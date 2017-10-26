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    • «Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак». Денис Глушаков против «Зенита»

    «Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак». Денис Глушаков против «Зенита»


    3.2
    Голосов: 5
    26.10.2017 12:00
    Капитан «Спартака» очень любит подкалывать основного конкурента.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру, Global Look Press
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 5
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +313

      hmelarj 29 октября 2017, 23:58

      судя по таблице основной конкурент спартака это арсенал тула)))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 29 октября 2017, 02:19

      Вот пижон! Бегунок шаловливый, ни родины, ни флага. Как игрок полное г... Зато с него получается походу не плохой бубнов)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 28 октября 2017, 22:48

      В Газпроме может кто и болеет за спам, но тайно, иначе вышибут.

      1
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      Рейтинг: +13

      Reddir 28 октября 2017, 19:01

      Не так давно в интервью он говорил что ненавидит Спартак. Балаболка.

      0
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 28 октября 2017, 15:34

      Больше Глушака в футбольной среде наверное только Уткин больше 3.14здит.Чувак хватит , начни играть в футбол.

      -1
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      Рейтинг: +554

      Жентус 28 октября 2017, 14:32

      Не удивлюсь, если в Лукойле болеют за Зенит)

      0
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      Рейтинг: +27

      Тотальный Зенитчик 28 октября 2017, 08:30

      Смешной парень. Да и вся команда смешная. Этакий чидык -пыжик. Весело, но всё в прошлом.
      Вот когда забудется мем "народная команда", вот тогда, может быть, начну относиться к ней хоть как то серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +5947

      Павелий > Тотальный Зенитчик 28 октября 2017, 16:25

      А ты не думал, что этого никогда не случится, так как Спартак действительно НАРОДНАЯ команда?

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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 27 октября 2017, 18:11

      а разве не цска основной конкурент?

      -1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Hugo Lloris 27 октября 2017, 19:46

      урал у них основной конкурент

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      Рейтинг: +27

      Тотальный Зенитчик > Hugo Lloris 28 октября 2017, 08:30

      В мечтах и хотелках. Основной кокурент у них Арсенал.

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      Рейтинг: +5113

      hunta 27 октября 2017, 15:45

      "Капитан «Спартака» очень любит подкалывать основного конкурента".
      Сегодня основной конкурент Спартака - это Краснодар, который, вопреки мнению "бомбардира", стоит выше в таблице, нежели Спартак.....

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 27 октября 2017, 07:52

      В этой теме минусанул дятел с ником "пестрый", похоже заднеприводные и сюда проникли.

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