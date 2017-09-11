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Новый «Милан» впервые провалился. Кто виноват?

«Милан» проиграл «Лацио» со счетом 1:4. Единственным голом отметился бывший капитан Монтоливо. Его давно отправляют на пенсию, но в игре с «Лацио» хуже Рикардо были почти все. Соперник «Милана» играл без реактивных Нани и Андерсона, но все равно показался страшным в атаке. «Милан» потерпел поражение, сравнимое с игрой «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в Премьер-лиге. Там осознание происходящей беды открылось Юргену Клоппу. Тренерскому штабу «Милана» пора задуматься о собственных недочетах.

Показалось, что Винченцо Монтелла забыл, где и с кем он теперь работает. Весь прошлый сезон тренер наигрывал молодежь. «Милан» строился на своих кадрах, таланты раскрывались, но результата не было. Новые владельцы оставили Монтеллу именно из-за его навыков. Их трансферные траты добавили «Милану» качественных кадров. На Чалханоглу, Силве и Калиниче теперь должна строиться основа этого клуба. Все трое в матче с «Лацио» остались на скамейке. Заочно это объясняется усталостью после игр сборных. Зато Монтелла пульнул в состав юного Калабрию, а Кутроне сделал единственным чистым нападающим. «Милан» провалился. И этот провал по большей части оказался тренерским.

Монтелла упрям и копает яму самому себе. «Если бы я вернулся в прошлое, все равно выставил бы этот состав», – сказал тренер «Милана» сразу после матча. Он отметил, что «Лацио» выглядел лучшей командой, а игру «Милана» сломал первый гол с пенальти. Забытый миром Иммобиле отметился хет-триком, но заслужил еще пару голов. «Лацио» показал организацию уровня «Ювентуса». «Милан» едва ли выглядел лучше условного «Кротоне». Удивительнее всего то, что провальный матч выдали Кесси и Бонуччи – самые мощные кадры нового «Милана». Первый полностью проиграл центр поля и привез пенальти, а капитан по всем рейтингам – худший игрок этого матча.

La Gazetta dello Sport признала лучшим в составе «Милана» голкипера Доннарумму. Из семи ударов в створ вратарь смог отбить три. Он беспомощно разводил руками и орал на партнеров в моменты ошибок 42-миллионного Бонуччи. Не зря Райола требует для Джанлуиджи капитанскую повязку. «Команда надломилась, когда соперник использовал свой первый момент. У нас просто не было уверенности», – выступил с интересной цитатой Леонардо.

«Бонуччи – классный игрок. Но в «Ювентусе» он преуспел при помощи партнеров», – говорит о нем Мехди Бенатия. В «Милане» Бонуччи должен организовывать всю оборону и держать баланс с полузащитой. Пока бывшему лидеру обороны «Ювентуса» сложно привыкнуть к постоянным перестроениям схемы и новым партнерам. Итальянские издания пишут, что в Лиге Европы «Милан» снова попробует сыграть в три защитника. Клуб мечется от одного к другому, но проекту нужен результат.

Вернемся к той звездной тройке, которая должна давать «Милану» преимущество в играх с командами уровня «Лацио». Калинич сыграл в Серии А всего 48 минут, дважды выходя на замену. Андре Силва вообще провел на поле только 23 минуты. Чалханоглу отыграл 188 минут и даже сделал голевой пас. Но всего этого мало. Монтелла утверждает, что «Милан» строится. Только другие новички получают больше игрового времени и набирают форму через игры. Лидеров Монтелла зачем-то бережет.

Следующее испытание ждет «Милан» в начале октября. В домашнем матче клуб сыграет с «Ромой». До этого соперниками «Милана» по Серии А будут «Удинезе», СПАЛ и «Сампдория». Все это проходимо и легко, если в «Милане» наконец-то поймут главную цель проекта. Ту самую цель, которую китайские инвесторы озвучивали еще при самой покупке клуба. «Милану» нужно снова становиться великим. Для этого от руководства к исполнителям пришли инвестиции. Для экспериментов у Монтеллы есть ненужная миру Лига Европы. Результат же нужен в Серии А, где любое место вне зоны Лиги чемпионов – провал. Пока в «Милане» слишком много ненужных ошибок. Скоро у клуба уже не будет времени на их исправление.

В «Милане» собрали команду на 200 миллионов. На что она способна?

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Италия. Серия А Италия Милан Бонуччи Леонардо Кессье Франк Монтелла Винченцо
Комментарии (7)
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TaPaHTuHo
1505127221
Физрук
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Des79
1505142064
Милан великий клуб с большим потенциалом, должен восстановить свой статус
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карасевщина
1505148426
бомбардир. потому что постоянно выпускает статьи про новых чемпионов, тот тереке то локо щас милан облизали
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ProstoPolzovatel
1505151633
Интересная статья...Но отмечу вот что: хорошие проекты строятся не за один день, и этот процесс далеко не всегда проходит гладко...и естественно команда будет спотыкаться, причём не один раз...давайте задам провокационный вопрос: что лучше?...пять матчей с результатом 0-1 не в твою пользу или 0-4 в одном матче...независимо от качества игры, наших предпочтений, с турнирной точки зрения лучше упустить 3 очка, чем 15, даже если, предположим, во всех 5 проигранных матчах команда смотрелась достойно...в этом и парадокс: мы хотим всё и сразу: хороший футбол, хорошие результаты и "Милан" образца прошлого десятилетия...но мы не в ФИФЕ, где можно взять и за несколько часов сделать команду чемпионом, мы в суровой реальности, где для этого нужны годы...поэтому я не вижу пока "криминала" в действиях Монтеллы, ему дали ресурсы, время и цель - его право как использовать первое для достижения второго...а теперь немного о величии Милана...на мой взгляд, можно будет говорить о величии, когда Милан всерьёз будет составлять конкуренцию Ювентусу в борьбе за скудетто...но тогда второй вопрос: а готов ли нынешний Милан к такой конкуренции?...моё мнение: нет, он сыроват как по игре, так и по подбору исполнителей...поэтому придется нам ждать как минимум ещё одной трансферной компании и надеяться, что к этому моменту Милан будет слаженной, боеспособной командой, нуждающейся в точечном усилений нескольких позиций...Так что, резюмируя вышесказанное, пока рано говорить о каком-то кризисе или провале, просто надо дать время клубу и команде довести "китайский" проект Милана до ума, а вот потом,можно критиковать сколько душе угодно...)))
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Vladarg
1505154822
конечно,Милан произвел удручающее впечатление.но надо дать тренеру работать.не все сразу.тренерская чехарда еще никому на пользу не шла.
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android-uz
1505190892
Москва не сразу строилась...
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vasiok74
1505671453
всё у Милана впереди!надо надеяться на лучшие.
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