что-то в самой команде! Может игроков подарками стал мало "заваливать", а они к этому привыкли и теперь "без презента" играть не хотят?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 31 октября 2017, 18:43

      шалимов в краснодаре ни в хвост,ни гриву по сравнению с ним...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 