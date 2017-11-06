Депрессия – проблема современных футболистов. И ее почти не решают

Лицо депрессии

Кларк Карлайл отыграл более 500 матчей на профессиональном английском уровне. Он выступал в Чемпионшипе и Премьер-лиге, а несколько лет даже был президентом Ассоциации профессиональных игроков. Карлайла знают как умного человека, который всегда поднимал важные вопросы. Именно Карлайл вскрывал проблемы расизма в футболе, работал экспертом и писал работы по общественно-социальным темам. Он же представлял депрессию как одну из самых больших проблем в жизни. Потому что страдал от нее сам.

Карлайл бросился под грузовик в 34 года, когда окончательно потерял смысл своей истории. К тому моменту у него слетел выгодный контракт на телевидении, а сбережения растаяли из-за проигрышей в казино. Кларк глотал таблетки, улетал с трассы на машине, но всегда оставался жить благодаря удаче и окружающим. Тот грузовик тоже не убил Карлайла.

«Это был осознанный шаг. Я долго думал о том, как это произойдет. Решил, что такая машина – идеальный вариант для избавления от всех моих внутренних проблем. Перешагнув ограждение, я прыгнул под колеса», – рассказывал Карлайл, когда выписывался из больницы. В том столкновении он сломал ребро, раздробил колено и получил внутреннее кровотечение. Потом от Карлайла ушла жена, а еще его лишили водительских прав. Сейчас Карл продолжает выживать.

Почему это актуально?

Все больше профессиональных спортсменов рассказывают о депрессивной жизни. У футболистов этот вопрос тоже ощущается остро. В 2015 году организация FIFPro провела показательное исследование. По ее данным, 38% действующих футболистов страдают от различных психологических проблем.

Среди бывших игроков подобных людей оказалось 35%. Говорят, что сейчас их процент растет. Углубленно изучается, как на появление депрессии влияют различные сотрясения. Уже выяснено, что спортсмены с травмами головы больше остальных склонны к психическим расстройствам.

«Мы должны поддерживать игроков, когда им нужна помощь. Все стороны заинтересованы в решении подобных проблем. Необходимо трепетно относиться к психическому здоровью футболистов», – рассказывает бывший французский игрок Винсент Гуттебардж. Он завершил карьеру в 2007 году, а теперь ищет способы помочь проблемным игрокам.

Только за последние несколько недель депрессия вскрылась у нескольких футболистов. Среди них бразилец Нилмар и бывший вратарь «Ливерпуля» Крис Киркленд. Нападающий «Сантоса» уже принимает таблетки, но на поле до конца года выходить не готов. Киркленд же признался в тяжелых проблемах, когда заканчивал карьеру.

Чем опасна депрессия?

Все может закончиться трагично. Смерть дочери стала катализатором для острой формы у немецкого вратаря Роберта Энке. Он прогрессировал до основного вратаря «Ганновера» и сборной Германии, но на пике карьеры оборвал жизнь. Шесть лет Энке пытался улыбаться, чтобы у них с женой не забрали приемную дочку. В один из дней немец не выдержал. Он оставил машину у железнодорожных путей, а сам шагнул под поезд. Энке было всего 32 года.

Еще один представитель футбольной Германии Андреас Бирманн тоже не смог побороть депрессию. Впервые он попытался покончить собой еще в 2003 году. Андреас пробовал еще раз перед смертью Энке, а потом признавался, что случай Роберта подарил ему несколько лет жизни. Позже Бирманн выпустил книгу «Красная карточка депрессии», но сам все равно пропал. Третья попытка убить себя была неудачной, а с четвертой у Бирманна получилось. До этого он стучал к футбольным чиновникам и кричал о проблеме. Не прислушался никто.

Самая загадочная смерть в футболе – повешение Гэри Спида. За несколько дней до своего самоубийства жена получила от него сообщение с намеком. Но дальше все было нормально. После обычной бытовой ссоры женщина уехала развеяться, а по возвращении обнаружила мужа в петле из телевизионного кабеля. Следствие утверждает, что его смерть могла быть случайной. Говорят, Спид долгое время сидел на лестнице. Потом он мог уснуть и упасть, а кабель передавил ему горло. Родственники Спида утверждают, что тот страдал от депрессии.

Травмы – причины депрессии?

Футбол – это не только про зарплаты в миллионы. «Я бы отдал все деньги, чтобы снова выходить на поле», – рассказывал в недавнем интервью немец Марко Ройс. Из-за постоянных травм он постоянно пропускает крупные турниры, а сейчас не может стать частью новой «Боруссии». Но если Ройс еще на что-то надеется, то многих талантов болячки просто погубили.

В начале 2000-х немецкие звезды еще не рождались такими пачками. Себастьяна Дайслера пиарили красивыми эпитетами, называя спасителем поколения и новой звездой футбола. Он пытался быть хорошим парнем, но не справился со своим телом. Колено подводило Дайслера несколько раз. Он лечился от депрессии и смотрел футбол «Баварии» с больничной койки. После пятой операции Дайслера все достало. С футболом Себастьян закончил уже в 27 лет, а потом просто пропал из спортивной жизни. Теперь Дайслер пьет снотворное и живет строго по режиму дня.

Англичанина Майкла Джонсона в юношестве представляли лицом «Манчестер Сити». Когда Джонсону было 19 лет, «Ливерпуль» давал 12 миллионов евро за его трансфер. Сейчас клуб точно рад полученному тогда отказу. Джонсону пришлось удалять грыжу, а после нескольких месяцев без футбола он так и не заиграл. «Я уже несколько лет лечусь от психических проблем. Буду признателен, если вы оставите меня в покое до конца дней», – выдал Джонсон в 2013 году, комментируя разрыв контракта с «Манчестер Сити». К тому времени он уже набрал лишний вес и дважды попадался пьяным за рулем.

Но не только неудачи со здоровьем окунают игроков в безысходность. Бразилец Адриано так и не принял смерть отца. Он много забивал за «Интер», а потом набрал вес и забыл о звездной карьере. «Самое большое поражение – то, что мы не смогли вытащить этого парня из депрессии», – рассказывал потом Хавьер Санетти. А бывшего футболиста «Бордо» Седрика Анселина вогнали в депрессию проблемы с деньгами: кто-то из родственников обманул его с финансовыми документами. Седрик купил канат и готовился к самоубийству, но до этого шага так и не дошел.

С депрессией вообще борются?

Игроки, которые победили депрессию, после этого часто дают советы другим действующим и бывшим футболистам. После смерти Гари Спида в Англии выпустили целый справочник, где есть инструкции о действиях при депрессии и актуальные контакты. Его инициатором стала та самая Ассоциация профессиональных игроков, которой некоторое время руководил Кларк Карлайл. Своими историями делились Энди Коул, Пол Гаскойн, Стэн Коллимор.

«Я не видел выхода из депрессии, пока не начал о ней говорить. У меня был нескончаемый страх. Понимал, что близок к следующему шагу. Не хотел просыпаться по утрам», – рассказывает Крис Киркленд. Он призывает всех говорить о своих проблемах с семьей и окружающими. Сам Киркленд справился с пустотой внутри себя благодаря консультации с врачами при содействии ПФА. Сейчас он продолжает борьбу, но уже близок к выздоровлению.

По-настоящему на депрессию обратили внимание только после смерти Роберта Энке. Но даже сейчас многие скептически воспринимают психические проблемы футболистов. «Надеемся, что через 20-30 лет к подобному будут относиться так же, как и к физическим травмам», – отмечает Стэн Коллимор. Именно за внимание к этому вопросу сейчас больше всего волнуются игроки. Если о болезни не говорят, это не значит, что ее нет.