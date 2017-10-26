«Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак». Денис Глушаков против «Зенита»

судя по таблице основной конкурент спартака это арсенал тула)))
Вот пижон! Бегунок шаловливый, ни родины, ни флага. Как игрок полное г... Зато с него получается походу не плохой бубнов)))
В Газпроме может кто и болеет за спам, но тайно, иначе вышибут.
Не так давно в интервью он говорил что ненавидит Спартак. Балаболка.
Смешной парень. Да и вся команда смешная. Этакий чидык -пыжик. Весело, но всё в прошлом.
Вот когда забудется мем "народная команда", вот тогда, может быть, начну относиться к ней хоть как то серьёзно.
А ты не думал, что этого никогда не случится, так как Спартак действительно НАРОДНАЯ команда?
а разве не цска основной конкурент?
урал у них основной конкурент
В мечтах и хотелках. Основной кокурент у них Арсенал.
В этой теме минусанул дятел с ником "пестрый", похоже заднеприводные и сюда проникли.