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Все номинанты на «Золотой мяч». Вы за кого?
Все номинанты на «Золотой мяч». Вы за кого?
Бомбардир.ру
9 октября 2017, 21:40
21
Рейтинг
Комментарии (21)
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mishkahaker
1507574838
В этом году все закономерно. Только Рон.
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3
Бойкий и Ласковый
1507576772
Что за идиоты составляли?? Погба и Эрерра должны быть, походу за футболом не следят Эрерра вообще лучший ЦПЗ в апл по перехватам, лучше того же канте Погба как дерижер, один из лучших в мире на позиции своей
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2
loloololooool
1507577825
за Роналду
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1
stoner25
1507587529
Роналду или Рамос
Ответить
1
4agaaa
1507589590
Все по известному сценарию...в этом году никто и рядом не приблизился к Роналдо, можно уже начинать поздравлять!!!
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2
Nesterenko
1507601219
Эх, опять Акинфеева нет. Ведь для многих в России он один из лучших вратарей мира....ну что ж так не везёт. Ну а если серьезно, то лучший конечно в этом году Роналду, без вопросов.
Ответить
3
DQ1
1507605310
Дайте уже наконец Буффону!!!
Ответить
6
Диктор
1507614628
Роналду- без вопросов.
Ответить
2
MAGOMED2000
1507615595
Месси -без вопросов!
Ответить
3
Артурка32
1507616440
Роналду и Месси задрали уже.....одни и те же)) Любой кроме них!
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3
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